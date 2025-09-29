Hepsi 80 milyarın altında ama biri 315 milyarı aştı

BIST Ticaret Endeksi’ne dahil 24 şirket bulunuyor. Bu şirketlerden piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan 9 şirket bulunuyor. Tek bir şirketin piyasa değeri 100 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Şirketlerin borsadaki büyüklüğünü en yalın biçimde ortaya koyan göstergelerden biri olan piyasa değeri, hisse fiyatı ile toplam hisse sayısının çarpımından oluşur. BIST Ticaret Endeksi’ne dahil 24 şirketten dokuzunun piyasa değeri 10 milyar TL ve üzerinde bulunuyor. Bir şirketin piyasa değeri ise 315,6 milyar TL ile diğerlerinin çok üzerinde.

Diğerlerine fark attı

Ticaret sektöründe yer alan Bim Mağazalar’ın piyasa değeri 315,6 milyar TL ilk sırada yer alıyor. Bu tutar en yakınındakinden yaklaşık 4 kat yukarıda duruyor. 2006 yılından bu yana her yıl düzenli temettü ödemesi ile dikkat çekiyor. Son olarak Temmuz 2024’te en yüksek 611,32 TL’yi gördü. Bir yılı geçkin süredir zirvesini aşamayan hisse, son altı ayda %14,2 primli. İkinci sırada yer alan Migros perakende sektöründe yer alan bir diğer şirket. Piyasa değeri 80,6 milyar TL seviyesinde ve bir yılı geçkin süredir zirve bölgesinde inişli çıkışlı dalgalı bir seyir izliyor. Geride kalan altı ayda ise %10,1 geriledi. Şirket uzun yılların ardından 2023’ten itibaren düzenli temettü ödüyor.

Yüksek getiri küçüklerde

Ticaret sektörünün orta büyüklükteki firmalarından Mavi Giyim 30,3 milyar TL piyasa değerine ulaştı. Geçtiğimiz haziran ayında başlayan geri alımlar ağustostan bu yana daha sık görülüyor. Bu güne kadar gerçekleştirilen işlemler fiili dolaşımdaki payların %0,81’i seviyesinde. Fiyatı ise altı ayda %17,9 arttı. Uç getiriler ise küçüklerden geldi. Gimat Mağazacılık, altı ayda %132 prim yaparken TGS Dış Ticaret’in artış oranı %236 oldu.

ZEYNEP'E SOR

BRÜT KAR MARJI MI, EFK MARJI MI?

Brüt kâr marjı: Verimlilik, karşılaştırma, hızlı yansıma, fiyatlama gücü, temel ölçüt. Eksik kapsam, gerçeklik sorunu, hesap farklılıkları, sektörel sınırlılık. Esas faaliyet kâr marjı: Ana iş kârlılığı, verimlilik, sürdürülebilirlik, karşılaştırma. Dönemsellik, yatırım eksikliği, geç yansıma, tek seferlik etkiler.

Enfl asyon muhasebesinden kaynaklı dönem sonu zararda. Operasyonel kârındaysa artış var

Enerjisa’nın altı aylık dönemde gelirindeki azıcık düşüşe rağmen neden zarar oluştu? /Çetin Arslan

Can, Enerjisa 2025’in ilk yarısında satış gelirlerinde %5’lik sınırlı bir düşüş yaşadı. Maliyet ve giderlerin daha hızlı düşmesi neticesinde faaliyet kârı %21 arttı. Ancak finansman giderlerinin faaliyet kârı üzerinde ciddi bir baskısı söz konusu. Buna ilave olarak net parasal kayıp ve vergi kalemi ile birlikte şirket dönem sonunda 273,3 milyon TL zarara döndü. Operasyonel açıdan iyileşme gözlenirken finansal kalemlerdeki yük kârı baskılayan ana gerekçe olarak öne çıkıyor. Firmanın zayıfl ayan gelirine rağmen faaliyet kârını büyütmesi olumlu gelişme olarak değerlendirilmeli. Zarar ise enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak öne çıktı.

Gelirleriyle faaliyet kârını büyüttü. Yüksek fi nansman gideri kâr üzerinde baskı unsuru

Veriler yolcu sayısında artış olduğuna söylediğine göre TAV dokuz aylıkta kâr açıklar mı?/ Eyüp Seyhan

Eyüp, DHMİ’nin açıklamalarına göre yılın ilk sekiz ayında toplam yolcu sayısı 162,6 milyon olurken toplam uçak trafiği de üst geçişlerle birlikte %12,9 arttı. Tav’ın da hizmet verdiği yolcu sayısında %8’lik artış söz konusu. Bu itibarla gelirde sorun yok. Esasen firmanın açıkladığı altı aylık mali tablolarında da geliri %35 artarken esas faaliyetlerinden ötürü kârı %29 büyüdü. Bununla birlikte dönem sonunda 1,9 milyar TL zarar açıkladı. 5,2 milyar TL finansman gideri kârı ciddi boyutta baskılarken vergi kalemi ile birlikte dönem sonunda zarar oluştu. TAV’ın kârlı bir yapıya kavuşabilmesi daha çok finansman gideriyle alakalı bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

