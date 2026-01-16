Hazine’nin borçlanma faizi düşmekle birlikte hâlâ çok yüksek

Hazine’nin geri ödeme planına göre değişiklik gösteren çok çeşitli iç borçlanma yöntemi var. Bunlar arasında, oluşan faiz ve bu faizin vade sonuna kadar değişmeyecek olması yönüyle altı ayda bir kupon ödemeli sabit faizli borçlanmalar ön plana çıkıyor.

Hazine bu yıl şimdiye kadar bu yöntemle üç ihale gerçekleştirdi ve bu ayki programını tamamladı.

Bu ihalelerde satılan kağıtların biri dördüncü, ikisi de üçüncü ihraç. Yani bu kağıtların daha önce hangi faizlerle ihraç edildiğini ve dolayısıyla faizdeki seyrin ne yönde olduğunu görebiliyoruz.

İyi haber şu… Eğilim çok açık bir şekilde faizin düşmekte olduğunu gösteriyor.

Kötü haber ise şu… Faiz düşüyor olmakla birlikte hâlâ çok yüksek. Hele hele bu borçlanmaların birinin yaklaşık beş, birinin on yıl vadeli olduğu dikkate alınırsa…

Yüzde 37 faize razı olmak

Hangi dönem için mi yüzde 37 faize razı olunuyor?

Bu yıl ve gelecek yılın ekim ayına kadar!

Hazine önceki gün yaptığı 13 Ekim 2027 vadeli ihalede yüzde 36,87 yıllık bileşik faizli kağıt ihraç etti.

Bu yılın tümünde yüzde 36,87 faiz ödenecek, bu faiz oranı 2027’nin ekimine kadar da geçerli olacak.

Tamam, 13 Ekim 2027 vadeli kağıt ilk ihraç edildiği geçen yılın ekiminde yüzde 40,46 faizle satılmıştı ve aradan geçen üç ayda faizde 3,59 puanlık bir gerileme oldu olmaya ama yine de yüzde 36,87 yüksek bir faiz.

Beş yıla yüzde 33 faiz

Ekim 2030 vadeli altı ayda bir kupon ödemeli sabit faizli kağıdın ilk ihracı geçen yıl ekimde yapıldı. Faiz geçen ekimde yüzde 36,98 düzeyindeydi. Ocak ayının ilk haftasında dördüncü kez ihraç edilen bu kağıdın faizi artık yüzde 32,81.

Faiz ilk ihraçtan bu yana aşama aşama geriledi ve son ihalede yüzde 32,81’e düştü. Faizde üç ayda 4,17 puanlık gerileme kaydedilmiş oldu.

On yıl için yüzde 29’a razı olmak!

Hazine’nin 2035 yılı vadeli bir kağıdı var. 5 Eylül 2035 vadeli bu kağıt bu hafta içinde yapılan ihalede üçüncü kez ihraç edildi. İlk ihraç geçen yıl eylüldeydi ve faiz yüzde 32,09 düzeyinde oluşmuştu. Son ihaledeki yüzde 29,09’luk faiz, ilk ihraçtaki orana göre 3 puan geriledi.

Bardağın yarısı dolu, yarısı boş!

Girişte de belirttim; hem iyi haber var, hem kötü haber…

Ya da farklı bir ifadeyle Hazine’nin borçlanmalarında bir anlamda bardağın yarısı dolu, yarısı boş…

Aynı vadeli kağıtların faizinin düşme eğiliminde olması elbette olumlu bir gelişme. Bunda hiç kuşku yok ki politika faizinin aşağı çekiliyor olması da en büyük etken.

Ama düşe düşe nereye düşmüş ki faizler!

Hazine 2026 ve 2027’de yaklaşık yüzde 37, 2030’un sonuna kadar her yıl yaklaşık yüzde 33, 2035’in sonuna kadar da her yıl yüzde 29 faiz vermeyi taahhüt ediyor.

Bu faizler sabit, herhangi bir endeksleme yok. Ne TÜFE’ye, ne dövize endeksleme söz konusu ve bu yüzden aktardığım oranların değişmesi gündeme bile gelmeyecek. Bu kağıtlar için vade bitimine kadar bu faizler ödenecek.

Hazine, enflasyon çok aşağılara inerse müthiş bir reel faiz ödemiş olacak.

Yok eğer enflasyon yüzde 30’larda kalırsa bu kez Hazine kârlı çıkacak.

Önceki yılların altında

Hazine bu ay başka TL cinsi sabit faizli tahvil ihalesi yapmayacak. Bu üç ihaleyle birlikte aylık program tamamlanmış oldu.

Hazine’nin sabit faizli borçlanmalarında geçen yılın aralık ayındaki ortalama faiz yüzde 37,81, 2025 yılının ortalama faizi ise yüzde 39,31 düzeyinde oluşmuştu.

Bu yıl en azından ocak ayındaki veriler, daha düşük bir faiz ortaya çıkacağını gösteriyor. Böyle olması da gerekir zaten.