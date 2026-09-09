Hayvancılıkta 2026, bitkisel üretimde 2027 destekleri açıklandı

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Tarımda 2026 ve 2027 yılına ilişkin destekler açıklandı. Bitkisel üretimde 2026 yılı desteği güncellenirken 2027 yılı desteği açıklandı. Hayvancılıkta ise 2026 yılı destekleri açıklandı. Resmi Gazete’nin 8 Eylül 2026 tarihli sayısında tarım destekleri ile ilgili olarak iki kararname yayımlandı.

“2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bitkisel üretimde 2026 yılı temel desteği güncellenirken 2027 yılı temel desteği de açıklandı. Buna göre, daha önce 2026 üretim yılı için dekar başına 310 lira olarak açıklanan temel destek 367 lira olarak güncellendi. Aynı karar ile 2027 yılı temel desteği de dekar başına 442 lira olarak belirlenerek açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile 2026 yılı hayvancılık destekleri açıklandı. Hayvancılıkta buzağı temel desteği buzağı başına 1.400 liradan 2 bin liraya çıkarıldı. Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak başına destek ise 300 liradan 430 liraya çıkarıldı.

2026 bitkisel üretim desteği güncellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayı başında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantısındaki konuşmasında İran savaşı nedeniyle artan maliyetler karşısında çiftçilerin yükünü hafifletmek amacıyla temel desteğin ve planlı üretim desteğinin güncelleneceğini açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu açıklamadan bir gün sonra hasadın tamamlanmasından sonra desteklerin güncelleneceğini söylemişti. Bu güncelleme yapılmış oldu.

2026 yılı bitkisel üretim temel desteği, 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dekar başına 310 lira olarak açıklanmıştı. Yaklaşık 1 yıl sonra, 8 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 310 liralık destek, dekar başına 57 liralık artışla 367 lira olarak güncellendi. Temel desteğin güncellenmesi ile planlı üretim desteği ve ürün bazındaki destekler de artmış oldu.

2027 temel desteği dekar başına 442 lira

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 2027 üretim yılı temel desteği dekar başına 442 lira olarak belirlendi. 2026 yılı bitkisel üretim desteği 2027 yılı bütçesinden ödenecek. Dekar başına açıklanan 442 liralık temel destek ise 2028 yılı bütçesinden ödenecek.

Planlama kapsamındaki destekler ne kadar oldu?

Kararname ile güncellenen 2026 yılı destekleri ile yeni açıklanan 2027 yılı temel desteğiyle üreticinin alacağı destek miktarları da belirlenmiş oldu.

Üretim planlaması kapsamındaki 13 ürün ve yem bitkileri en fazla destek sağlanacak ürünler olacak. Buna göre, planlama kapsamındaki ürünlerden buğday, arpa ve mısırda temel destek ve planlı üretim desteği toplamı 2026 üretim yılı için 806 lira olarak belirlenmişken güncelleme ile bu destek 954 liraya çıktı. 2027 üretim yılı için ise bu ürünler için çiftçiye dekar başına 1.149 lira ödeme yapılacak.

Ayçiçeği, kuru fasulye, soya ve kanolada 2026 üretim yılı için temel destek ve planlama desteği toplamı 930 liradan 1.101 liraya güncellendi. 2027 üretim yılında ise bu tutar 1.326 lira olarak açıklandı.

Planlı üretim kapsamındaki ürünlerden kütlü pamukta dekar başına üreticiye 2026 yılında 1.395 lira olan destek 1.652 liraya güncellenirken 2027 üretimi için 2028 yılında dekar başına 1.989 lira destek ödemesi yapılacak.

Patates, kuru soğan ve aspirde ise 2026 yılında açıklanan ilk destek tutarı dekar başına 620 lira iken yapılan güncelleme ile temel destek ve planlama desteği toplamı dekar başına 734 lira oldu. Bu ürünlere 2027 üretim yılı için dekar başına 884 lira ödenecek.

En yüksek artış nohut ve mercimekte

Ürün bazında en yüksek artış ise planlı üretim kapsamındaki 13 ürün arasında yer alan mercimek ve nohut desteğinde oldu. Bu iki üründe dekara destek 734 liradan 884 liraya yükseltildi. 2027 üretim yılı için ise planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 1.326 liraya çıkarıldı.

