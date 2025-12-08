Hamdi Akın, Cartier’i Londra’da yenen Şekerci Cafer Erol ile ‘dükkân’ açıyor!

Türkiye’nin en köklü esnaf markalarından Şekerci Cafer Erol, hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni dükkânlar açacak. Halen yurt içinde 10, yurt dışında 2 dükkânda hizmet veren Şekerci Cafer Erol, yakın zamanda Kadıköy Terminal, D-100 Karayolu (Göztepe), Sabiha Gökçen dış hatlar ve İstanbul Finans Merkezi’ndeki mağazaları da zincire ekleyecek. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, “Yurt dışında iki mağazamız var, Londra’yı geçen yılsonunda açmıştık, ilk yılımızı dolduruyoruz. Bakü’yü de bir arkadaşımızın ısrarı ile açtık. İkisi de çok iyi gidiyor. Körfez bölgesi için de Abu Dabi merkezli büyük bir yatırımcı grup ile de 3 yıldır fl ört ediyorduk. Onlarla da fabrika ve ilk şubeler için anlaşma tamamlanırsa Suudi Arabistan dahil ilk aşamada 5, ardından toplamda 15 mağaza açacağız” dedi.

“Londra’ya 4,5 milyon Pound yatırdık”

Hakan Erol, geçen yıl Londra’da açtıkları mağazanın öyküsünü de şöyle özetledi: “Londra’daki mağazamız Harrods’un tam yanında. Eski Barclays bankasının boşalttığı yerdeyiz. Ben, marka olmanın önce Londra ya da New York’tan başlaması gerektiğine inanıyorum. Pandemi günlerinde Londra’dan bir ortaklık teklifi geldi. Ben dükkânlara baktım beğenmedim. Şimdiki yeri gösterdim ve ‘burası olursa olur’ dedim. ‘Bize vermezler’ dediler.

Ancak 7 ay sonra internette gördüm ki Barclays Bankası küçülüyormuş. Hemen oradaki emlakçıya yazdım. Sonunda orasını kiralamak için ihaleye girdik. 800 metrekarelik bir yer ve bunun için Cartier ile yarıştık, yendik. Biz yıllık 1,2 milyon Pound teklifl e Cartier’i yendik. Toplamda 4,5 milyon Pound yatırım yaptık. Orada satışlarımız iyi gidiyor, hep çok sıra var. Harrods, yanımızda ve oraya gelip vakit geçirmek isteyenler ciddi potansiyel.”

Sögütlüçeşme’de Teminal Kadıköy açılıyor

Terminal Kadıköy’deki 520 metrekarelik mağazayı da yakında açacaklarını belirten Hakan Erol, bu ‘şekerci dükkanında’ Hamdi Akın ile yüzde 50’şer ortak olduklarını, işletmenin kendilerinde olacağını söyledi. Hakan Erol, “Biz oraya girmek istemedik ama Hamdi bey çok istiyordu, sonra Londra’daki dükkanımızı görmüş ama bizim tabelada ‘r’ harfini okuyamamış, Cafe Erol olarak algılamış. ‘Şekerci Cafer olmadı bari Cafe Erol ile konuşalım o açsın’ demiş. Sonra tekrar geldiler ve birlikte yeri ziyaret ettik, ‘ben de bu dükkana ortak olayım’ dedi, kabul ettik” dedi. Dedelerinin 1700’lerin sonlarından itibaren Osmanlı Sarayı’nda helvahane, şekerhane ve tatlıhanede görev aldığını belirten Erol, şöyle devam etti: “Mehmet dedemiz ilk dükkânı 1807’de Tahtakale’de açmış. 1965’te Babam Nurtekin bey devreye girmiş. Ben de 1992’den itibaren daha öğrenciyken işe başladım ve tek şube olarak devam ettik. İkinci şubemizi İstinyepark’ta açtık ki orada da Zafer (Kurşun) çok ısrar ettiği için açmıştık. Sonra Akasya, Ortaköy, Trabzon, Galataport, Bakü, Londra derken toplamda 12 şube olduk. Üretim tesisimiz İMES’te, 135 kişilik ekibimiz var. Mağazalarımızla birlikte çalışan sayımız 400 civarında. Hergün şeker çıkıyor; gofret, lokum, çikolatalı ürünler olmak üzere 30 çeşit ürünümüz var. İnşaatı süren İstanbul Outlet için de ön protokol imzaladık. Starbucks, Godiva, Beymen, Paşabahce gibi önemli markalara da çeşitli ürünler tedarik ediyoruz. Günlük 1,6 ton akide şekeri, 2 tona yakın da lokum üretiyoruz. Yakında iki vardiyaya çıkıyoruz ve üretimde çalışan sayımızı yüzde 20 kadar artıracağız.”

Yılbaşında satışlarımız yüzde 200 artıyor

Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, her sene yıl başı için bir yıl önceden hazırlığa başladıklarını belirterek, “Şubat ayında Almanya’da yılbaşı fuarı oluyor, oraya gideriz ve trendleri görürüz, süslemeler, yeni şekerlemeler, bütün malzemeleri belirleriz. Çünkü yılbaşında satışlarımız yüzde 200 artar. Genellikle Kasım başında artış başlar ve Aralık sonunda eski haline döner. Ramazan bayramlarında da satışlarımız 15 gün kadar etkilenir ve yüzde 100 kadar artış görürüz. Yılbaşına özel tasarlanan dış cephemiz, özel ürünlerimiz çok ilgi görüyor. Sosyal medyalarda da çekim merkezi haline geldik. Şekerlemeler, lokumlar, ezmeler, çikolatalar ve hamurlu şerbetli tatlılar satıyoruz. 800’e yakın paketli ürünümüz var. Bu yıl da, 195 farklı yılbaşı ürünü hazırladık” dedi.