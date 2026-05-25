Hattuşa, UNESCO’daki 40’ıncı yılını kutluyor, ‘Açık Ateş’le gastronomi listesini gözlüyor

ÇORUM Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar’ın ardından gastronomiyle “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na girmesi için kolları sıvarken, Anadolu Halk Mutfağı Derneği kurucularından, araştırmacı, yazar Adnan Şahin’den danışmanlık alma yolunu seçti.

Tokatlı olan, Çorum’u, gastronomisini yakından bilen Adnan Şahin, gastronomisiyle dikkatleri çekmek için Çorum Belediyesi’ne bir “Açık Ateş Festivali” önerdi:

- Çorum’u dünyaya tanıtmak için öncelikle Berlin Turizm Fuarı’na katılmanızda fayda var. Ayrıca Çorum’un pişirme tekniklerini vitrine çıkarmak üzere “Açık Ateş Festivali” düzenleyelim. Dünyadan ünlü şefleri getirip bu tekniği deneyimlemelerini sağlayalım.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adnan Şahin’in önerilerini dikkate aldı. Çorum’u dünya turizm sektörünün buluştuğu Berlin Fuarı'nda bir anlamda vitrine çıkardı. Aynı zamanda “Açık Ateş Festivali” için de çalışmalar başlatıldı, tarih belirlendi:

Çorum Açık Ateş Festivali, 3-7 Haziran 2026…

Gastronomi yazarlığının yanı sıra bu konuda düzenlenen organizasyonlarda kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti de veren Zeynep Kakınç, 10 gün önce Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın imzalı davetiyeyi gönderdi:

Çorum’un Yeni Hikayesini Birlikte Konuşalım

Başkan Aşgın, davetiyede konuyu özetledi:

Bazı şehirler vardır, sahip oldukları zenginliğe rağmen hikayeleri yeterince anlatılamamıştır. Çorum da onlardan biri.

Oysa bu topraklar, köklü medeniyet mirası, üretim kültürü, paylaşım geleneği ve güçlü gastronomik hafızasıyla çok katmanlı bir hikaye anlatıyor.

Çorum’u sadece geçmişiyle değil, geleceğe taşıyacağı vizyonuyla yeniden konuşuyoruz. “UNESCO Gastronomi Şehri” adaylık sürecimiz de bu yaklaşımın önemli bir parçası.

“UNESCO Gastronomi Şehri” Üreten ve dönüşen Çorum’un yeni hikayesini paylaşmak, birlikte konuşmak istiyoruz.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın’la Adnan Şahin’in eşi Deniz Şahin’in yönettiği, “Michelin Bib Gourmand” listesinde yer alan “SADE Beş Denizler Mutfağı” adlı restoranda düzenlediği toplantıda buluştuk. Aşgın’a Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ile Adnan Şahin de eşlik etti.

Adnan Şahin, Çorum mutfağının pişirme teknikleriyle fark yarattığını belirtirken, Belediye Başkanı Aşgın, kentin gastronomiyle ilgili gücünü ortaya koymak için Hititliler dönemine kadar uzandıklarını vurguladı:

- Hattuşa (Çorum), Hititlilerin başkenti. Şehrimizin gastronomi kültürünü, çeşitliliğini ortaya çıkarmak için Hititliler döneminin tabletlerine yoğunlaştık. Oradan yemek tariflerine baktık. Örneğin 2025 yılında “Hitit Ekmeği” üretimine öncülük ettik.

Kadın kooperatiflerini harekete geçirdiklerini kaydetti:

- Kadın kooperatiflerinin ürünlerini pazarlayabilmeleri için el emeği pazarları kurduk.

Hattuşa’da (Boğazkale) kazılarının başlamasının 100’üncü, “UNESCO Dünya Mirası” listesine girişinin de 40’ıncı yılını kutladıklarının altını çizdi:

- Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 34’ü buldu. 15 ürünümüz de sırada. Coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında “Osmancık Pirinci”, “Oğuzlar Cevizi”, “Alaca Mor Soğanı”, “Kışlacık Pırasası”, “Çorum Su Böreği” yer alıyor.

Adnan Şahin araya girdi:

- Çorum, Osmancık’ta üretilen “Kapari” ile de öne çıkıyor. Ayrıca, “Kapari”yi ihraç da ediyor.

Aşgın, kenti gastronomide öne çıkaracak adımlarını anlatmayı sürdürdü:

- Gastronomimizi tanıtmak üzere yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. 5-7 Ekim 2026’da gerçekleşecek “San Sebastian Gastronomika”ya katılım için davet aldık. Buraya şehir katılımını ilk kez biz gerçekleştirmiş olacağız.

