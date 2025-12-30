Hediyelik 2 mango, 1 kavun

* İki mango ve bir kavuna toplam 17 bin lira verir miydiniz? Harrods’ın bazı müşterileri vermeye hazır.

Mehmet Doğan Erdoğan – İngiltere

Japonların yetiştirdiği ünlü "Egg of the Sun (Güneşin Yumurtası)" markalı iki mangonun fiyatı 160 sterlin! Yani 8.800 TL diyebiliriz. Bu aslında ucuz! Nisan 2023’te iki adet Miyazaki mangosu 600 bin yene, yani yaklaşık 4 bin dolar gibi rekor bir fiyata satılmıştı.

Fotoğraftaki hediyelik çift mango Harrods'ın yiyecek bölümünde satılıyor. Japonya’nın Miyazaki Prefecture bölgesinde yetişiyor.

Dünyanın birçok başkentinde olduğu gibi Londra'da da her şeyin en ucuzunu ve aşırı pahalısını bulabilirsiniz. Londra caddelerindeki satıcılarda 3 tane mangoyu 1 sterline, yani 55 liraya almak da mümkün.

Mangonun niye bu kadar pahalı olduğunu açıklar mı emin değilim ama şu bilgiyi verelim: Bu özel mangolar, en az 350 gram ağırlığında, yoğun şeker oranına (minimum yüzde 15) sahip ve tamamen kontrollü sera ortamında yetiştiriliyor. Yetiştirilme sürecinde meyvelerin çoğu budanarak yalnızca en kaliteli olanların gelişmesi sağlanıyor. Her biri, dalından doğal olarak düşene kadar özel ağlarla korunuyor. Kabuğunun en az yüzde 50’sinin kendine özgü kırmızı renkle kaplı olması gerekiyor.

Hediyeleşme kültüründe statü sembolü

“Ağızda eriyen” olarak tarif edilen Miyazaki mangoları hem görsel hem aromatik özellikleriyle lüks meyve kategorisinin en değerli örneklerinden biri kabul ediliyor.

Peki, hemen yanındaki “lüks” kavuna ne demeli? Fiyatı 150 sterlin, yani 8.200 TL.

Crown Melon, yani Taç Kavun olarak adlandırılıyor.

Japonya’nın en prestijli ve pahalı kavunu; “Meyvelerin Kralı” olarak da bilinir. Mükemmel dengeli tatlılığı, sulu ve pürüzsüz dokusu, kendine has aroması var. Hasat öncesi her gün elle masaj uygulanır, titiz kalite kontrolünden geçirilir. Lüks hediye olarak yüksek talep görür ve genellikle özel kutuda satılır.

Özel günlerde hediye olarak veya lüks sofralarda sunulur.

Bu arada, Julius Baer’ın 2025 Küresel Servet ve Yaşam Tarzı Raporu’na göre Londra’nın, Hong Kong’u geride bırakarak dünyanın en pahalı ikinci şehri konumuna yükseldiğini de hatırlatalım. Listenin zirvesinde ise Singapur yer aldı. Sterlinin diğer para birimlerine karşı görece istikrarlı seyretmesi, özel okul ücretlerindeki yüzde 27’lik ve business class uçak bilet fiyatlarındaki yüzde 30’luk artış, Londra’nın yükselişinde etkili oldu.

***

Londra’da yeni kiracılar 2.201 sterlin ödüyor

İngiltere genelinde yeni kiracılar, temmuz ayında şimdiye kadarki en yüksek kira bedelleriyle karşılaştı. Goodlord verilerine göre ülke genelinde ortalama kira 1.496 sterline ulaşarak 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bir önceki yıla göre 26 sterlinlik artış kaydedildi. Londra’da ise yeni kiracılar ortalama 2.201 sterlin ödüyor. Kiraların hızla yükselmesi, boş kalan konut sürelerini de kısalttı. Londra’da kiracılar arasındaki boşluk süresi 16 günden 14 güne indi.

***

Az gelirli öğrencilere memur olma fırsatı

İngiltere hükümeti, devlet kurumlarında sosyal çeşitliliği artırmak amacıyla staj programını sadece düşük gelirli ailelerden gelen üniversite öğrencilerine açtı. Program sayesinde, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı geçmişe sahip yetenekli üniversite öğrencileri, devlet dairelerinde ücretli staj yaparak kamu hizmetinde kariyerin nasıl bir şey olduğunu doğrudan deneyimleyebilecekler. Başarılı stajyerler, kamu hizmetinin önemli mezun programı Fast Stream’e öncelikli kabul edilecek. Program, gençlere devlet işleyişinde deneyimin yanı sıra haftalık 430 sterlin kazanma fırsatı sunuyor.

***

İngiltere Gündemi

Türk savunma şirketi SYS Grup, Birleşik Krallık'ta yeni yatırımları ile sahne alıyor: Birleşik Krallık merkezli savunma sanayi şirketi AEI Systems'ı bünyesine katarak stratejik bir hamle yapan Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), dünyanın en kapsamlı ve prestijli savunma sanayi etkinliklerinden DSEI Londra 2025'te oluşturduğu birleşik ekosistemin gücünü gösterip, yeni iş birliklerine kapı aralayacak.

Tesla’dan İngiltere’de enerji tedariki için lisans başvurusu: Tesla, İngiltere’de konutlara elektrik sağlamak için enerji tedarik lisansı başvurusu yaptı. Ofgem’in onay vermesi halinde, Tesla İngiltere, İskoçya ve Galler’de haneler ile işletmelere enerji satışı yapabilecek. Texas’ta başarılı bir şekilde uyguladığı “Tesla Electric” modeliyle araç sahiplerine uygun fiyatlı şarj imkanı sunan ve fazla elektriği şebekeye satan Tesla, benzer bir sistemi Birleşik Krallık’ta da hayata geçirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka modellerinin, hizmet sektöründe cinsiyete dayalı taraflı yanıt verdiği tespit edildi: Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) araştırmacıları, kullanılan yapay zeka modelleri arasında Gemma'nın cinsiyete dayalı farklı yanıtlar verdiğini, Meta'nın LLaMA 3 modelinin böyle bir ayrım yapmadığını gözlemledi.