THV’nin aylık çıkışı %408, faydalanan ise 32 kişi

Ata Portföy’ün yönettiği Barbaros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (THV), 3,93 milyar TL büyüklüğe sahip. Fonun bu büyüklüğe ulaşmasında eylül ayında yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki nakit girişinin etkisi dikkat çekiyor. Gelen parayla birlikte doluluk oranı %100’e ulaştı. Tamamen dolu olmasına rağmen %0,09 pazar payı ile görünmez noktada bulunuyor. Ağustosta 72 olan yatırımcı eylülde 32’ye indi. Portföyünün %99,9’unu hisseye ayıran fonun yıllık yönetim ücreti %0,13 seviyesinde. Hisse fonları arasında en düşük ücret alan beşinci fon. THV, son bir ayda %408 gibi yüksek artışla dikkat çekti. Aynı sürede serbest fonların ortalama getirisi %7,2 düzeyinde gerçekleşti. Yüksek performansıyla öne çıkan fon, dar yatırımcı kitlesine hitap ediyor. Güçlü getiriyi geniş bir tabana taşımada geride kalmış görünüyor.

TAHVİL

DYO Boya, %48,67 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

DYO Boya, 25 Eylül 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 57.000.000 TL olan finansman bonosunun yıllık basit faizi %43 olurken, bileşik faizi %48,67’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli finansman bonosu 147 gün vadeli olup ödeme tarihi 20 Şubat 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı ise %17,32 olacak.

%43 YILLIK BASİT FAİZ

26 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,20 seviyesinde bulunuyor. DYO Boya’nın çıkardığı finansman bonosunun yıllık %43 basit faiz oranı, TLREF’in 2,8 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 26 Eylül 2025 olurken piyasada TRFDYBY22630 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DATAGATE BİLGİSAYAR

Vodafone ile olan anlaşmayı devraldı. İş birliğiyle yıllık 300 milyon dolar ek gelir hedefliyor

Datagate Bilgisayar, Arena Connect’in Vodafone ile yaptığı “Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi”ni kdv hariç 8 milyon dolara devraldı. Sözleşme, Rekabet Kurulu’nun bireysel muafiyet kararı sonrası 1 Ekim günü yürürlüğe girecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Şirket aynı zamanda Vodafone ile 5 yıllık yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Teknoloji dağıtım pazarında büyük ölçekli sözleşmeler, sadece ciro değil aynı zamanda kanal gücü ve üretici ilişkileri açısından da belirleyici oluyor. Datagate bu adımla birlikte yeni bir müşteri portföyü yakalayacak. Ayrıca Vodafone gibi yüksek hacimli iş ortağıyla uzun vadeli sinerji kurma fırsatı elde edecek. Anlaşma sayesinde yıllık en az 300 milyon doların üzerinde ek iş hacmi yaratmayı öngörürken gelirini büyütecek.

THY

Yeni nesil uçaklar için düğmeye bastı. Tek koşul motor üreticisinin de şartları kabul etmesi

Türk Hava Yolları, 2029–2035 dönemini kapsayan stratejik büyüme planı çerçevesinde Boeing’den toplam 225 adet yeni nesil uçak alımı için süreci başlattı. Alımların 150’si kesin, 75’i opsiyonel farklı tiplerde uçaklar olacak. Siparişlerin tamamlanması, THY’nin motor üreticisi CFM ile sürdürdüğü görüşmelerin sonucuna bağlı olacak. Açıklamadan THY’nin motor üreticisinden bazı şartları olduğu anlaşılıyor. THY, özellikle yakıt verimliliği yüksek ve karbon emisyonu düşük yeni nesil uçaklarla filosunu yenilemeyi hedefl iyor. Rolls-Royce ve GE Aerospace ile yürütülen motor ve bakım hizmeti görüşmeleri ise operasyonel sürdürülebilirlik açısından kritik önemde. Planlanan alımlarla birlikte THY filosunun 2035 itibarıyla tamamen yeni nesil uçaklardan oluşması öngörülüyor.

KOÇ METALURJİ

Haddehane yatırımı için gerekli arsayı satın aldı. Hedef kapasiteyi artırıp geliri büyütmek

Koç Metalurji, Osmaniye OSB’de yer alan çelik üretim tesisini genişletmek ve izahnamede yer verdiği haddehane yatırımını gerçekleştirmek amacıyla 11.630 m2’lik yeni bir arsa satın aldı. Taşınmaz için 83 milyon TL ödeme yapılırken tapudan devir alım işlemleri tamamlandı. Haddehane yatırımları, çelik üretim zincirinde katma değer yaratan önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketin bu girişimi, hem üretim kapasitesini artırmaya hem de nihai ürün çeşitliliğini genişletmeye dönük önemli bir hamle olarak değerlendirilmeli. Arsa alımı, yatırımın ilk aşamasını oluşturuyor. İlerleyen süreçte yatırımın tamamlanması ve kapasite artışının gerçekleşmesine bağlı olarak gelirine olumlu etkiler gözlenebilecektir. Hisse, Mayıs 2024’teki ilk açılış fiyatının %27 altında.