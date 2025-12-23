‘Hedef’i 2008’de aldı 17 yılda 500 milyar liralık ekosistem oluşturdu

AÇIK öğretim İşletme mezunu olan Midyat doğumlu Namık Kemal Gökalp, Marmara Üniversitesi’nde sermaye piyasaları üzerine yüksek lisans yaptı, Kadir Has Üniversitesi’nde de işletme-bankacılık doktorasını tamamladı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB-şimdi Borsa İstanbul) kurucu Başkanı Muharrem Karslı döneminde, 1986 yılında sektörde çalışmaya başladı. Kapalıçarşı’da bir aracı kurumun irtibat ofisinde görev yaptı.

9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan abisi Mehmet Ziya Gökalp, borsanın ilk brokerleri arasında yer aldı. İki dönem Merkez Bankası Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Midyatlı Gökalp kardeşlerden ikisi, Mehmet Ziya Gökalp ve Namık Kemal Gökalp, bir süre profesyonel görevlerde bulunduktan sonra birlikte kendi işlerini kurmaya karar verdi. Mehmet Ziya Gökalp ve Namık Kemal Gökalp, kol kola çalışırken hızlı yol aldı, 2008 yılında bir aracı kurum satın alacak noktaya ulaştı.

Namık Kemal Gökalp, aracı kurum satın alma arayışları sırasında eski patronu Erol Göker’in kapısını çaldı:

- Hedef Menkul Değerler’i satın almak istiyoruz.

Hedef Menkul Değerler’i satın almaları Lehman Brothers’in batışıyla 2008 krizini tetiklediği günün ertesine denk geldi. Amaçları kurumsal işleri tek çatı altında toplamaktı. Gökalp kardeşler, Hedef ismini benimsedi, 2011’de kurdukları holding için de aynı adı seçti:

Hedef Holding…

Hedef Holding’i 2012’de Hedef Girişim ve Hedef Portföy Yönetimi’nin kuruluşu izledi. Hedef Portföy, 2017’de planladıkları düzeye doğru yükselirken 2019 yılında Info Yatırım’ın Hedef Holding bünyesine alınması gerçekleşti. 2022 yılında Hedef Yatırım Bankası’nın izinleri alındı, kuruluşu gerçekleşti. Banka 2024’te faaliyete geçti.

Dışarıdan danışmanı Ozan Özkan devreye girdi, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp’le grubun merkezinde buluştuk. Namık Kemal Gökalp’e ekonomi yayını yapan TV’lerin ekranlarından tanıdığımız, Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu eşlik etti.

Namık Kemal Gökalp, abisi Mehmet Ziya Gökalp öncülüğünde kolları sıvayarak “finansal ekosistem” oluşturmak üzere yola çıktıklarını belirtti:

- Hedef Girişim’in özsermayesi 3.2 milyar lira, piyasa değeri 6.8 milyar lira. Hedef Girişim, enerjiden otomotive, hizmetten gayrimenkul ve teknolojiye farklı şirketlere yatırım yapıyoruz. Genelde yüzde 5, 10, 20 gibi oranlarda yatırım yapıyoruz.

Hedef Girişim’le bugüne kadar 100 civarında şirkete dokunduklarını kaydetti:

- Kimi şirkette 2-3 yıl kaldık, kimilerinde kalış süresi 7 yılı buldu, buluyor. Genelde şirketlerin yönetimlerine girmiyoruz. Yönetime girdiklerimizde ya çoğunluk hissesini alıyoruz ya da imtiyaz istiyoruz. Genelde portföy yatırımcısı olmaktan yanayız.

2019 yılında Info Yatırım’ı Hedef Holding bünyesine kattıklarının altını çizdi:

- Info Yatırım, 2023 yılında 7 şirketin halka arzını gerçekleştirerek halka arz rekortmeni oldu. 2025 yılından geriye doğru baktığımızda son 4 yılın halka arz rekorunu kırdı. Info Yatırım’ın piyasa değeri 5 milyar lirayı aştı.

Hedef Portföy’e geçti:

- Hedef Girişim Sermayesi ile aynı dönemde kurduğumuz Hedef Portföy, yönettiği hacim bakımından 165 milyar lirayla zirveyi gördü. Şu anda portföy büyüklüğü 162.8 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Hedef Portföy, yenilikçi ürünleriyle de piyasada öne çıkıyor.

Hedef Holding bünyesindeki şirketlerin sayısının yatırım bankası dahil 30’u bulduğunu vurguladı:

- Bu şirketlerden 7’si halka açık. Piyasa değerleri toplamı 180 milyar lirayı aşıyor.

