Hep ‘önümüzdeki maça’ bakmak: Enflasyon haberleri iyi değil

12 ay sonrası için enflasyon tahmininde piyasa katılımcıları yüzde 22,2, reel kesim ise yüzde 32,9 bekliyor.

Merakla beklenen ocak aylık enflasyonunun açıklanmasına bir hafta var. Haberler iyi değil. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta politika faizini 100 puan düşürürken bir ölçüde bu olgunun altını çizdi: “Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. “Ana eğilimde artış” vurgusu önemli.

Ocak 2025’teki aylık tüketici enflasyonu yüzde 5 gibi çok yüksek bir düzeyde gerçekleşmişti. Çok sayıda mal ve hizmetin günlük fiyatlarını kullanarak yapılan tahminler var. Bunlardan ikisinin TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon değerlerinden sapması (hata payı) çok düşük. İlki, bir bankanın Araştırma Bölümü’nde yapılıyor ve bölümün yöneticisi Çağrı Sarıkaya tarafından zaman zaman sosyal medyada duyuruluyor. Çağrı Sarıkaya, Merkez Bankası eski Araştırma genel müdürlerinden. 23 Ocakta açıkladığı Ocak ayı enflasyon tahmini yüzde 4,4. İkinci endeks ise ‘Web TÜFE’ olarak biliniyor ve Bora Kaya tarafından hesaplanıyor. Bu ikinci endeks ile en son 24 Ocak tarihinde yapılan ocak ayı enflasyonu tahmini sosyal medyada yüzde 4,45 olarak duyuruldu.

Ocakta yıllık enflasyonun %30,2’ye düşmesi bekleniyor

TÜİK (yine Eurostat ile uyumlu) yeni bir yöntem kullanarak bu yılın enflasyon oranlarını belirleyecek. Mal ve hizmetlerin tüketici sepetindeki ağırlıkları değişecek. Bu nedenle her iki tahminin de hata payı öneki aylara göre yüksek olabilir. Ama yine de tahmin edilen aylık değerlerin hedefin yüzde 16, hedef aralığının üst sınırının ise yüzde 19 olduğu bir ülke için çok yüksek olduğu açık. Ocak enflasyonu için tek ‘olumlu’ haber, açıklanacak aylık enflasyonun (ve iki tahminin) Ocak 2025’ten daha düşük olmaları nedeniyle, yıllık enflasyonun düşecek olması. 2025 sonunu yüzde 30,9 ile kapatmıştık. Ocak ayında -açıklanan iki tahmine göre- yüzde 30,2’ye düşmesi bekleniyor.

Dün sektörlerin 12 ay sonrası (Ocak 2027) için bekledikleri enflasyon oranları da belli oldu. Hem piyasa katılımcılarının hem de reel kesimin 12 ay sonra bekledikleri enflasyonda, Aralık 2025’te 12 ay ilerisi için bekledikleri enflasyona kıyasla düşüş var: Buna karşılık hane halkının beklediği enflasyon yükselmiş. Düşse de ilk iki kesimin beklediği enflasyon oranları, hem yıl sonu hedefine hem de hedef aralığının üst sınırına kıyasla yüksek. Piyasa katılımcıları yüzde 22,2, reel kesim ise yüzde 32,9 bekliyor.

Trump’ın yaptığı rezillik boyutuna gelen işler küresel piyasalarda zaman zaman şok dalgaları yaratabiliyor. 23 Aralık’ta yayımlanan yazımda, 2026’ya ilişkin tahminlerimi vermeden önce, 2026’da Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri etkileme potansiyeli yüksek iç ve dış gelişmeler için temel varsayımlarını belirtmiştim. Şu satırlar o yazıdan: “Şu anda Brent petrolünün varili 60,5 dolar civarında. ABD Enerji Ajansı, varil fiyatının yılın ilk çeyreğinde 55 dolara kadar düşeceğini, sonra da bu düzeyde kalacağını öngörüyor.” Oysa şu anda Brent petrolünün varil fiyatı 66 dolar civarında geziniyor. 23 Aralık’a göre yüzde 9,1, ilk çeyrek tahminine göre ize yüzde 20 daha yüksek. Bu da –elbette bir süre daha devam ederse- enflasyonun bundan sonra izleyeceği yol için iyi haber değil.

Oynadıkları maçta umduklarını bulamayan futbol takımlarının teknik direktörleri ve futbolcuları, maçtan sonra kendilerine uzatılan mikrofonlara ne diyorlar? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hayırlısı…