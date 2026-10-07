Halka arzdan 2,1 milyar geldi 559 milyon lirası geri alıma gitti

Borsada 131 fonun tasfiye kararıyla başlayan satış dalgasına karşı 85 şirket 16 Eylül ile 2 Ekim arasında toplam 5,1 milyar liralık geri alım yaptı. Toplamda 470,7 milyon adet hisseyi geri alan firmalar, likidite kurumasına karşı destek verirken, piyasanın rahatlamasına katkıda bulundu.

Satışların ağırlıklı olduğu iki haftayı geçkin sürede fiyat düşüşlerine karşı şirketler kendi paylarına yönelerek önemli bir destek işlevi gördü. Sorunlu fonların tasfiye sürecinin sebep olduğu olumsuz havada geri alımlar aynı zamanda piyasadaki likidite daralmasına karşı destek işlevi gördü. 85 şirketin geri alım yaptığı süreçte Türk Altın, Margün Enerji ve Çitlekçi Marketler Gıda’nın sıralamada ilk üçte yer aldığı 10 firmanın her biri 100 milyon TL’nin üzerinde nakdi piyasaya enjekte etti. Borsaya yeni gelen şirketlerden olan Çitlekçi Gıda’nın dolaşımdaki hisselerin %18,94’ünü geri alması dikkat çekti.

Milyarlık bütçeler devrede

Türk Altın, piyasaya 686,9 milyon TL kaynak aktararak alımlarda başı çekti. Geri alım programı için toplam 5 milyar TL bütçe ayıran firma, tutarın önemli kısmını kullandı ve sermayedeki payını %4,61’e çıkardı. Şirket kendi hissesinde olduğu kadar grup şirketlerinden de alım yapıyor. TR Anadolu Madencilik hissesinde gerçekleştirdiği alımla payını %3,85’e çıkardı. Margün Enerji’nin 11 Eylül’de başlayan düşüşü 17 Eylül’den itibaren taban serisiyle sürdü. Gerçekleştirilen 588,6 milyon TL tutarındaki alımlar hisseyi tabandan kurtaramadı. Geri alınan payların sermayeye oranı %2,36 seviyesinde bulunuyor. Geri alım için oluşturulan toplam 5 milyar TL tutarındaki bütçenin 2,3 milyar TL’si kullanıldı.

Gelirin çeyreği gitti

Geçtiğimiz ağustosta borsaya adım atan Çitlekçi Gıda, ortakların payı da dahil halka arzdan 2,1 milyar TL gelir elde ederken bunun 558,8 milyon TL’sini geri alım için kullandı. Dolaşımdaki payın %18,94’ünü piyasadan çeken firmanın desteği işe yaramış görünüyor. Fiyatı 24 Eylül’de en düşük 76,15 TL’yi görürken sonrasında yukarı yönlü hareketlendi.

ZEYNEP'E SOR

PİYASA GİRİŞİ Mİ, PİYASA ÇIKIŞI MI?

Piyasa girişi; büyüme başlangıcı, fırsat yakalama, maliyet avantajı, geleceği fiyatlama. Zamanlama hatası, sermaye kilitlenmesi, yanıltıcı sinyal. Piyasa çıkışı; kâr realizasyonu, zarar kesme, zihin konforu, manevra gücü. Ralli ıskalaması, enflasyon erimesi, yeniden giriş zorluğu, erken çıkma.

Koç Finansman’ın devralınması müşterilere alternatif çözümler sunma imkanı verecek

Ford’un Koç Finansman’ı satın alması şirkete ne fayda sağlayacak? ● Musa Demir

Musa; Ford Otosan, Koç Holding ve Arçelik’in de aralarında bulunduğu grup şirketlerinden Koç Finansman’ın %100 hissesini 130,5 milyon dolar peşin bedelle satın aldı. Devir işlemi temmuz ayında tamamlandı. Söz konusu hamleyle şirketin araç satışlarında finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmesi hedefl eniyor. Müşterilere sunulan kredi ve finansman çözümlerinin çeşitlendirilmesi satış süreçlerini doğrudan güçlendirebilecek. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv pazarı %11,91 daraldığı bir süreçte şirketin satışlarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kendisinin ve bağlı ortaklıklarının elektrik maliyetlerini azaltmayı hedefliyor

Reysaş Taşımacılık neden GES değil de HES yatırımına gitti? ● Serkan Kartal

Serkan; Reysaş Taşımacılık, enerji alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendiren yaklaşımla hareket ediyor. Bu çerçevede GES yatırımlarına ilave olarak temmuz ayında Trabzon’da HES yatırımı gerçekleştirdi. 6,2 MW kurulu güce sahip Çağlayan HES Enerji’nin tamamını 6,9 milyon dolar peşin bedelle satın aldı. Kendi özkaynaklarından karşılanan yatırım ile enerji alanındaki kapasitesini artırmış oldu. Firma hem kendisinin hem bağlı ortaklıklarının enerji maliyetini mahsuplaşma yöntemi ile azaltmak ve fiyat artış etkisini sınırlandırmak istiyor.

