Her 5 Boğaziçi mezunundan 4’ü yönetici oluyor, 70 bini düzenli şekilde burs veriyor

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Dönem Başkanlığını Sertaç Yerlikaya’nın yürüttüğü “Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği” (BRM) yönetimi, bir süre önce şu konu üzerinde durdu:

1959’dan 2025 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi 120 binden fazla mezun verdi. Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kariyerlerinde ulaştıkları başarıların yanında topluma, bilime, girişimciliğe ve kamu yaşamına katkıları ne düzeyde?

BRM Yönetim Kurulu, üniversitelerin gerçek etkisinin mezunları üzerinden ölçülebileceğini irdeleyip kararını verdi:

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının Türkiye’ye ve dünyaya nasıl bir değer ürettiğini ortaya koymak üzere bir araştırma yaptıralım.

Karar üzerine BRM Üyesi, Future Bright Group Ortağı Başak Abdula ile görüşüldü:

- “Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Toplumsal ve Küresel Etki Araştırması” yapılmasını planlıyoruz.

Bunun üzerine BRM ile Future Bright Group ekibi birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nin 61 şehirden 120 bini aşan mezununu temsil edecek 1412 kişi belirledi. Söz konusu 1412 kişiyle online anket yapıldı. Ankete yansıyan bilgiler derlendi, analiz edildi ve BRM Yönetim Kurulunun hedeflediği verilere ulaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği 11. Dönem Başkanı Sertaç Yerlikaya ve Future Bright Group Ortağı Başak Abdula ile buluştuk, “Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Toplumsal ve Küresel Etki Araştırması”nın sonuçları üzerine konuştuk.

Sertaç Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi’nin en önemli gücünün yetiştirdiği insan kaynağı olduğunu belirtti:

- Araştırma, mezunlarımızın Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına sunduğu katkıyı ve üniversitemizin güçlü mezun ekosistemini ortaya koyuyor. Mezunların yarattığı çok boyutlu etki, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimine de uzun vadeli katkı sağlıyor.

Başak Abdula da araştırmayı şöyle değerlendirdi:

- Araştırma, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının bilgi, deneyim ve sosyal birikimlerini hem Türkiye’nin kalkınmasına hem de küresel ölçekte değer üretimine dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

Sertaç Yerlikaya, araştırmanın perçinlediği bir noktaya işaret etti:

- Üniversitemiz, Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğrencileri ortak bir eğitim kültürü etrafında buluşturarak, iş dünyasında, akademide, girişimcilikte, sivil toplumda ve kamu politikalarında etkili roller üstlenmelerine kapı açıyor.

Mezunların yarısından fazlasının Türkiye’nin 61 şehrinden olduğunu vurguladı:

- Bu çeşitlilik, üniversitenin farklı sosyal, kültürel ve ekonomik arka planlardan gelen öğrencileri bir araya getiren kapsayıcı yapısını ortaya koyuyor. Bu çeşitlilik aynı zamanda mezunların küresel ölçekte hareket ve etki yaratma kapasitesini de destekliyor.

Bu noktada araştırmadan çıkan bazı verileri irdeledi:

Mezunlarımızın yüzde 93’ü hayatlarının bir döneminde bağış yaptığını belirtiyor, yüzde 59’u bunu düzenli olarak sürdürdüğünü ifade ediyor.

Mezunlarımızın yüzde 64’ü öğrencilere burs desteği sağladığını kaydediyor. Yüzde 58’i ise halen aktif olarak burs vermeye devam ettiğini bildiriyor.

Yani, 70 bin mezunumuz düzenli olarak öğrencilere burs veriyor.

Bu bursların önemli bir bölümünün Boğaziçi Üniversitesi dışındaki öğrencilere yönelik olması, mezun desteğinin toplumsal faydaya dönüştüğünü gösteriyor.

Şu veri de BRM yönetimini memnun etti:

Mezunlar arasında her 3 kişiden biri, bir sivil toplum kuruluşunda görev alıyor. Her 10 mezundan biri sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu düzeyinde sorumluluk üstleniyor.

Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kariyer yolculuklarında erken yaşlardan itibaren sorumluluk üstlendiğini vurguladı:

Mezunların yüzde 79’u iş hayatına başlamadan önce staj deneyimi yaşıyor. Yüzde 55’i öğrencilik yıllarında çalışıyor.

