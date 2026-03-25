Ham petrolden rafine kâra

Trump bir ay önce ‘‘İran’la görüşmeler sürüyor’’ derken saldırı emri verdi. Bu hafta yaptığı açıklamalara nasıl güvenilir? İran’da otoritenin kimde olduğu belirsizdir. İsrail medyasında ‘‘Hamaney anlaşmak istiyor’’ haberleri çıkıyor. Müthiş bir bilgi kirliliği var. Piyasalarda alım-satım yapmak; İran, ABD ve İsrail’in propaganda birimleriyle çarpışmak gibi imkânsız bir hâl aldı.

Savaşın sona ermesi yüzeyde bir rahatlık yaratsa da derindeki enerji krizini dindirmeyecektir. Piyasalar sadece arzın miktarına bakmak yerine, bunun güvenliğine ve sürekliliğine odaklanan bir denge arayışında olacaktır. Bu yeni paradigmanın en korunaklı sığınağı rafineri tesisleridir. Silahlar yarın sussa da ham maddeyi işlenmiş yakıta dönüştüren tesislerin kâr marjları yüksek seyredecektir. Geçmişten gelen yatırım eksikliği ve lojistik yıkımlar sebebiyle; benzin, motorin ve jet yakıtı gibi nihai ürünlere olan açlık dinmeyecektir. Dolayısıyla ham petrol ucuzlasa bile, dönüşümü gerçekleştiren şirketler belirsizlikten güç kazanacaktır.

Geleceğin portföyü, siyasi müdahale riskinin asgari düzeyde kaldığı coğrafyalara ve pratik enerji çözümlerine yönelecektir. Enerji güvenliği adına, kömür gibi stoklanması kolay kaynaklar yeniden itibar kazanabilir. Şi Cinping ile Trump’ın önümüzdeki günlerdeki görüşmesi de kritiktir. Diplomatik engeller kalkarsa, güneş panelleri ve batarya depolama sistemleri (batarya üreticileri) odaklı finansal varlıklar da bu portföye eklenecektir.