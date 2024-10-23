Halka arzdan yerliler soğudu boşluğu yabancılar doldurdu

Takas verilerine göre ekim ayında yabancıların oransal olarak en fazla artış gerçekleştirdiği hisse Durukan Şekerleme oldu. Eylül ayında borsaya gelen hissede yabancı payında 12,60 puanlık artış yaşandı. Haziran ayında borsaya gelen Altınkılıç Gıda’da ise artış 10,16 puan oldu. Benzer şekilde Efor Çay hissesinde de artış var. Borsaya yeni gelen gıda hisselerine ilgi dikkat çekiyor. Tohumculuğu öne çıkaran Hektaş’ta da belirgin bir artış var.

Teknolojiye yüksek ilgi

Yabancıların ekim ayında paylarını artırdığı sektörler içinde en yüksek pozisyon ise teknolojide. Yabancı payının en yüksek olduğu şirketlerden biri olan Logo Yazılım’da payları 1,37 puan artarken Plastikkart’taki artış 2,72 puan oldu.

Enerji sektöründe yabancı ilgisi

Enerji sektörüne yönelik ilgi de yabancı paylarının artmasında önemli bir rol oynuyor. Galata Wind Enerji ve Enerya Enerji yabancı payı artan şirketler arasında yer aldı. En fazla artış 1,66 puanlık yükseliş ile Enerya Enerji oldu.

ZEYNEP’E SOR

SATIŞ BÜYÜMESİ Mİ, KÂR BÜYÜMESİ Mİ?

Satış büyümesi; gelir artışı, büyüme, pazarı payı, yatırımcı güveni. Kârı düşük ürüne odaklanma, rekabetçi fiyatlama, likidite sorunu, maliyet.

Kâr büyümesi; şirketin gücü, yüksek kârlılık, temettü, getiri artışı, artan nakit. Yavaş satış, maliyet kesintisi, kısa vadeli odak, rekabeti azaltma.

Yeşil ekonomiyi desteklemek üzere kredi aldı. Krediyi yeşil yatırımlara yönlendirecek

TSKB’nin Avrupa’dan kredi alması kârına nasıl bir katkısı olur? Kârlılığını büyütebilir mi? /Rasim Hanoğlu

Rasim, bankaların ana ticareti krediler üzerinden döner. Verecekleri kredileri topladıkları mevduatlardan karşılayabilecekleri gibi dış kaynaktan da sağlamaları mümkündür. Öte yandan uluslararası organizasyonların kredileri koşullu verme yaklaşımları vardır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da koşullu kredi veriyor. Banka, özel olarak Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman desteği sunmakta. Bu çerçevede TSKB’ye 100 milyon euro kredi aktaracak. TSKB ise aldığı bu krediyi, yeşil ekonomiye ilişkin yatırımda bulunan firmalara kullandıracak. TSKB, kuşkusuz bu ticaretten gelir sağlayacak.

Performansı sektöre paralel hareket ediyor. Dokuz aylık dönemde sektör küçülmeyi sürdürdü

Doğuş Otomotiv’in üçüncü çeyrekte kârını büyütme ihtimali yüzde kaçtır sizce?/İbrahim Tezcan

İbrahim, bir şirketin kârını büyütebilmesi, içinde yer aldığı sektörden bağımsız değildir. Sektör daralan bir süreç yaşıyorsa şirketin de bundan olumsuz etkilenmesi beklenmeli. Aksi durum ancak alternatif gerçekleştirebilmesi halinde gündeme gelecektir. Olmadığındaysa sektöre paralel bir görüntü oluşacaktır. Yılın geride kalan dokuz aylık döneminde otomotiv üretimi %7, otomobil üretimi de %5 geriledi. Eylül ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki aya göre %11,6 azaldı. Sonuçta sektör henüz genişleme sürecinde değil. Doğuş Otomotiv yılın ilk yarısında hem satışlarını hem de kârını geriletti. Sektörle paralel gidiyor.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün kurduğu GSP Fonu 1 yılda %44,24 değer kazandı

GSP Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini yerli veya yabancı hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %44,24 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %10,01 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Garanti Bankası, Akbank, Turkcell, Bim ve Sabancı Holding hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Garanti Bankası, Vakıfbank, Bim, Sabancı Holding ve İş C hisselerinden alım yaptı. Migros, THY, Tüpraş, Enka İnşaat ve Anadolu Efes hisselerinden ise satışta bulundu. Azimut Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,20 olurken 24.363 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1, satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 4.080.508.636 TL. Dolaşımdaki pay adedi 13.018.634.221 olurken yüzde 52,07 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,56 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Enerjisa, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Enerjisa, nitelikli yatırımcılara 21.10.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 2.200.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 19.10.2026 olacak. 21 Ekim tarihli TLREF %49,31 seviyesinde bulunuyor.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

Enerjisa’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSENSAE2619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HAREKET PROJE

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki önemli proje için ağır yük kaldırma ekipmanı temin edecek

Hareket Proje, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapımı devam eden Borouge 4 Projesi kapsamında ağır yük kaldırma hizmeti sunmak üzere Target firmasıyla anlaşmaya vardı. Açıklamada projede, 564 ton ile 744 ton arasında değişen ağırlıklarda ekipmanların kaldırılacağı belirtildi. Şirket geçtiğimiz aylarda makine parkına dahil ettiği 2.200 ton kaldırma kapasitesine sahip paletli vinci kullanacağını açıkladı. Anlaşmanın bedeli 725.000 dolar olarak belirtilirken tutar güncel kurdan 24,7 milyon TL’ye denk geliyor. İşin süresi ise 1 ay. Verilecek hizmetin, dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden biri olan ADNOC’a ait projeyle alakalı olduğu ve Birleşik Arap Emrilikleri’ndeki büyük endüstriyel projelerinden biri olduğu belirtildi. Şirket yılın ilk yarısında gelirini artırdı.

KOROPLAST

Rekabet Kurulu ile uzlaşmaya vardı. Cezayı %25 indirdi. Erken ödemeyle ek indirim de alacak

Koroplast, geçtiğimiz haziran ayında Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uzlaşma başvurusunda bulunduğunu ancak bu süreçte meşru çıkarlarını korumak ve gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmemek adına söz konusu başvurunun kamuya açıklamasını ertelediğini belirtti. Sürecin tamamlanması üzerine açıklamayı yaptı. Süreç sonunda, şirket, uzlaşma kapsamındaki idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususları kabul etti. Rekabet Kurulu da %25 oranında indirim yaparak 31.209.736,96 TL tutarında nihai para cezası uygulanmasına gitti. Koroplast, yaptığı açıklamada cezayı, 30 gün içinde ödeyerek ilave %25 indirimden de yararlanacak.

LÜKS KADİFE

Modernizasyon kapsamında boyahanede kullanmak üzere makina satın aldı. Kaliteyi artıracak

Lüks Kadife, modernizasyon sürecinin bir parçası olarak boyahanesinde kullanılmak üzere 450.000 euro bedel karşılığında RAM makinesi satın aldı. Şirket geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği anlaşma doğrultusunda alımı yaptı. Satın almanın amacı, boyalı kumaş kalitesini artırmak, bakım ve enerji maliyetlerini düşürmek ve üretim işlemlerinin verimliliğini artırmak olarak ifade edildi. Makine alımının, şirketin modernizasyon yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşti. Amaç operasyonel verimliliği artırmak ve üretim süreçlerini optimize etmek. Öte yandan Lüks Kadife, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %37 gerileterek 204,3 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise 24,3 milyon TL zarar açıkladı. İlk çeyrekte 40,6 milyon TL kâr etmişti.