Hatay’daki okulumuzda tek cam bile kırılmadı, yine de onarıp bir de atölye ekledik

ANTAKYA Lisesi mezunu Erol Bilecik, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’ni kazandığında şöyle düşündü:

- Babam Abbuş Bilecik, Antakya’da mobilya konusunda bilinen bir isim. Kemal Abim, babamla beraber. Ablam Birten Bilecik de Antakya’da yaşamaya devam ediyor. Benim için yol haritamı İstanbul’da çizmenin zamanı geldi.

Eşi Ayşe İnci Hanımı üniversite yıllarında, aynı sınıfta öğrenciyken tanıdı. Üniversiteyi 1987 yılında bitirdi. 1989 yılında da İndex Bilgisayar A.Ş.’yi kurdu. Şirketi büyüdükçe aklında şu geçti:

- Mütevazı bir esnaf çocuğuyum. Cumhuriyetimizin imkanlarıyla iyi bir eğitim alma fırsatı buldum. Cumhuriyet düzeninde iyi eğitim alıp çalıştıkça “bonkör imkanlar”la karşılaşmak mümkün hale geliyor. Ben bunu yaşayarak kendi örneğimde gördüm.

Erol Bilecik, 2000’li yılların başlarında memleketi Hatay’a bir okul yaptırmayı düşünmeye başladı:

- Bir elle aldık, diğer elin de boş kalmaması lazım. Yani, bu topraklarda büyüdüm, kazandım. Doğup büyüdüğüm topraklara borcumu ödeme zamanı geldi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilikle bağlantı kurdu, hedefini paylaştı. Dönemin Hatay Valisi Ahmet Kayhan, Erol Bilecik’e okul yaptırma konusunda şu yolu gösterdi:

- İlimizde 1944 yılında Erkek Sanat Enstitüsü olarak kurulmuş, şu anda Hatay Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adıyla eğitim devam ettiği okulumuz var. Siz meslek lisemizin binasını yenileyin.

Erol Bilecik, dönemin Hatay Valisi Kayhan’ın önerisini hemen benimsedi. 2007 yılında inşaat başladı. 2008 yılında da okul, “Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”ne dönüştü. 2005-2018 döneminde okulun müdürü olan Sabri Tazeaslan da Erol Bilecik’e destek verenler arasında yer aldı. Bilecik, kendi adını taşıyan okula zamanla laboratuvar ekledi, kültür ve kongre merkezi yaptırdı.

6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin hemen ardından abisi Kemal Bey, Okul Müdürü Ömer Levent Sekban’la haberleşip binayı kontrol ettirdi. Binada tek bir cam bile kırılmamıştı. Yine de Erol Bilecik’in içi rahat etmedi:

- Az hasarlı gibi kabul edip binayı güçlendirip onaralım. Ayrıca annemle babamın adını taşıyacak bir atölye binasını da ekleyelim.

Index Group Yönetim Kurulu Başkanı, Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı (BEEV) Kurucusu Erol Bilecik, danışmanı Asuman Bayrak aracılığıyla davet etti, iki meslektaşımla Hatay’a gittik, “Semiha-Abbuş Bilecik Atölyeleri”nin açılışına katıldık.

Erol Bilecik, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, “Girişimde Kadın Gücü” toplantısı için o gün kentte bulunan TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Başkan Yardımcısı İzzet Özilhan, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, SEDEFED Başkanı Emine Erdem, Anadolu Holding Onursal Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katıldığı açılışta şu mesajı verdi:

- Depremden etkilenen bölgelerde kalıcı ve sürdürülebilir katkı üretmenin yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe donanımlı şekilde hazırlanması için attığımız her adım, aslında ülkemizin yarınlarına yapılan bir yatırımdır.

Antakya’ya gönül bağının altını çizdi:

- Merkez ilçemiz Antakya’ya, Hatay’a gönül bağım var. Bu bağ son nefesime kadar devam edecek. Index Group’ta CEO olan oğlum Kaan, şu anda yurt dışında bulunan kızım Naz, bu bağı sürdürecek. Eğitime desteklerimiz vakfımız BEEV üzerinden devam edecek.

Erol Bilecik, eğitime dönük desteklerini BEEV’i kurarak daha kurumsal hale getirdiklerini kaydetti:

- Zaman içinde yeni okul bağışlarımız da gündeme gelebilir…

Erol Bilecik, adını taşıyan okulun dergisinde yer alan yazısında da şu noktaların altını çizdi:

Türkiye için hayal ettiğimiz ilerlemenin ve güzel ülkemize olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin şüphesiz en güçlü yolu eğitimdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve her şeyimizi borçlu olduğumuz Atamızın dediği gibi: “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.”