Rakamları art arda paylaşınca Hedef Holding’in yönettiği işlem hacmini merak ettim, hesapladı:

- Toplam hacim 500 milyar lira dolayında…

Mehmet Ziya Gökalp ve Namık Kemal Gökalp’in 17 yıl önce belirledikleri “finansal ekosistem oluşturma” hedefi tutmuş görünüyor…

500 milyar liralık işlem hacmine ulaşmış olmaları bunu gösteriyor…

Seyitler Kimya ihracatıyla Vietnam’a kadar uzanıyor

HEDEF Holding Yönetim Kurulu Namık Kemal Gökalp’e aile fertlerinden başka işlerin içinde kimlerin olduğunu sordum, Prof. Mehmet Faysal Gökalp’i anlattı:

- Ekonomi profesörü abim Mehmet Faysal Gökalp, Hedef Holding çatısı altındaki Seyitler Kimya’nın Yönetim Kurulu Başkanı.

Seyitler Kimya’yı 7-8 yıl önce satın aldıklarını belirtti:

- Seyitler Kimya, tıbbi sarf malzemeleri üretiyor. İhracatıyla Güney Amerika’ya, Vietnam’a kadar uzanıyor.

Seyitler Kimya’nın Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin iemsiyesi altında olduğunu kaydetti:

- Halka açıklık oranı yüzde 75 olan Seyitler Kimya’nın piyasa değeri 1.3 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Sermayeyi 3 milyar liraya yükseltiyor, KOBİ’lerin finansmanına odaklanıyor

HEDEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, 2024 yılında faaliyete geçen Hedef Yatırım Bankası’nın ödenmiş sermayesinin 1.5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltmeye dönük başvurularının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandığını onaylandığını bildirdi:

- Bankamızın aktiflerinin büyüklüğü 10 milyar lira dolayında. Odağımızda reel sektöre kaynak sağlamak var.

Bankanın 2025’te yatırım bankacılığı ürünlerini çeşitlendirdiğini ve reel sektöre yönelik kredi finansmanının arttığını kaydetti:

- Hazırladığımız farklı ürün ve finansman metotlarını önümüzdeki yıl hayata geçirebilmek için sermayemizi güçlendirmemiz gerekiyordu. Bu doğrultuda 500 milyon lira olan ödenmiş sermayemizi önce 1.5 milyar liraya yükselttik. Şimdi de 3 milyar liraya çıkarma onayı aldık.

BDDK’nın onayının ardından sermaye artış sürecini başlattıklarını kaydetti:

- Özellikle KOBİ finansmanına odaklanarak aktif özkaynak yapımızı güçlendirdikten sonra daha geniş sahada faaliyet göstermeyi planlıyoruz.

2026’ya dönük şu mesajı verdi:

- Yeni yıl, tüzel segmentte finansal çözüm arayan tüm paydaşlarımıza kendi finansal ekosistemimizdeki çözümlerle cevap vereceğimiz, dijital yetkinliklerimizi artıracağımız bir yıl olacak.

Hedef Portföy 112 fon yönetiyor

HEDEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Hedef Portföy’de yönetilen varlık büyüklüklerinde çit haneli büyümeler yaşadıklarını bildirdi:

- Yatırımcı tabanımızı hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta tabana yaymaya odaklandık. Sadece büyük yatırımcıyı değil, küçük tasarruf sahibini de sermaye piyasalarına çekmek bizim için stratejik bir öncelik.

Yatırımcı sayılarının 100 bini aştığını vurguladı:

- Portföy yönetim şirketi olarak, 78 menkul kıymet yatırım fonu 25 girişim sermayesi yatırım fonu, 7 gayrimenkul yatırım fonu ve 2 proje gayrimenkul fonu yönetiyoruz.

Yeri gelmişken yatırım fonları ekosistemini değerlendirdi:

- 2025 başından bu yana serbest döviz fonlarında büyüme yaşandı. Serbest para piyasası fonlarında da büyüme gördük. Toplam fon piyasası BES dahil 8 trilyon lira düzeyinde. Bunun 2 trilyon lirası BES.

Yatırımcıya ihtiyacına uygun fonlar ve çözümler sunmak istediklerinin altını çizdi:

- Türkiye’nin tasarruflarını doğru kanallara yönlendirebilirsek hem şirketlerimiz hem yatırımcılarımız hem de ülkemiz kazanacak.

2026-2030 dönemi için belirledikleri yol haritasını da paylaştı:

- Yatırım bankacılığı, portföy yönetimi, özel sermaye ve aracılık faaliyetlerimizi daha güçlü ve merkezi bir yapıya taşıyarak, piyasa nezdinde güven üreten, istikrar sağlayan merkezi bir finansal aktör olarak devam edeceğiz.