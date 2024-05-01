HABER ANALİZ / BIST 100 HİSSELERİ ANALİZİ

Hedefler yükseliyor öncüler çıkışta lider

Borsada 10 bin psikolojik direncinin aşılması ile birlikte hedef fiyat revizyonları gelmeye başladı. Banka, ulaştırma, perakende ve petrol hisseleri çıkışa liderlik ediyor. Otomotivler gerilde kalabilir.

Borsada hareketin doğası güçlü hisselere doğru evriliyor. Kurumlar hedef fiyat listelerini güncellerken öncü hisselerde beklentiler de değişiyor.

Sektörel bazda öne çıkanlar

Şimdi rotada bankalar, ulaştırma, perakende ve petrol şirketleri var. Zira yükselmelerine rağmen beklentileri devam ediyor. Fiyat kazanç oranları düşük.

İş Yatırım, Garanti BBVA'nın ilk çeyrek sonuçları sonrası hedef fiyatını 108 liraya yükseltti ve hisse için %34 artış potansiyeli öngördü. Citi, Garanti BBVA için hedef fiyatını 42,8 TL'den 85,5 TL'ye çıkardı ve tavsiyesini "sat"tan "nötr"e güncelledi. OYAK Yatırım, Tüpraş için hedef fiyatını 25 Nisan'da 137 TL'den 228,71 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak belirtti. Ziraat Yatırım, THY için hedef fiyatını 385 TL'den 508,5 TL'ye çıkardı ve tavsiyesini "al" olarak korudu.

Hedef fiyatlarda güncellemeler devam edebilir. Bu doğrultuda yatırımcı tercihlerinde de değişimler görebiliriz.

Otomotivler dinlenebilir



Yılbaşından bu yana yüzde 22 ile yüzde 107 arasında getiri sağlayan otomotiv şirketleri sıkı para politikasının etkisi ile reel anlamda hız kesebilir ve bu da finansal sonuçlara yansıyacaktır. Uzun vadede güçlü seyirlerini korumalarına rağmen sektörel bazda hareketlerden faydalanmak isteyenler hisselerde değişimlere gidebilir. Bu nedenle hisse değişimlerine karşı temkinli olmada fayda var.

Bu noktada fonlar da hisse değişimleri ile portföylerini dengeleyecektir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Turkcell (#TCELL): Son 8 gündür yükselişte. Bir ayda %18,46, yıllık bazda %146,95 yükseldi.

Türk Hava Yolları (#THYAO): 7 gündür yükselişte. 1 ayda %9,49, yıllık bazda %155,09 yükseldi.

Tofaş Fabrika (#TOASO): Son 7 gündür sürekli yükselişte. Yıllık getirisi %53,34

Oyak Çimento (#OYAKC): Son 7 gündür yükselişte. Bollinger bandın direncine geldi.

Enka İnşaat (#ENKAI): 6 gündür yükselişte. Yıllık getirisi %45,14 oldu.

DÜŞÜŞTEKİLER



Datagate Bilgisayar (#DGATE): Son 1 haftalık dibinde. 1 haftalık zirvesine göre %15 geriledi.

Ekiz Kimya (#EKIZ): 2 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftalık dibinde. Göstergeleri olumsuz.

Ak Enerji (#AKENR): Son 2 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftada %16 değer kaybetti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları (#BJKAS): Son 4 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftalık dibinde.

Birikim Varlık Yönetimi (#BRKVY): Son 1 aylık dibinde. 1 ayda %25 değer kaybetti.

NE OLDU?

ABD Hazinesi borçlanma tahminini 243 milyar dolara yükseltti.

Almanya’da enflasyon %2,3'ten %2,4'e yükseldi. Beklenti enflasyonun % 2,3 olmasıydı.

Çin'de Caixin bileşik PMI 14 ayın en belirgin büyümesine işaret etti.

Lila Kağıt için 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024’te pay başına 37,39 TL’den talep toplanacak.

Koton için 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplanacak.

NE OLACAK?

FED Faiz kararı izlenecek.