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” İşte bu yüzden yıllardır ve ısrarla ve hiç pes etmeden, eğitim konusunu ülke gündemine taşımak için elimizi taşın altına koyuyoruz, bu fedakarlığa da devam edeceğiz.

Erol Bilecik, başta doğup büyüdüğü Antakya-Hatay olmak üzere, eğitime desteğini sürdürüyor, BEEV üzerinden devamını getireceği sözünü veriyor…

210 okul yerle bir oldu, 78 okul bağışlarla yapıldı, 17’sinin inşası sürüyor

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, “Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Semiha & Abbuş Bilecik Atölyeler Binası”nın açılışında 6 Şubat 2023 depremlerini anımsattı:

- Hatay’da 210 okul yerle bir oldu. Yüzlercesi de hasar aldı. Hasar alan okullardan 145’i güçlendirildi, 944’ü de onarıldı.

Tamamen yıkılan 210 okulun yerine 232 okul inşa edildiğini bildirdi:

- Bunlardan 78’i bağışçılar tarafından yaptırıldı. Halen 61 okulun daha inşası sürüyor. Bunların da 17’sini hayırseverler yaptırıyor.

Küçük dokunuş, büyük değişimlerin başlangıcıdır

INDEX Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in davetiyle gittiğimiz Hatay’da kurucusu olduğu BEEV’in “Kıvılcım Seferberliği”ne de tanıklık ettik.

Kurucu Genel Müdürlüğünü Neyran Akyıldız’ın yürüttüğü “Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı” (BEEV), Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır’da toplam 100 okulda “Kıvılcım Temel Okul Destek Programı”nı başlattı.

Hatay’da 55 okula 5’er dizüstü bilgisayar, birer yazıcı içeren paketler ulaştırıldı. Antakya Ortaokulu ve Ekinci Atatürk Ortaokulu’nda teslimler Erol-İnci Bilecik, Kaan-Beste Bilecik, Neyran Akyıldız, Kemal Bilecik ve Birten Bilecik’in katılımıyla gerçekleşti.

BEEV Genel Müdürü Neyran Akyıldız, “Kıvılcım Temel Okul destek Programı”yla ilgili şu bilgileri verdi:

- Hatay’daki 55 okula toplam 275 bilgisayar ve 55 yazıcı ulaştı. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır’la birlikte toplam 500 bilgisayar, 100 yazıcı dağıtmış olacağız. 25 bini aşkın öğrencinin dijital olanaklara erişimini sağlamayı hedefliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- BEEV, dijital altyapısı yetersiz okullarda sürdürülebilir dijital erişim imkanı oluşturarak öğretmenler ve öğrenciler için eşit bir başlangıç zemini kurmayı hedefliyor. Program kapsamındaki okullar, “Kıvılcım Öğretmen Ağı”na dahil oluyor.

BEEV’in çalışmalarının çerçevesini çizdi:

- BEEV, donanıma erişim, dijital yetkinliklerin geliştirilmesi, burs ve kariyer olanaklarına erişim ile bilişim hakkı farkındalığı alanlarında çalışmalar yürütüyor. “Kıvılcım Öğretmen Ağı”, “BEEV Akademi” eğitimlerine erişimi sağlayacak.

BEEV Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, programı “dönüşüm yolculuğu” olarak gördüklerini vurguladı:

- Okullarımızda kurulan her dijital erişim imkanı, yalnızca bilgiye değil, dünyaya açılan bir kapıdır. Çünkü, biliyoruz ki bazen küçük görünen bir dokunuş, büyük değişimlerin başlangıcı olabilir…

Ardından ekledi:

- Bir kıvılcım yeter…

Index Gorup CEO’su Kaan Bilecik de şu noktaya işaret etti:

- “Kıvılcım Paketleri ve Programı” ile bir kez dokunup, sonra unutmak söz konusu değil. Aramızda sürdürülebilir bir yolculuk olacak.

Neyran Akyıldız, “Anadolu’nun Genç Güçleri Bilişimde Aydınlanıyor” başlıklı staj programı üzerinde durdu:

- Her yıl 10-15 üniversite öğrencisi Index Group şirketlerinde 1 ay staj olanağı bulabiliyor. Söz konusu öğrencilerin konaklaması, yeme-içmesi, her ihtiyaçları karşılanıyor. Bu öğrenciler arasından okullarını bitirdikten sonra Index Group’ta işe girenler de oluyor.