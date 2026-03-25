Ham petrolden rafine kâra

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

 

Trump bir ay önce ‘‘İran’la görüşmeler sürüyor’’ derken saldırı emri verdi. Bu hafta yaptığı açıklamalara nasıl güvenilir? İran’da otoritenin kimde olduğu belirsizdir. İsrail medyasında ‘‘Hamaney anlaşmak istiyor’’ haberleri çıkıyor. Müthiş bir bilgi kirliliği var. Piyasalarda alım-satım yapmak; İran, ABD ve İsrail’in propaganda birimleriyle çarpışmak gibi imkânsız bir hâl aldı.

Savaşın sona ermesi yüzeyde bir rahatlık yaratsa da derindeki enerji krizini dindirmeyecektir. Piyasalar sadece arzın miktarına bakmak yerine, bunun güvenliğine ve sürekliliğine odaklanan bir denge arayışında olacaktır. Bu yeni paradigmanın en korunaklı sığınağı rafineri tesisleridir. Silahlar yarın sussa da ham maddeyi işlenmiş yakıta dönüştüren tesislerin kâr marjları yüksek seyredecektir. Geçmişten gelen yatırım eksikliği ve lojistik yıkımlar sebebiyle; benzin, motorin ve jet yakıtı gibi nihai ürünlere olan açlık dinmeyecektir. Dolayısıyla ham petrol ucuzlasa bile, dönüşümü gerçekleştiren şirketler belirsizlikten güç kazanacaktır.

Geleceğin portföyü, siyasi müdahale riskinin asgari düzeyde kaldığı coğrafyalara ve pratik enerji çözümlerine yönelecektir. Enerji güvenliği adına, kömür gibi stoklanması kolay kaynaklar yeniden itibar kazanabilir. Şi Cinping ile Trump’ın önümüzdeki günlerdeki görüşmesi de kritiktir. Diplomatik engeller kalkarsa, güneş panelleri ve batarya depolama sistemleri (batarya üreticileri) odaklı finansal varlıklar da bu portföye eklenecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeni güvenli limanlar 23 Mart 2026
Faiz kıskacı, maliyet savaşı 18 Mart 2026
Kurallar ölürken Türkiye 16 Mart 2026
Doların dönüşü 13 Mart 2026
Körfez’deki yangın, sandıktaki ekonomi 11 Mart 2026
Asya’nın altın kalkanı 09 Mart 2026
Tahran’da son zar 06 Mart 2026
Petrolün seçim sınavı 04 Mart 2026
Kaostan beslenen portföy 02 Mart 2026
Kıyamet değil, dönüşüm 27 Şubat 2026