Halka arzlara katılımlar düşen borsayla geriledi

Geçtiğimiz hazirandan bu yana gerçekleşen halka arzlar, ilginin kademeli olarak gerilediğini gösteriyor. Son altı ayda milyonların katıldığı halka arzlar yerini yüzbinlerin katılımına bıraktı.

Yıla 2 milyonun üzerinde katılımcının olduğu halka arzlarla başlayan borsa, geçtiğimiz temmuz ayından sonra 1 milyonun altına geriledi. Son olarak temmuz ayında 1 milyon 689 bin katılımla Horoz Lojistik’in halka arzı gerçekleşmişti. Sonrasındaki halka arzlarda ilgi daha da geriledi. Ekim ayının ilk haftası son halka arz olan Bin Ulaşım’ın katılımcı sayısı ise 278.910 oldu. Haziranda borsaya gelen Horoz Lojistik, %19 geriledi. DCT Trading %66 yükselmeyi başarırken Bin Ulaşım halka arzın altında işlem görüyor. BIST Halka Arz Endeksi ise dalgalı bir seyir izleyerek 11 Ekim 2024’te 77.583 puana gerilemiş durumda.

Gıda ve içecek sektörü beklentisi

Gıda ve içecek sektöründe işlem gören hisselere yönelik kurumların ortalama getiri öngörüleri %32 ile %94 arasında değişiyor.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT Mİ GAYRİMENKUL MÜ?

Nakit; likidite, düşük risk, esneklik, vergi planlaması, nakit akışı yönetimi. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsatları kaçırma olasılığı.

Gayrimenkul; değer artışı, kira geliri, enflasyona karşı korunma, sabit yatırım. Düşük likidite, yüksek giriş maliyeti, bakım maliyeti.

Bu dönemde yurt dışı ağırlıklı gelirlere sahip olması avantaj. Gelir ve kâr büyümesi sürüyor

Enka için düşünceniz nedir? Aracı kurumlar hisse için ne düşünüyor? Bilgi verebilir misiniz? /Sabri Aksöz

Sabri, aracı kurumların öneri ve değerlendirmelerini takip etmen yerindedir. Ancak kurumların kısa süreli ve en fazla bir yıllık öngörülerle hareket ettiklerini göz ardı etmemelisin. Bireysel yatırımcının uzun vadeli hedeflerle hareket etmesi ise gelirini düşük riskle büyütmesine olanak tanıyacaktır. Enka İnşaat, gelirini düzenli artıran firmalardan. Geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artırdı. Bu yılın ilk yarısında da gelir ve kâr büyümesi devam etti. Fiyat ise son iki ayda gerilemiş olsa da uzun vadede yükselişini koruyor. Şirketin gelirlerinin ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklı olması yurt içi risklerden korunmasını sağlıyor

Kısa vadede para politikası onu da sıkıştırdı. Uzun vadede ise büyümesini sürdürecektir

Bakıyorum aracı kurumlar Koç Holding için hep olumlu yazıyor. Hisse ise sürekli düşüyor. Neden?/Sena Çevik

Sena, hisselerle ilgili değerlendirmeleri kısa zaman aralıklarını baz alarak yapmamalısın. Uzun vadeli perspektifle yaklaştığında daha geniş bir bakış açısına sahip olursun. Koç Holding, geçtiğimiz mayıs ayında test ettiği en yüksek seviyesi 270,75 TL’nin ardından gerilediği muhakkak. Ancak bu süreçte borsanın genelinde bir düşüş olduğunu da atlamamak gerekir. Diğer taraftan hissenin Ekim 2020’de en düşük 13,07 TL’den işlem gördüğü düşünüldüğünde geride kalan dört yılda kayda değer bir çıkış sergilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sıkı para politikasından kısa vadede etkilenen şirketin, uzun vadede büyümesine engel bulunmuyor.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün kurduğu ZLH fonu yılbaşından bu yana %26,24 değer kazandı

ZLHBıst 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini BIST 100-30 Endeksindeki hisselerde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana %26,24 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %6,72 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Vakıfbank, Odaş, Tav, CCOLA ve Ülker hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Eczacıbaşı İlaç, Gübretaş, Halkbank, Gür-Sel Turizm ve Vakıfbank hisselerinden alım yaptı. Türk Telekom, Migros, Oba Makarnacılık, Ard Bilişim ve Çimsa hisselerinden ise satışta bulundu. Ziraat Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,25 olurken 5.098 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 325.899.121 TL. Dolaşımdaki pay adedi 41.514.500 olurken yüzde 0,42 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,20 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

A1 Capital, %64,29 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 11.10.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %64,29’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 95 gün vadeli olup ödeme tarihi 14.01.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,79 olacak.