Sertifikalı tohumda da destekler arttı

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de önemli artışlar yapıldı. Buna göre, 2027 üretim yılında sertifikalı tohum kullanımında dekar başına destek; soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıkarıldı.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya çıkarıldı.

Planlama kapsamında olmayan ürünlerde destek ne kadar oldu?

Planlama kapsamında yer almayan fındık ve çayda çiftçiye 2026 üretim yılı için dekar başına 550 lira 50 kuruş temel destek ödenecek. Çay ve fındık için 2027 üretim yılı için 2028 yılında dekar başına 663 lira destek ödenecek.

Çeltik için 2026 üretim yılı için dekar başına 825 lira 75 kuruş ve 2027 üretim yılı için dekar başına 994 lira 50 kuruş destek verilecek.

Nadasa bırakılan alanlar için dekar başına 2026 yılı için 110 lira, 2027 yılı için 132 lira 60 kuruş ödenecek.

Diğer ürünler için, yani planlama kapsamında olmayan ürünlere ise 2026 yılı için dekar başına 367 lira, 2027 yılı için 442 lira ödeme yapılacak.

Hayvancılıkta 2026 destekleri belli oldu

Bitkisel üretimde 2027 yılı destekleri açıklanırken Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayvancılıkta ise 2026 yılı destekleri açıklandı.

Büyükbaş hayvancılıkta 2025 yılı için buzağı başına temel destek 1.400 lira iken 2026 yılı için 2 bin liraya çıkarıldı. Manda yetiştiriciliğinde malak başına destek 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak başına 2025 yılı için 300 lira olan destek 430 liraya çıkarıldı. Çoban desteği ise işletme başına 81 bin liradan 116 bin 100 liraya çıkarıldı.

Arıcılık desteği örgüt üyeliğine göre değişiyor

Karar kapsamında arıcılık desteğinde, üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 140 liradan 250 liraya çıkarıldı. Örgüt üyesi olmayan üreticiler için ise temel destek tutarı kovan başına 100 liradan 200 liraya yükseltildi.

İpek böceği temel desteği yüzde 36 artırılarak kilogram başına 1.100 liradan 1.500 liraya çıkarıldı. Tiftik üretimi temel desteği ise yüzde 38 artırılarak kilogram başına 160 liradan 220 liraya çıkarıldı.

İlave destekler geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında ayrıca bazı üretim alanlarında ilave destekler de sağlanacak.

- Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamındaki hayvanlarda, etçi ırk sperma ile yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılara buzağı başına ilave 1.000 lira destek verilecek.

- Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklar için hayvan başına ilave 215 lira, ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ise hayvan başına ilave 860 lira destek sağlanacak.

- Tam izole bölgelerde koruma altına alınan arı gen kaynaklarını tampon koruma bölgesinde muhafaza eden üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına ilave 75 lira, üye olmayanlara ilave 60 lira destek verilecek.

Çiğ süt desteği 20 kuruş olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede çiğ süt desteği açıklanmadı. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre çiğ sütte temel destek, 2025 yılında olduğu gibi litre başına 20 kuruş olarak uygulanacak.

Çiğ süt ile ilgili yapılan yeni bir düzenleme ile ürettikleri sütü Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumluları aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilere temel desteğe ilave destek sağlanacak.

Su ürünleri ve hayvan gen kaynakları desteği de arttı

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda artışlar yapıldı. Hayvan gen kaynakları için verilen birim destek tutarları da bir önceki yıla göre yüzde 60 artırıldı.

2025 buzağı desteği yeni ödenecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 2026 yılı hayvancılık destekleri açıklanırken 2025 yılı buzağı desteği henüz ödenmedi. Hayvancılık sektörü temsilcileri, geçen hafta Aydın ve İzmir’de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın buzağı desteğinin bu ay ödeneceğini söylediğini ifade etti.

2026 yılı ocak, şubat ve mart ayını kapsayan 1. dönem çiğ süt desteğinin ise ekim ayında ödenmesi öngörülüyor.