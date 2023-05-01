Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da temiz sıcak su için güneş panelleri kurulacak

Bizim meslekğimizde fikri takip önemlidir. Haberlerimize konu olan yatırımların, iş birliklerinin sonuçlarını merak ederiz ve varsa yeni gelişmelerden de okurlarımızı haberdar etmek isteriz. Bu köşeyi okuyanlar hatırlayacaktır; kısa bir süre önce L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen’i konuk etmiştim. Sinem Sandıkçı Gökçen, grup bünyesindeki 25 markanın projelerini deprem bölgesine yönlendirdiklerini anlatmıştı. Sinem Sandıkçı Gökçen, bu projelerden birinin de Garnier’nin konteyner şehirlere kuracağı solar paneller olacağını belirtmişti.

İşte o proje için adım atıldı. Hayata Destek Derneği ile iş birliği yapan Garnier, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da temiz sıcak su ihtiyacını karşılayacak 43 adet sürdürülebilir güneş paneli kuracak. Bu projeyle, günde 860 kişinin sıcak suya erişimini hedefleniyor. Garnier tarafında bu projede Hayata Destek Derneği’nin seçilmesinin nedeni ise şöyle özetleniyor:

Temiz su ihtiyacı sürdürülebilir enerjiyle sağlanacak

“Uçtan uca sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, hayata geçirdiğimiz Green Beauty girişimi sayesinde değer zincirinin her aşamasındaki olumsuz çevresel etkileri azaltmayı ve dönüştürmeyi hedefleyen markamız, deprem bölgesindeki üç ile yeni ve sürdürülebilir projesiyle destek oluyor. Sürdürülebilir bir marka olarak, çevreye duyarlı ve ulaşılabilir bir dünyanın parçası olmak istiyoruz. Temiz suya erişebilmek, temel bir insan hakkı ve su yaşamın temel kaynağıdır. Proje partnerimiz Hayata Destek Derneği, depremlerin ilk gününden bu yana, su-sanitasyon ve hijyen alanında çalışıyor; su depoları, tuvaletler ve duş üniteleri kuruyor, vatandaşlarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler dağıtıyor. Garnier ile Hayata Destek Derneği iş birliğiyle duş ünitelerinin üzerine kurulan güneş panelleri sayesinde sadece temiz su değil, sıcak temiz su sağlayabileceğiz. Sıcak temiz su, halk sağlığına yönelik riskleri azaltmanın yanı sıra insanların zorlu koşullara dayanma dirençlerini de destekleyecektir. Kamplar ve bu alanların dışındaki yerleşim yerlerinde kurulan güneş panelleri, herkesin sıcak suya erişebilmesine destek sağlayabileceğiz.”

Hayata Destek Derneği acil yardımlara odaklanırken geçim kaynağını destekleme çalışmalarını sürdürüyor

Depremin ilk gününden bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren Hayata Destek Derneği hakkında biraz bilgi vermek isterim. Hayata Destek Derneği, afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşu. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor. 2022 yılında bu başlıklar altında 12 ilde yürüttüğü çalışmalarla 77 bine yakın kişinin hayatına destek oldu. 12 Nisan itibariyle deprem bölgesinde 186 bin kişiye destek veren derneğin başlıca hedefi, dayanışma içinde, bölgede hayatın yeniden inşasına katkı sunmak.

Afet bölgesinde barınma, hijyen, su ve sanitasyon, gıda, giyim ve temel ev eşyaları hala en temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. İhtiyaç analizlerinde diğer öne çıkan ihtiyaçlar ise iç çamaşırı, yazlık kıyafet ve terlik... Hayata Destek Derneği Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, afet bölgesinde bu ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmalarına temiz suya erişimi sağlamayı önceliklendirerek devam ediyor.

Öte yandan dernek, afet bölgesindeki acil ihtiyaçlara odaklanırken bir yanda da uzun vadeli iyileşme faaliyetleri için planlamalar yapıyor. Bu planlamalar arasında, afet bölgesindeki kooperatiflerin yeniden işler hale gelmesi, afetten etkilenenlere istihdam olanaklarının sağlanması gibi geçim kaynağını destekleme çalışmaları yer alıyor.

Turkish Philanthropy Fund’un hijyen kitlerinin dağıtılması için 100 bin dolar hibe ettiği Hayata Destek Derneği, geçici barınma alanlarında seyyar tuvalet ve lavabolar kuruyor, afetten etkilenenlere başlıca temizlik malzemelerini içeren hijyen paketlerini ulaştırıyor.