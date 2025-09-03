Halka arz hisseleri yeniden gündemde

Şubattan bu yana SPK ilk defa yeni bir halka arza onay verdi. Dof Robotik’in talep toplama süresi 5 Eylül günü bitiyor. Şimdilerde ilgide azalma olsa da Halka Arz Endeksi son bir yılda %89 yükselişle en fazla çıkan ilk dört endeks arasında yer alıyor. Yüksek getiri sağlayan bu şirketler arasında temettü verimliliğiyle de dikkat çekenler bulunuyor.

Yüksek getiriyle öne çıktılar

Halka Arz Endeksi’nde yer alan hisselerden üç haneli çıkış gerçekleştirenlerden Efor Çay%356 getiriyle ilk sırada yer aldı. Şirketin gerek iştirakleri üzerinden farklı alanlara açılması gerekse birleşme planları yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. İkinci sırasında yer alan Gıpta Ofis %281, Enerya Enerji de %242 oranında yükseldi.

Temettü verimi yüksek olanlar

Halka Arz Endeksi’nde yer alan şirketlerden bir kısmı aynı zamanda temettü verimiyle de öne çıkıyor. İstanbul’da iskanı alınan dört projesi olan Avrupakent GMYO, %7,7 temettü verimiyle ilk sırada yer alıyor. Şirket biten projeleriyle gelirini büyütmeyi hedefl iyor. Ardından gelen Lila Kağıt %4,3, Limak Doğu Anadolu %3,2 temettü verimliliğine sahip bulunuyor.

Piyasa değeri güçlü olanlar

Halka Arz Endeksi’nde olup da piyasa değeri yüksek şirketler de ilgi gören diğer hisseler arasında yer alıyor. Destek Finans Faktoring 264 milyar TL piyasa değeriyle halka arz şirketleri arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz şubat ayında işlem görmeye başlayan hisse geçen sürede fiyatını yaklaşık 15 kat artırdı. Enerya Enerji 100 milyar TL, TAB Gıda 56 milyar TL, Gülermak 56 milyar TL piyasa değeriyle öne çıkan diğer şirketler oldu.

ZEYNEP'E SOR

STOK DEVİR HIZI MI, TİCARİ BORC DEVİR HIZI MI?

Stok devir hızı; verimlilik, likidite artışı, kârlılık desteği, pazar sinyali, tedarik gücü. Lojistik baskısı, yetersizlik ve dalgalanma riski, kırılganlık.

Ticari borç devir hızı; ödeme disiplini, güven, planlama ve öngörülebilirlik, imaj. Nakit baskısı, kârlılığı sınırlama, işlem maliyeti, finansman ihtiyacı.

Düzenli geri alımlar fi yatı destekliyor. İştirakin hikayesi ise ilgiyi canlı tutan diğer bir ayrıntı

Enerya Enerji beş aydır sürekli yükseliyor. Artışın sebebi hakkında bilgi alabilir miyim? / Uğur Üstün

Uğur, Enerya Enerji geçtiğimiz martta 3,08 TL seviyesinden başladığı hareketle ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bu süredeki değer artışı yaklaşık %262 oldu. Firmanın mart ayında başlattığı geri alım programının bu çıkışta etkili olduğunu not etmek gerekiyor. Geri alımların ortalama maliyeti 4,48 TL olurken, sermayenin %1,24’ü satın alındı. Bu alımların fiyat üzerinde güven duygusunu desteklediği görünüyor. Öte yandan aynı dönemde %100 bağlı ortaklık Ahlatcı Altın ile ilgili zaman zaman yapılan olumlu açıklamaların da yatırımcı ilgisini artıran diğer önemli unsur olduğu not edilmeli. İştirak de firmaya yönelik beklentiyi destekliyor.

Birbiri ile bağlantılı tarım ve gübre alanındaki iki iştirakini tek çatı altında birleştiriyor

Altı aylık verileri güçlü büyüdü. Ancak ilgi hâlâ yetersiz. Fiyatlama refl eksi yavaş işliyor / Edip Korkmaz

Edip, TSKB yılın ilk yarısında dönem sonu net kârını %48 artışla 6,47 milyar TL’ye yükseltti. Faiz gelirlerindeki atışın faiz giderlerinin gerisinde kalması ise net faiz marjında sınırlı bir duruma yol açtı. Buna rağmen kârını artırmayı başardı. Gerçekleşen güçlü finansalların neticesinde nisanda indiği en düşük seviye olan 9,59 TL’nin arıdan günümüze kadar %51 seviyelerinde bir artış kaydetti. Bu çıkışı baz etkisine bağlamak mümkün. Neticede son bir yıldaki performansı sadece %25. Kalkınma bankaları, mevduat toplamadıkları ve ticari bankalar kadar bireysel yatırımcı ilgisi çekmedikleri için fiyatlama refl eksleri daha yavaş kalabiliyor.

