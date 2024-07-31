Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ne getiriyor

Konuk Yazar - Zafer İşeri

Avukat

Kanun maddeleri, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Öncelikle kabul edilen ilk 3 maddeyi inceleyelim;

1- Kanunun “Amaçlar” başlığı altında “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ifadesi yer alacak. Tasarı ile sokak köpeklerinin popülasyonunu kontrol altına alınması ve toplum sağlığının korumasının amaçlandığı belirtiliyor.

2- Kanundaki “yakala-kısırlaştır- sal” metodu kaldırıldı. Bu sebeple hayvan bakımevi adının yerine, “Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis” olarak güncellenecek.

3- Kanunun ilkeleri arasında hâlihazırda bulunmakta olan “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.” ifadesi yürürlükten kaldırılacak.

Peki, kabul edilen 3 madde dışında tasarının içeriğinde neler var? Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören 17 maddelik bir yasa teklifinden bahsediyoruz. Yasa teklifinin içeriğinde,

Barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak ve sokakların hayvanlar açısından güvenli alanlar olmaması gerekçesiyle ötenazi kavramı getirilmesi, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan, kuduz olan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ‘ötenazi’ yapılması,

Teklife göre, sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda kaliteli yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirilmenin teşviki, barınaklarda ameliyathane kurulması öncelik olacak. Sahiplendirme noktasında bakanlığın destek vereceği bir program hayata geçirileceği,

Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış sokak hayvanları hakkında tespit ve kararı barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticilerinin alacak olması,

Tüm belediyelerin, barınaklarında bulunan köpeklerin fotoğrafl arını çekip, bu fotoğrafl arı internet üzerinden sahiplendirme ilanı olarak yayınlayacakları ve ilan yayınlandıktan sonra köpeklerin sahiplenilmesi için 30 günlük bir süre tanınacak olması,

30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının, enjeksiyon yöntemi ile acısız bir şekilde uyutulacak olması, uyutulan köpeklerin yerine barınaklara yeni köpekler alınması ve sürecin aynı şekilde devam edeceği, sahiplenilen köpeklere çip takılarak ve sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sıkı bir şekilde takip edileceği, konu başlıkları arasında yer alıyor.