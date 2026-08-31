Halka arzdan 2 milyar topladı yedi gün boyunca tavan yaptı

Borsa geçtiğimiz haftayı %0,87 yukarıda kapattı ve 298 hisse pozitif tarafta yer aldı. 24 hissenin %14’ün üzerinde yükseliş kaydettiği haftada, gözler Teknika Plastik ve Birleşim Mühendislik’in fiyat hareketinde oldu. İki hissenin %45’i aşan performansı hafta boyunca ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta endeks yukarı yönlü eğilim sergilerken piyasada iyimser bir hava hakimdi. BIST Tüm Endeksi kapsamındaki 298 şirket yatırımcısına kazandırdı, 272’si kaybettirdi. Teknika Plastik, Birleşim Mühendislik ve Halk Bankası’na yönelik yüksek talep öne çıktı. Teknika Plastik %60,76 ve Birleşim Mühendislik %45,16’lık yükselişle pazarın genelinden kopuk getiri sağladı. Halka arz rüzgarı ve yeni iş bağlantıları iki hissede ilginin canlı kalmasında etkili oldu. Ancak borsada işlem yaparken, şirketin esas faaliyetinin çıkan fiyatı desteklemesi gerektiği göz ardı edilmemeli.

Gelen nakitle borcunu ödeyecek

20 Haziran günü 85 TL’den işlem görmeye başlayan Teknika Plastik, ilk günden bu yana %76 yükseliş kaydetti. Hisse işlem gördüğü yedi gün boyunca sürekli tavandan kapanış yaptı. Yılın ilk çeyreğinde 17 milyon TL kâr açıklayan şirket, 2 milyar TL’yi aşan halka arz gelirinin %70’ini işletme sermayesi ve borç ödemesinde kullanacak. Birleşim Mühendislik haftayı yüzde 45,16’lık getiriyle ikinci sırada tamamladı. Ağustosun ikinci yarısından bu yana dört yeni iş bağlantısı paylaştı. Bu gelişmelerin fiyat artışına zemin hazırladığı anlaşılıyor. İlk çeyrek dönemde 84 milyon TL zararla kapatsa da yılbaşından bu yana yeni işlerin yıllık gelire oranının %70 seviyesine çıkması hisseye olan ilgiyi destekliyor.

Sorunları geride kaldı

Geçtiğimiz hafta %34,80 yükseliş kaydeden Halk Bankası, altı aylık periyotta ise %5,92 ekside duruyor. ABD’deki dava sürecinin bitmesiyle uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ilave fon sağlayan banka, öncesinde de 3,9 milyar dolar kaynak temin etmişti. Yüzde 25 oranında ikincil halka arz hazırlıkları yapan banka, elde edeceği nakdi kredi kullanımında değerlendirecek.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN SPOT MU, DÜZENLİ ALIM MI?

Altın spot; getiri gücü, enfl asyon kalkanı, düşük maliyet yükü, fiyatı kilitleme. Zamanlama hatası, baskı, nakit sıkışıklığı, manevra eksikliği. Düzenli alım; ortalama maliyet, kolaylık, düşüş fırsatı, disiplin, sakinlik. Yavaş büyüme, nakit erimesi, artan maliyet, takip yükü, sabır zorluğu.

Körfez Bölgesi’ndeki raylı sistemlerle ilgili işlerde birlikte hareket etmek istiyor

Mia Teknoloji’nin Katarlı firma ile giriştiği iş birliğinden beklenti nedir? ● Turgay Bozkan

Turgay, Mia Teknoloji’nin Katar merkezli Al Jaber Engineering ile imzaladığı iş birliği sözleşmesinde yakın dönemde hayata geçirilecek somut bir projeden ya da varılan kesin bir anlaşmadan bahsedilmiyor. Sözleşme kapsamında; Körfez Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan demiryolu ve raylı sistemler, metro, altyapı ve inşaat projelerine yönelik tedarik, altyapı hizmetleri ve teknoloji çözümlerinin tarafl arca birlikte sunulması amaçlanıyor. Firma haziranda da Kuveytli bir firma ile imzaladığı mutabakat zaptını yatırımcısıyla paylaşmıştı.

Almaya karar verdiği makineyle üretim hızı artarken, süre kısalıp maliyeti azalacak

Duran Doğan’ın alacağı ofset makina kendisini kaç yılda amorti edecek? ● Arif Kurt

Arif; Duran Doğan Basım, mevcut makine parkurundaki bir ofset baskı makinesinin yerine geçmek üzere Almanya menşeli firmadan yeni ofset baskı makinesi almaya karar verdi. 4,1 milyon euroya alacağı baskı makinesinin kapasiteyi ne kadar artıracağına veya kendini kaç yılda amorti edeceğine dair net bir veri paylaşmadı. Ancak mevcut parkurun yenilenmesiyle üretim hızının artacağını, maliyetlerin düşeceğini ve teslim sürelerinin kısalacağını belirtiyor. Tutarın 615 bin eurosu peşin ödenirken, kalanı 5 yıl vadeli finansal kiralamayla finanse edilmekte.

