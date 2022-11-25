Hedef ilk genomik tıp hastanesini açmak

Prof. Dr. Nesrin Erçelen, adı bilim dünyasında sıklıkla anılan bir bilim insanı. Genetik tanı ve kök hücre tedavileriyle ilgili Türkiye’de lisans sahibi ilk hekim. Amerika’da kök hücre ve üreme genetiği alanlarında çalıştıktan sonra Türkiye’den gelen teklifle ülkesine döndü. İstanbul’da, Amerikan Hastanesi Genetik ve Genomik Bilimler Merkezi’ni (2000-2010), Liv Hospital Kök Hücre Üretim ve Tedavi Merkezi’ni, Trabzon'da Atigen Hücre Merkezi’ni (2010-2020) kurdu.

Bu arada bilimsel üretim sürecinin, girişimcilik ekosistemine dâhil olmadan ilerlemeyeceğini fark etti. Amerika’daki çalışmalarını değerlendirmek üzere 2006’da Geneis adında kendi şirketini de kurdu. Şu anda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Nesrin Erçelen’in ekibinde, son dönemin trend tabirlerinden “tek sağlık” felsefesine uygun disiplinlerde gençler var. Yazılımcılar bu ekipte en az genetik ve tıp uzmanları kadar önemli bir görev üstleniyorlar.

Trabzon’da ilk 10 COVID vakası gönderdik

İşte bu ekip, pandemi dünyaya merhaba dediğinde; rejeneratif tıp ve hastalıkların moleküler tedavisi alanında hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmişti. Prof. Erçelen bu ilerlemeyi şöyle özetliyor: “Biz hücre içinde hastalanmayan, kanserleşmeyen, neye programlanmışsa onu yapan ‘yetişkin kök hücreleri’ keşfetmiş ve inceliyorduk. Mezenkimal kök hücre de denilen bu kök hücreler ilaç gibi kullanılma özelliğine sahip. Vücutta bir hasar olduğunda harekete geçen bağışıklık sistemiyle aktive oluyor, uyanıyorlar. Dokuyu iyileştiriyorlar. COVID-19 başladığında Sağlık Bakanlığı bize ‘hazır olun, yeni yöntemler için izin çıkabilir” dediği anda aslında hazırlıklarımız tamamdı.”

O sırada Trabzon Kök Hücre Merkezi’nde çalışmalar yapan Prof. Dr. Erçelen ve ekibi, ilk 10 COVID-19 vakasına uyguladıkları mezenkimal kök hücre tedavisiyle ilgili kanıtlı süreç örneklerini gönderdi. Bakanlıktan izin geldi. Erçelen ve ekibi hemen tedavilere başladı. Sitokin fırtınası olan, tedaviye yanıt vermeyen hastalara kordon dokusundan hazırlanmış mezenkimal kök hücreyi damardan veriyorlardı. 210 hastayla yapılan bu gönüllü çalışma sonrasında bilimsel rapor yayınlandı. Sonuçlar oldukça iyiydi: “Sitokin fırtınası sırasında, henüz entübe edilmeden kök hücre tedavisi gören hastaların yüzde 70-80’i, tek dozda geri döndü. Entübe olanların ise yüzde 40’ında birkaç doz sonrasında başarı yakalandı.”

Bu sonuçlar, dünya genelinde önemli bilimsel yayınlarda yer aldı. Amerika’daki Mayo Clinic, dünya genelinde 714 hastayla yapılan 34 bilimsel çalışma arasında Prof. Erçelen ve ekibinin çalıştığı 210 hastayı da gösterdi. “Kök hücre tedavisi, COVID ve benzeri vakalarda bilimsel olarak hastalığı, yan etkileri ve ölümleri azaltıyor” denildi. Nihayetinde geçtiğimiz günlerde dünya çapında COVID-19 ile ilgili yayınlanmış bin 262 kök hücre tedavi çalışması arasında, meta analiz süreci kabul gören 10 merkez arasında gösterildi Prof. Erçelen’in merkezi. Bu merkezlerin dördü Çin’de, biri Amerika’da, biri Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve biri de Rusya’da.

Günlük hayatta kullanılabilir olması lazım

Dünyadaki 10 merkezden birinin Türkiye’de olması büyük bir başarı. Prof. Erçelen’e göre bu başarıda yetenekli Türk gençlerinin büyük katkısı var. “Şimdi sırada ne var” diye sordum. “Rejeneratif tıpta yeni bir dönem başladı. Genomik bilginin günlük hayatta kullanılabilir hale gelmesi lazım. Teknoloji, yazılım dünyası bunu kolaylaştırdı. Önümüzdeki birkaç yıl çok hızlı olacak. Genomik tıp yönetim sistemlerinin yazılımı gerekiyor. Benim bu konuda Türk gençlerine inancım tam. Yeni hekimler bu bilgilerle mezun oluyorlar. Bu nedenle Türkiye, bu alanda şanslı ülkelerden. Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Biz tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genomik tıpta dünyanın model kliniğe ya da hastaneye ihtiyacı var. Biz de bunun için 20 yıldır çalışıyoruz. Son sekiz ayda tüm hazırlıkları tamamladık” diye yanıt verdi.

Dünyanın ilk “Genomik Tıp Hastanesi”nin Türkiye’de kurulması fikri, heyecan verici. Körlükten erken menopoza kadar pek çok hastalığın tedavisinin bu hastanede yapılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nesrin Erçelen, yurtdışındaki enstitülerden teklifler aldıklarını ifade ediyor.

Geneis şirketi kurulacak hastanenin ortaklarından olacak. Ancak Erçelen hem finansal hem de Ar-Ge olarak katkı sağlayacak güvenilir destekçilere ihtiyaçları olduklarını belirtiyor. “Amacımız böyle bir hastaneyi 2023’ün ilk yarısında dünyaya sunmak. Arkasından da franchise vererek yaygınlaştırmak” diyor.