%53 BASİT FAİZ

Diğer taraftan 11 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %%48,95 seviyesinde yer alıyor. A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 4,05 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 11.10.2024 olurken vade tarihi 14.01.2025 olacak. Bono piyasada TRFA1CP12515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORTE BİLGİ

İşkur’un ihalesini kazandı. Geliri artıyor. Ancak yüksek maliyet ve giderler zarara döndürüyor

Forte Bilgi İletişim, Türkiye İş Kurumu’nun düzenlediği “Veri Merkezleri Donanım, Lisans, Parça Dahil Bakım- Onarım ve Teknik Destek Alımı” ihalesinde en iyi fiyatı vererek birinci oldu. İhale Komisyonu bilahare yaptığı bilgilendirmede, KDV hariç 56.400.000 TL tutarındaki ihalenin Forte Bilgi İletişim’de kaldığını duyurdu. Söz konusu ihale, firmanın cirosuna olumlu katkıda bulunacak.

Haziran 2023’te borsaya gelen şirket, açılışını tavandan 13,22 TL’den gerçekleştirdi ve iki ayda güçlü bir çıkış kaydetti. Ağustos 2023’te en yüksek 128,10 TL’yi test eden hisse, sonrasında satış baskısı altında kaldı. Şirket, son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %52 artırırken dönem sonunda 88,1 milyon TL zarar açıkladı. Yüksek maliyet ve giderler zararda etkili oldu.

MİA TEKNOLOJİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın ihalesini kazandı. Davet geldi. Daha büyük işleri hedefliyor

Mia Teknoloji, Milli Savunma Bakanlığı’nın Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı üssü için açtığı “Güvenlik Teknolojileri Sistemleri” ihalesini KDV dahil 32.385.184,80 TL bedelle kazandı. Sözleşme için davet aldı. Şirket bu başarısıyla birlikte güvenlik teknolojileri alanındaki uzmanlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Firma daha önce de benzer nitelikte ihaleler kazanmıştı.

Mia Teknoloji, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, güvenlik teknolojileri sistemleri konusunda uzun yıllardır elde ettiği uzmanlıkla ülkemizin önde gelen ve stratejik öneme sahip kurumlarına hizmet sunduğunu belirtti. Bu alandaki uzmanlığını daha da ileriye taşımayı ve gelecekte daha önemli projelere imza atmayı hedefliyor. Firma, 2024 altı aylık dönemde hem gelirini hem de kârını büyüttü.

ARD BİLİŞİM

Emniyet Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Tutar yüksek değil ama yeni iş getirebilir

ARD Bilişim Teknoloji, Emniyet Genel Müdürlüğü ile “3D Sanal Teknik Eğitim Simülatörü bakım ve Modernizasyon” işi için anlaşmaya vardı. Sözleşmenin imzalandığı ve toplam tutarın 686.000 dolar olduğu belirtildi. Bedel, güncel kuran yaklaşık 23,5 milyon TL’ye denk geliyor. Söz konusu rakam şirketin yıllık gelirinin %1,7’si seviyesinde bulunuyor. Alınan projenin maddi kapasitesi şirketin satışları içinde önemli bir paya sahip olmasa da yeni iş birlikleri geliştirmesine olanak tanıması açısından önemli olarak görülmeli. Verilecek hizmet, kuvvet güçlerin olası çatışma alanlarında ekip olarak gerçek zamanlı üç boyutlu sanal benzetimlerinin opsiyonel senaryolarla canlandırılmasını amaçlıyor. Şirket, 2024 altı aylık dönemde gelirini %74 artırırken dönem sonunda kâr açıkladı.