Borsa İstanbul, Çin ve Avrupa borsaları 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

ABD PMI, İnşaat Harcamaları verileri izlenecek.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KSTUR, IZFAS, OZRDN, AKSGY, ATAGY, ATLAS, BAYRK.

Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: CRFSA, MGROS, SNPAM, MIATK, SARKY, SELEC, FLAP.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK LİKİDİTE Mİ, DÜŞÜK LİKİDİTE Mİ?

Yüksek likidite; hızlı ve kolay alım satım, dar alım satım marjı, etkin piyasa, daha iyi fiyat belirleme, düşük risk.

Düşük likidite; daha büyük getiri, yüksek fiyat aralıkları, fiyat belirleme riski, spekülasyon riski, sığ piyasa, hızlı ve kolay alıp satılamaz.

Biri zayıf beklentiyle geriledi. Diğeri iki bedelsizden sonra nakit temettü vereceğini duyurdu

Ebebek ve İşbir Sentetik hakkında yorumlarınızı merak ediyorum?/ Ali Onyıg

Ali, Ebebek geçtiğimiz eylül ayında 46,50 TL’den halka arz oldu. İlk açılış fiyatı da dahil olmak üzere altı tavan gördü. En yüksek 82,75 TL’ye kadar çıktıktan sonra da gelen satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde de halka arz seviyesinin bir miktar üzerinde bulunuyor. Şirket 2023 faaliyet döneminde satışlarını %30,53 oranında artırırken yıl sonu net kârı sadece %12,13 yükseldi. Gelir ve kârlılığındaki zayıf seyir yatırımcının beklentisini düşürürken piyasası satıcı ağırlıklıya döndü. Gelir ve kâr büyümesinin artıracağına dair işaret hisseye yönelik ilgiyi tekrar güçlendirebilir.

İşbir Holding, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali verilerinde hasılatını %18,12 geriletirken net dönem kârı 161,56 milyon TL oldu. Geçtiğimiz iki yılda bedelsiz veren firma, bu yıl da 1 TL nakit temettü verecek. Gerek mali veriler gerekse nakit temettü açıklaması, hisseye ilgiyi artırmış görünüyor. Hisse, Mayıs 2021’de en yüksek 180,32 TL’yi test ettikten sonra uzunca bir süre bu seviyelere çıkamamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında 206,90 TL’ye kadar yükselse de devamı gelmedi ve tekrar geriledi. Şimdilerdeki canlığın devamı halinde tekrar zirvesini test etmesi mümkün olabilecek.

Aldığın dönemde piyasası daralıyordu. 2024 yılında ise sektörün büyümesi bekleniyor

İki yıldır İsdemir ve Ereğli hisselerini tutuyorum. Hisseleri aldığım tarihte alabileceğim altının ancak yarısını alabiliyorum. Bu hisseler için öngörünüz nedir? Satıp altın almalı mıyım?/ Osman Yusuf

Osman, borsanın uzun vadeli bir yatırım alanı olduğunu hatırlatmamalısın. Uzun vadeden kast ettiğim ise en az beş yıldır. Kuşkusuz kısa vadede oluşan dalgalardan yararlanarak kazanç elde etme beklentisiyle hareket edenler yok değil. Ancak bu bakış açısı bireysel yatırımcılar açısından risklidir. Öte yandan Ereğli ile İsdemir’in geçmiş fiyat seyrine baktığımda her ikisinin de 2020’den başlayarak ciddi bir çıkış sergilediklerini görüyorum. Çıkış Ereğli için 2022’nin sonuna, İsdemir için de 2023’ün ilk aylarına kadar sürdü. Yani senin alımın sektörün daraldığı döneme denk geliyor.

Avrupa’daki resesyon ve çelik sektöründeki daralma her iki şirketin hem gelirlerini hem de fiyatını baskıladı. Şansızlığın bu süreçte alım yapmış olman. Bununla birlikte kötü geride kaldı. Sektör raporları 2024 yılında büyümeyi işaret ediyor. Bu da sektördeki firmaların gelirlerini destekleyecektir. İki şirket de bundan yararlanacak. Öte yandan bir yılı geçkin süredir gözlenen yatay seyir yeni maliyetlerin mevcut bölgelerde oluşmasına yol açıyor. Bu da mevcut seviyelerde enerji birikiminin oluşmasına yol açıyor. Sonucunda da fiyatı yukarı yönlü desteklemekte.