YATIRIM FONLARI

MTV fonu, teknolojiye yatırımla 1 yılda %50 kazandırdı

Ak Portföy’ün yönettiği Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (MTV), portföyünün ağırlığını artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, oyun teknolojileri ve dijital platformlarda faaliyet gösteren şirketlere ayırıyor. Fonun portföyünde %61,63 yabancı hisse, %21,20 yerli hisse ve %17,17 para piyasası araçları yer alıyor. Büyüklüğü 141,1 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Son iki aydır nakit girişi yaşanan fonun yatırımcı sayısı 15.016 ve %3,48 doluluk oranına sahip. Stratejisi teknoloji temalı büyüme beklentilerine uygun ilerliyor. Yılbaşından bu yana %38,70 getiri sağlayan MTV, son 1 yılda %48,63 artışla dikkat çeken bir performans sergiledi. Risk düzeyi 6 olan MTV, dijitalleşmeye önem veren ve uzun vadede global ölçekte teknoloji dalgasından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Gezinomi Seyahat, TLREF+%3 faizden bono ihraç etti

Gezinomi Seyahat, nitelikli yatırımcılara 01.09.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 01.09.2026 olacak.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

1 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,7 seviyesinde bulunuyor. Gezinomi Seyahat’in çıkardığı finansman bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Finansman bonosu piyasada TRFGZNM92617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK TELEKOM

İmtiyaz sözleşmesini 2050’ye uzattı. Bu sürede 17 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek

Türk Telekom, mevcut telekomünikasyon hizmetlerine yönelik olarak BTK ile olan imtiyaz sözleşmesini 2050’ye kadar uzattı. Sözleşme kapsamında şirket, 2026’dan itibaren 10 yıla yayılacak şekilde kdv dahil toplam 3 milyar dolar imtiyaz bedeli ödeyecek. Ayrıca, 2026–2050 döneminde sabit altyapı ve yenilikçi teknolojilere yönelik toplam 17 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulundu. Türkiye’de sabit elektronik haberleşme altyapısı, internet ve dijital hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından hayli önemli. Sektörde uzun vadeli imtiyaz anlaşmaları, yatırım planlarının öngörülebilirliğini artırırken, yeni nesil dijital hizmetlerin yaygınlaşmasını destekliyor. Türk Telekom’un sözleşme uzatımı uzun vadeli gelirini korurken yatırımcı güvenini de artıran bir gelişme.

BORUSAN BORU

ABD’de 567 milyon dolarlık boru satışı için imzalar atıldı. Teslimatlar 2026’da tamamlanıyor

Borusan Boru, ABD’deki bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe aracılığıyla Eiger Express Boru Hattı Projesi için yaklaşık 567 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Üretim, şirketin Alabama- Mobile ve Florida-Panama City tesislerinde gerçekleştirilecek. Teslimatlar ise önümüzdeki yıl içinde tamamlanıyor. Sözleşme, Borusan’ın ABD enerji projelerindeki konumunu güçlendiren en büyük anlaşmalarından biri. Boru hatları, enerji taşımacılığında en güvenilir ve verimli altyapı çözümleri arasında yer alıyor. ABD’de artan petrol ve doğal gaz üretimi, boru hattı yatırımlarını sürekli gündemde tutuyor. Bu tür projelerde büyük çaplı borular kritik rol oynarken, uzun vadeli tedarik anlaşmaları, şirketlere hem üretim planlamasında istikrar hem de güçlü bir nakit akışı sağlıyor.

ARMADA GIDA

Yeni tesisinde deneme üretimi tamamlanarak hazır hale geldi. Ürün çeşitliliği ile geliri artacak

Armada Gıda, yaklaşık 89 bin metrekare büyüklüğündeki Armada-3 yatırım projesi kapsamında planladığı ekstrüzyon tesisini tamamladı. Deneme üretimlerine başlayan tesiste fonksiyonel gıda ile makarna, kuskus, irmik, yulaf, vegan ürünler ve kahvaltılık gevrekler gibi farklı ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek. Toplam 6,1 milyon dolarlık yatırımla tesisin faaliyete hazır hale getirildiği belirtildi. Fonksiyonel gıdalar; besin değerini artıran ve sağlık odaklı tüketici talebine yanıt veren ürünler olarak gıda sektöründe öne çıkıyor. Küresel pazarda vegan ürünler, sağlıklı atıştırmalıklar ve kahvaltılık gevrekler genişleyen yönüyle dikkat çekiyor. Ekstrüzyon teknolojisi ise hem ürün çeşitliliği hem de maliyet etkinliğiyle bu segmentte öne çıkan bir yapıya sahip.