YATIRIM FONLARI

FS5 fonu borsada istatistiksel arbitraj yaklaşımı ile bir yılda %13 geriledi

One Portföy’ün idare ettiği Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (FS5), yılın ilk beş ayında sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Mayısın ikinci yarısında bozulan denge öne çıkarken hızla gerilediği görülüyor. Büyüklüğü mayıstan itibaren artarken ekimde toplam değeri 40,2 milyon TL oldu. Fona eylülde gelen 19,8 milyon TL nakit dikkat çekiyor. Ekimde ise 789 bin TL gibi cüzi bir miktarda para çıkışı yaşandı. Sınırlı yatırımcısı olan fonda ekimin ilk haftası 30 kişi bulunuyor. Temel stratejisi, varlıklarını borsada değerlendirmek üzerine kurulu olup, hisselerdeki fiyat farklarından istifade ederek kazanç sağlamayı hedefl iyor. Portföyünün %79,1’i hisse ve %20,91’i BYF’lerden oluşuyor. İşlem görmeye başladığı Mart 2024’ten bu yana %93 yukarda olsa da son bir yılda %11,37 kaybettirdi.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %41,62 bileşik faizle 4 milyar lira borçlandı

Aktif Yatırım Bankası, 05.10.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 4 milyar lira TL olan finansman bonosunun yıllık basit faizi %38, bileşik faizi ise %41,62 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %18,95 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 05.04.2027 olarak açıklandı. 5 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,82 seviyesinde bulunuyor. Bankanın verdiği %38 basit faiz, TLREF’in 1,18 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFAKYB42716 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

ATP Yazılım en yüksek seviyesini gördüğü ağustostan sonra hızla aşağıya geriledi

ATP Yazılım’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %6,29 ile toplamda 84,39 bin lot artarak 1,43 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 40’tan 37’ye geriledi. KMF fonu 70 bin lot ile en fazla alımı yaparken, TEJ 80 bin ile en çok satışı gerçekleştirdi. ATP Yazılım hakkın da bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Öneride bulunan Pusula Yatırım 472 TL ile “Al” tavsiyesinde bulundu. Eylülde gerileyen hissenin son günlerde yönü yukarı doğru.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Hastanenin elektrik işleri için anlaşmaya vardı, projeyi iştirakiyle yürütecek

Birleşim Mühendislik ve iştiraki Erde Mühendislik; Dünya Göz Ataköy Hastanesi’nin renovasyon projesi kapsamında açılan mekanik ve elektrik tesisatı ihalesini kazandı. Tarafl ar arasında toplam 180 milyon TL tutarlı sözleşme imzalandı. Projenin 96 milyon TL’si Birleşim Mühendislik ve 84 milyon TL’si iştiraki tarafından üstlenildi. İşin dört ayda tamamlanacağı ifade edildi. Proje şirketin kısa vadeli nakit akışını destekleyecek. Öte yandan bir soruşturma kapsamında, ifadesi alınan şirketin yönetim kurulu başkanının adli kontrol ile serbest bırakıldığı dile getirildi.

İSVEA SERAMİK

Yüksek katma değerli üretim yapabilmek için 71,8 milyon liraya yeni tezgah aldı

İsvea Seramik’in %100 bağlı ortaklığı ISV Saniter, ürün karmasını geliştirmek amacıyla 71,8 milyon TL bedelle yeni seramik sağlık gereçleri üretim tezgahları satın aldı. Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makinelere KDV istisnası uygulandı. Yatırımın asıl amacı, mevcut kiralık tezgahların sayısını azaltarak kira giderlerinden tasarruf sağlamak ve yüksek katma değerli, tasarımlı ürünlerin üretim payını artırabilmek. Birim fiyatların yükselmesini destekleyen girişim, kârlılık marjını iyileştirerek yatırımın geri dönüş süresini hızlandırması hedefl eniyor.

KARDEMİR ÇELİK SANAYİ

Güneş santrali projeleri için Çin merkezli sigorta firmasından kredi onayı aldı

Kardemir Çelik; Van ve Muş’ta kurmayı planladığı 18,2 milyon dolar değerindeki güneş enerjisi yatırımlarının finansmanı için önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, yatırımlarını kredilendirmek amacıyla Çin devletine ait Sinosure kredi sigorta firmasından onay belgesini aldı. Projelerin 7 ay içinde devreye alınmasıyla fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının %10’u bu santrallerden karşılanacak. Yurt dışı kaynaklı uygun finansmanla sağlanan enerji yatırımı, şirketin yoğun enerji maliyetlerini uzun vadede düşürerek üretim kârlılığına doğrudan destek sağlayacak.