YATIRIM FONLARI

AKU fonu BIST 30 hisselerine yatırım yaparak son bir yılda %38 kazanç sağladı

Ak Portföy’ün idaresindeki BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (AKU), son bir ayda gerçekleştirdiği performansla yukarı yönelirken 0,989 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz mayıstan bu yana mevcut seviyeyi üçüncü defadır test ediyor. Önceki iki denemenin aksine direnç çizgisini aşmış görünüyor. Büyüklüğü ağustosta 2,37 milyar TL seviyesine çıkan fonun, önceki aylara göre hacminde artış söz konusu. Marttan bu yana bir ay nakit girişi gözlenirken ertesi ay çıkış söz konusu. Ağustosta fondan çıkan tutar 108 milyon TL olurken, yatırımcısı 13.290 kişi ve doluluğu %11,96 seviyesinde. Temel stratejisi, ağırlıklı olarak BIST 30 hisselerine yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyün %90,89’u hisse senedi ve %4,84’ü ters repodan oluşuyor. Son bir yılda %37,78 oranında yükselirken, endeksi geride bıraktı.

TAHVİL

Erciyas Çelik Boru %56,52 bileşik faizle 64,4 milyon lira borçlandı

Erciyas Çelik Boru, 27.08.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 64.420.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi %56,52 olarak belirlendi. 111 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 17.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %14,6 düzeyinde. 28 Ağustos itibarıyla TLREF %36,91 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Erciyas Çelik Boru’nun verdiği %48 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 11,09 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Öte yandan ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFERCYA2614 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Adese altı aydır dipte ve satış baskısı öne çıkıyor. İki fonun işlemleri alım yönlü

Adese’de iki fon alım yönlü işlemlerde bulunuyor. Portföylerdeki miktar %46,35 ile toplamda 363,4 bin lot artarak 1,15 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı üç ile değişim gözlenmedi. KHB fonu 350 bin lot ile en fazla alımı yaparken, satış yönlü işlem yapan fon bulunmuyor. Adese için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum olmadı. Hissede Kare Portföy’ün ilgisi dikkat çekiyor. Kurumun yönettiği KHB fonundan en fazla alım gelirken Azimut Portföy’ün BIY fonu da 13,4 bin lot alım gerçekleştirdi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA

Bağlı iştirakinin faaliyet performansı yetersiz kalınca kapatmaya karar verdi

Mondi Turkey, %100 iştiraki konumundaki Doğal Kağıt firmasının ticari operasyonlarına 28 Eylül itibarıyla son vereceğini duyurdu. Şirket, işletmenin ana üretime katkısının kısıtlı kalması ve uzun vadeli faydasının stratejik hedeflerle uyuşmamasını gerekçe gösterdi. Kapanışın konsolide finansallar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı ifade edilen bir diğer ayrıntı oldu. Mevcut 15 çalışanın durumu ise grup içi yerleştirmelerle, mümkün olamaması halindeyse iş sözleşmelerinin sonlandırılarak tazminat ödemesiyle çözülecek. Mondi, ilk yarıda 509,1 milyon TL zarar yazdı.

ÖZDERİCİ GMYO

İngiltere'de 2,5 milyon sterline gayrimenkul satın aldı. Döviz geliri sağlayacak

Özderici GMYO, İngiltere’de bulunan %100 bağlı ortaklığı REIT Property firmasının Cardiff ’te yer alan kiracılı bir ticari gayrimenkulü satın aldı. Açıklamada alım bedelinin 2,5 milyon sterlin olduğu belirtildi. Halihazırda kiracısı bulunan söz konusu taşınmaz, şirketin yurt dışı portföyünü genişletirken hem döviz bazlı düzenli kira geliri elde etmesine olanak tanıyacak hem de gelir çeşitliliği yaratacak. Özderici GMYO, yılın ilk yarısında gelirini %27 büyüterek 125,8 milyon TL’ye çıkardı. Esas faaliyet kârını %51 büyüten firmanın dönem sonunda ise 1,2 milyon TL zararı oluştu.

HİDROPAR HAREKET

Yönetim hakimiyetinde değişiklik yapan %22,76’lık hisse devri işlemi tamamlandı

Hidropar Hareket Kontrol’ün iki ana ortağı, sahip oldukları toplamda %22,76’lık sermaye payını sattı. Satışa konu hisselerden bir kısmı imtiyazlı olması nedeniyle devredilen pay miktarı oy hakkının %57’sine denk geliyor. Satış, A grubu paylar için 13,33 TL, B grubu paylar için 11,10 TL fiyatla gerçekleşirken, satıcıların şirketteki payı sıfırlandı. Devirle birlikte oy haklarının %57’sini eline geçiren yeni ortak, SPK’ya zorunlu pay alım teklifi için başvuruda bulunacak. Hissenin fiyatı ise son haftalarda hareketlendiği gözlenirken şimdilerde 15,02 TL seviyesinde işlem görüyor.