YATIRIM FONLARI



Yabancı fon sepetlerinde yüksek getiriler

Fon sepeti fonları şimdi yatırımcı radarında

Son bir yıl içinde, yabancı fon sepeti fonları yatırımcılarına yüksek getiriler sağladı. Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu son bir yıl içerisinde yüzde 96,02 oranında getiri sağladı. Bu fonun 42 bin yatırımcı sayısı var ancak portföy değeri 933 milyon TL.

Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu son bir yılda yatırımcıya yüzde 83,33 oranında getiri sağladı. Fonun yatırımcı sayısı 5.084.

Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu son bir yılda yüzde 79,33 oranında getiri sağladı. Fonun yatırımcı sayısı 1.987.

Fon sepeti emtia fonları yatırımcılara yıllık bazda yüzde 61 ile 96 arasında getiri sağlarken yılbaşından bu yana getiriler yüzde 14 ile 25 arasında gerçekleşti. Ortalama getiriler enflasyon, dolar kuru ve altının üzerinde gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte enflasyondan koruyan kazançlar

Fon sepeti emeklilik fonlarında yüksek getiriler

Emeklilik fonlarındaki fon sepetlerine yatırım yapanlar, son bir yılda %187'ye varan yüksek getiriler elde etti. Bu fonlar arasında altı emeklilik fonu %100'ün üzerinde getiri sağladı. Yüksek getiri sağlayan emeklilik fonları arasında HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) en dikkat çekici performansı sergileyerek %187,96 getiri ile öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 7.092, portföy değeri ise 705 milyon TL oldu.

%100'den fazla kazandıran diğer emeklilik fonları ise Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF (YZD), Garanti Em. Hay. Bir. Fon Sepeti EYF(GCT), Allianz Yaşam ve Em. Sürd. Fon Sepeti EYF (APG), Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF (ABE) ve AgeSA Hay. ve Em. Üçüncü Fon Sepeti EYF (MZP) olarak sıralandı.

Bu fonlar arasında yatırımcı sayısı en yüksek olanı, 199.601 yatırımcı ile Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF oldu. Bu fon aynı zamanda en büyük portföy değerine de sahip olarak 3 milyar 994 milyon TL'lik bir büyüklüğe ulaştı.

Bu veriler, emeklilik fonlarının yatırımcılar için önemli getiri fırsatları sunduğunu ve fon sepetlerinin öne çıktığını gösteriyor. Ancak yatırımcı sayıları çok düşük.

DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru ve Borsanın Seyri

Dolar kuru zayıf bir seyir izlerken borsaya yönelim güçlü. Enflasyonun düşme beklentisi, Dolar/TL’deki yıllık artışın enflasyonun altında kalacağı yönünde güçlenen öngörü yatırımcıların daha fazla risk almasına neden oluyor. Dolar/TL’de yılbaşından bu yana artış yüzde 10 ile sınırlı kalırken, BIST 100 Endeksi’ndeki artış yüzde 34,97 oldu. Borsadaki yıllık artış yüzde 118’e çıkarken doalr kurundaki yıllık artış yüzde 66’da kaldı.

TAHVİL

%57 YILLIK BASİT FAİZ

Yapı Kredi Faktoring, yıllık %70,46 bileşik faizden bono ihraç etti



Yapı Kredi Faktoring, 29 Nisan 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 750.250.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %57, bileşik faizi ise yüzde %70,46’e denk geliyor. 90 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde %14,05 olacak.

Diğer taraftan 29 Nisan tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Faktoring'in çıkardığı bononun yıllık yüzde %57 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 4,01 puan üzerinde bulunuyor. Faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıcı 30 Nisan 2024 ve vade tarihi 29 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞUŞ HOLDİNG

Büyük ortak %10 payı satmak için borsaya getiriyor. İzin için SPK’ya başvuruda bulundu

Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv’in sermayesinin %10'unu temsil eden 22.000.000 TL nominal değerli payların borsada işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesi için SPK'ya başvuruda bulundu. SPK'nın onayının ardından, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek.

