Hem faiz indirimleri, hem de durgunluk

Hem büyük merkez bankalarından faiz indirimleri fiyatlanıyor, hem de küresel ekonomide bir yavaşlama dillendiriliyor. Petrol karteli OPEC, 2024 ve 2025 için petrol talebi tahminlerini düşürdü. OPEC, Çin’in petrol talebinin zayıflayacağını düşünüyor.

Çin gayrimenkul sektöründeki kriz üç yıldır sürüyor. Şangay Endeksi, 2021 seviyesinin yüzde 25 altında bulunuyor. Çinliler bu iki kanal üzerinden kazanmaya alışmışlardı. Tabii servet etkisi, tüketimi dengeli tutuyordu. Buralardan son yıllarda para kazanamayan yatırımcılar, pandeminin de etkisiyle, tüketimlerini düşürdüler. Yanı sıra, Çin yönetimi 2000’lerin başından beri uyguladığı ekonomi politikasını değiştirmiyor. Sanayi üretimini destekliyor. Tüketimi öncelemiyor. Çin ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4 büyüdü. Daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyordum.

Amerikan ekonomisinin bir durgunluğa girip girmeyeceği tartışılıyor. Ekonomide sert bir iniş olacağını zannetmiyorum. Ancak ekonomik aktivitenin hız kestiği açıkça görülüyor. Fed paniklemez. Faiz indirim döngüsü, 25 baz puanla eylülde başlayabilir. Fed, nötr (tarafsız) faiz oranını yüzde 2,8 olarak düşünüyor. Bu seviyeye kadar indirim devam edebilir. Faiz indirimlerine rağmen, Çin ve ABD kaynaklı olarak, global ekonominin durgunluğa girmesi sürpriz olur.