Ardından ekledi:

- Anadolu’nun ilk başkenti, dünyanın merkezi Çorum’un 2026 yılında ülkemizin “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na giren 4’üncü şehri olacağına inanıyoruz.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adnan Şahin’in rehberliğinde ekibiyle birlikte “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı” için “tam saha pres” taktiği ile çalışıyor…

Hattuşa’nın “UNESCO Dünya Mirası” listesine girişinin 40’ıncı yılında bu hedefe de ulaşılabileceği konusunda iddialı görünüyor…

Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz

ÇORUM Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentin gastronomisiyle “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na giriş ve bu çerçevede düzenledikleri “Açık Ateş Festivali”ni anlatırken sıklıkla şu deyimi kullandı:

Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz…

Bunun üzerine takıldım:

- Sayın Başkan, bizim aklımızda “Senin yaptığını Çorumlu yapmaz” deyimi kalmış...

Başkan Aşgın, deyimin aslının “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” olduğunu belirtip, öyküyü anlattı:

1864 yılındaki Rus-Kafkas savaşı sırasında Çerkezler Osmanlı topraklarına sürüldü. Sultan Abdülaziz, Çerkezler’i aralarında Çorum’un da yer aldığı illere yönlendirdi.

Dönemin Çorum Valisi, Kafkasya’dan kente gelen Çerkezler’e halkın nasıl kucak açtığını Saray’a rapor eder.

Sultan Abdülaziz, Çorumlulara teşekkür etmek üzere bir mektup gönderir, yanı sıra para ile ödüllendirir.

Vali, Çorum halkının isteği üzerine, “Çerkezler bizim kardeşimizdir. Biz kardeşlerimize evlerimizi açtık. Kardeşe yardım etmenin parasal karşılığı olmaz” diyerek parayı iade eder.

“Çerkezler bizim kardeşimizdir. Biz kardeşlerimize evlerimizi açtık. Kardeşe yardım etmenin parasal karşılığı olmaz” Sultan Abdülaziz, paranın iade edilmesi üzerine Vali’ye bir mektup daha gönderir ve o deyimi kullanır: “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin bir başka gurur kaynağı üzerinde durdu:

- Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), 28 Ekim 1923’te İsmet Bey’i (Eker) çağırır, “Meclis Başkan Vekili olarak yarın Cumhuriyetin ilanını kürsüden senin okumanı istiyorum” der. İsmet Eker, Çorum milletvekilidir.

6.2 milyar dolarlık ihracatla 11’inciyiz

ÇORUM Belediye Başkanı Dr. Halili İbrahim Aşgın, kentin Türkiye ekonomisindeki yerini anlatırken ihracata işaret etti:

- Çorum, 2025 yılındaki 6.2 milyar dolarlık ihracatıyla iller arasında 11’inci sıraya yerleşti. 5 yıl önce 20’li bir sıradaydı. Altın rafinerisi (Ahlatçı) ve altın ihracatı Çorum’u sıralamada yukarı çekmede etkili oldu. 5 yıl sonra ilk 5’e de rahatlıkla gireriz.

Çorum’da savunma sanayinin de güçlü olduğunu belirtti:

- Arca, parlayıcı kimyasalları ve mühimmat üretiyor. Topçu mühimmatlarıyla dünyada da öne çıkıyor.

Ece Seramik’in üretim merkezinin de Çorum’da olduğunu anımsattı:

- Çorum ayrıca un fabrikaları üretiminde de güçlü bir sanayi altyapısına sahiptir.

8 milyar lira bütçemiz var, 2025’te fazla verdik, faiz yükümüz yüzde 1’e indi

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a belediyenin mali durumunu sordum, 2019’a uzandı:

- 2019 yılında ilk görev dönemimde yıllık bütçemizin 3 katını bulan borcumuz vardı. Faiz yükü bütçemizin yüzde 13’ü düzeyindeydi.

2025 yılını örnek gösterdi:

- 2025 yılında Maliye’ye vergi borcumuz, SGK’ya da prim borcumuz sıfıra indi. Faiz yükümüz yüzde 1’e düştü. 2025 yılında bütçemiz fazla verdi.

Çorum Belediyesi bütçesinin 8 milyar lira olduğunu vurguladı:

- Bizim ölçekte hiçbir belediyenin böyle bir bütçesi yok. Bugün, İller Bankası dışında hiçbir kamu bankası ya da özel bankaya borcumuz yok. 2 bin 700 personelimiz var. Maaşları da iyidir.

Çorum’daki çimento fabrikasının 1 milyon 384 bin metrekarelik arsasını Brezilyalı şirketten 2020 yılında 102 milyon liraya alıp belediyeye kazandırdıklarını kaydetti:

- 11 dönümlük bölümünü 500 milyon liraya sattık. Orada yeni bir şehir kuruyoruz. 27 dönümlük bölümünde konut ve ticari bölümlerden oluşan proje başlattık. Bu projeden 1 milyar liralık ciro bekliyoruz.

Çorum’un kadim ruhunu yeniden canlandırmak için kapsamlı restorasyon projeleri yürüttüklerini de vurguladı:

- 14 bin 500 metrekarelik Çorum Tarihi Meydanı ve Han Önü Meydanı’nı birleştirdik. Türkiye’nin en büyük ahşap hanı Velipaşa Hanı’nı restore ettik. 1100 yıllık Selçuklu mirası kalemizin etrafını açtık. 1500’lerden kalma bedesteni aslına uygun günümüze uyarlıyoruz.