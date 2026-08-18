Hangi hakim ortağın şirketine yatırım yaparak risk alıyorsunuz?

Hayatımıza 2003’te devletin, hakim ortak Uzan Grubu’nun imtiyaz sözleşmelerindeki yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle el koyduğu Çukurova ve Kepez Elektrik ile giren bir risk var: “Sahiplik Riski.” Hakim ortağın taşıdığı riskin bir gün küçük yatırımcıyı da vurması. Her iki şirketin de borsa kotundan çıkartılması nedeniyle paraları “buharlaşan” küçük yatırımcının mağduriyeti hâlâ giderilmedi.

Bu risk ile 2015’in ekim ayında da karşılaştık. Devlet, FETÖ’cülerin hakim ortak olduğu Koza Altın’a kayyum atadı, darbe girişiminin ardından da şirket 2016’nın eylülünde TMSF’ye devredildi. Ancak hisseler borsa kotundan çıkartılmadığından küçük yatırımcı için fiyat düşüşünden kaynaklanan geçici bir sıkıntı yaşansa da şimdi işler tıkırında. Yani “Sahiplik Riski” bu kez küçük yatırımcıda kalıcı hasar yaratmadı.

X’te @madmenilker mahlasıyla paylaşım yapan stratejist ve yatırımcı, geçtiğimiz günlerdeki Süleymancılar Operasyonu’nda hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirkete de el konmasının ardından bir tweet serisiyle bu riske çok doğru bir açıdan yaklaştı. Özetleyerek aktarıyorum:

“Bir yatırımcı düşünün. Bilançoyu, kârı, borcu, nakit akışını didik didik etmiş; tekniğe, takasa, sektöre, makroya ve jeopolitiğe bakmış. Hisse bütün testlerden geçiyor, şirket kaya gibi sağlam görünüyor.

Sonra bir sabah mali operasyon haberi düşüyor. Arama ve el koyma kararı çıkan şirketlerin arasında, yatırımcının günlerce analiz ettiği halka açık şirket de var. Hisse dakikalar içinde tabana kilitleniyor. Satamıyor, KAP’tan da açıklama gelmemiş. Yatırımcı hem içeride kilitli hem karanlıkta.

Buradaki soru basit: Analiz defterine bir satır daha mı eklemek gerekiyor? Şirketin arkasındakiler kim? Hangi yapılarla anılıyorlar, hukuki veya itibari riskleri ne? Evet eklemek gerekiyor. Üstelik bu sadece bize özgü değil. CEO kaynaklı “kilit adam riski”, yaptırım listesine giren patronların şirketleri ve aile şirketlerindeki miras kavgaları da hisseyi bir gecede sarsabiliyor.

Bir şirket sadece bilançodan ibaret değil. Bilanço şirketin bugününü söylerken, ortaklık yapısı yarın başına ne gelebileceğini fısıldıyor. Üstelik sahiplik riski ne bilanço dipnotunda yazar, ne grafikte görünür ne de yatırımcı sunumunda karşınıza çıkar. Sabah haberle gelir, akşam tahtayı tabanda bırakır.

Böyle bir risk karşısında sonuç ise “daha çok araştırın” değil. Çünkü göremeyeceğiniz riski araştıramazsınız. Elinizdeki en gerçek sigorta, pozisyon büyüklüğünü doğru ayarlamak ve paranızı tek bir tahtaya gömmeyip çeşitlendirmektir.”