Halihazırda Doğuş Otomotiv’in sermayesinin %34’ü takas saklamada bulunuyor. Öte yandan şirketin sermayesinin %65,50’si Doğuş Holding’in elinde bulunurken, geri alınan payların oranı da %2,77 seviyesinde bulunuyor. Büyük ortağın %10’luk payı satması ile hissenin likiditesi artacak.

BOĞAZİÇİ BETON

Geçtiğimiz yıl gelirini %41 büyüttü. İki ayda toplam 800 milyon liralık iş aldı

Boğaziçi Beton, Berko İnşaat ile yeni bir hazır beton tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında, Haribo Şekerleme’nin fabrika inşaatı için 500.000.000 TL tutarında hazır beton sağlanacak. Bu iş şirketin üretim ve tedarik kapasitesini artıracak. Aynı zamanda gelir ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek.

Şirket mart ayında da Kalyon İnşaat ile İstanbul Kampüs Merkezi Projesi işi için yaklaşık 300.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariği için sözleşmesi imzalanmıştı. Boğaziçi Beton, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %41,44 oranında artırırken 8,9 milyar TL’ye çıkardı.

SANİCA ISI

Elazığ’daki GES’i devreye aldı. Elektrikte tasarruf sağlayacak. Teşviklerden yararlanacak

Sanica Isı, sürdürülebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boru fabrikasındaki çatı GES projesini tamamlayıp devreye aldı. Yatırım, toplamda 1.473.000 dolara gerçekleşti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Sanica Isı'nın Akhisar ve Elazığ fabrikalarında daha önce kurulu olan 6,5 MWp güç kapasitesine ek olarak, toplam kurulu güç kapasitesi 10,13 MWp'ye ulaştı. Yeni kapasite ile şirket, enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf elde edecek. Ayrıca, teşvik belgesi çerçevesinde 7 yıl boyunca SGK işveren primi desteği ve vergi istisnasından yararlanacak.

HİTİT BİLGİSAYAR

Havayolu firması ile 5 yıllığına anlaştı. Uygulamasını kullandıracak. Tutarı ise açıklamadı.

Hitit Bilgisayar, Nijerya menşeili havayolu şirketi IBOM Airlines ile anlaşmaya vardı. Anlaşma gereğince IBOM Airlines, Hitit Bilgisayar'ın sunduğu yolcu hizmet, operasyonel ve muhasebe sistemlerinden beş yıl süreyle yararlanacak. Şirketin gelirlerini olumlu yönde destekleyecek. Sözleşmenin tutarı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşımı gelmedi.

Hitit Bilgisayar 2023 faaliyet döneminde brüt gelirlerini %84,1 büyüterek 644,8 milyon TL’ye çıkardı. Bu tutarın 467,98 milyon TL’si yurt dışı gelirlerinden kaynaklı. Şirketin gelirleri içinde yurt dışının ağırlığı belirgin şekilde kendisini hissettiriyor.

RUBENİS TEKSTİL

Geliri geçen yıl düşen firma üretim kapasitesini %80 büyütecek. Ayrıca teşvik alacak

Rubenis Tekstil, örme kumaş fabrikasının üretim kapasitesini %80 artıracak. Karar doğrultusunda, fabrikaya yeni örme kumaş makinaları alımı için yurt dışında bir firma ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Ödemenin nakit olarak yapılacağını söyleyen firma tutar hakkında ek bilgi vermedi. Şirket geçen hafta da yedi şirketle toplam 81.500.000 TL tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalamıştı.

Rubenis Tekstil, gerçekleştireceği yatırımla alakalı teşvik belgesi için müracaatta bulundu. Son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde ise hasılatını %21,1 oranında düşürerek 2,29 milyar TL’ye geriletti. Kârı da %96,44 gerileyerek 52,77 milyon TL’ye indi.