Kariyerlerinde yöneticilik sorumluluğu üstlenenlerin oranı yüzde 80’e ulaşıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 93’ü Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmalarının kariyerlerine katkı sağladığını, yüzde 96’sı ise yaşamlarına olumlu etkide bulunduğunu kaydediyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren kısa sürede Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini aldı.

48 yıllık meslek hayatımda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kariyer basamaklarını hızlı çıktıklarına, yönetim kademelerindeki başarılarına, iş dünyasındaki ağırlıklı rollerine tanıklık ettim.

“Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Toplumsal ve Küresel Etki Araştırması”ndan çıkan sonuçlar, benim tanıklıklarımla örtüşüyor…

Araştırmanın sonuçlarını dikkatle inceleyip, Boğaziçi Üniversitesi’nin aynı rol ve etkisini sürdürebilmesi için çaba harcanması gerekiyor…

Üniversite-sanayi işbirliğinde önemli rol üstleniyor, yeni iş modelleri geliştiriyorlar

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) 11. Dönem Başkanı Sertaç Yerlikaya, araştırma verilerinden üniversite-sanayi işbirliği konuna işaret etti:

- Mezunlarımızın iş hayatlarında üniversite ile işbirliği oranı yüzde 76 düzeyinde. Özel sektör Ar-Ge ve düşünce kuruluşları ile temas da güçlü. Araştırma, kurumsal bağın zamanla zayıflamayıp form değiştirdiğini gösteriyor.

Ardından Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının girişimcilik ekosisteminde oynadıkları önemli rol üzerinde durdu:

Her 10 mezundan 4’ü en az bir girişim deneyimine sahip.

Girişimci mezunların yüzde 79’u toplumsal fayda yaratmayı temel motivasyonları arasında gösteriyor.

Mezunların yüzde 36’sı mentorluk, yüzde 13’ü de yatırımcılık faaliyetleriyle yeni girişimlerin gelişimine katkı sağlıyor.

Böylece mezunlar yalnızca kendi başarı hikayelerini oluşturmakla kalmıyor, yeni nesil girişimcilerin yetişmesine de destek veriyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Girişimcilik faaliyetleri, mentorluk ağları ve akademik üretimin devamlılığı sayesinde mezunlar, üniversitelerde üretilen bilgi ile iş dünyasının ihtiyaçları arasında köprü kurarak üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesinde önemli rol üstleniyorlar.

‘Dünya vatandaşı’ olma hali ve vurgusu araştırmaya yansıyor

BRM 11. Dönem Başkanı Sertaç Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının etkilerini en çok dünyaya açık olmaları, farklı bakış açılarını anlayabilmeleri ve vizyon sahibi olmalarıyla tanımladığının altını çizdi:

- Mezunlarımız kendilerini; sorgulayan, öğrenmeye açık, farklı kültürlerle kolay iletişim kurabilen ve bulundukları ortamlara bu bakış açısıyla katkı sağlayan bireyler olarak görüyorlar.

Özellikle “dünya vatandaşı” olma hali ve uluslararası ortamlarda kendini var edebilme vurgusunun araştırmada öne çıktığını kaydetti:

- Bu da mezunların etkisinin tek bir alandan ziyade, gittikleri her yerde yarattıkları bakış açısı ve yaklaşım farkı üzerinden hissedildiğini gösteriyor. Mezunların yüzde 62’si uluslararası alanda tanınan şirket, kurum ve üniversitelerde görev alıyor.

Boğaziçi mezun profilinin uluslararası kuruluşlarda karar alma ve yön verme seviyesinde etkin rol aldığını vurguladı:

- Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi küresel kuruluşlarda üstlendikleri sorumluluklarla Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ediyor ve karar alma süreçlerine katkı sağlıyor.

Kadınlar uluslararası şirketlerde öne çıkıyor

FUTURE Bright Group Ortağı Başak Abdula, yaptıkları araştırmanın dikkat çekici bulgularından birinin de Boğaziçi Üniversitesi mezunu kadınların yarattığı çok boyutlu etki olduğunu belirtti:

Araştırma, her 5 kadın mezundan birinin akademisyen veya doktora derecesine sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre kadınlar uluslararası şirketlerde daha fazla rol alıyor. Bu oran kadınlarda yüzde 62 iken , erkeklerde yüzde 38’de kalıyor.

Kadınların 3’te ikisi öğrencilere burs desteği sağlıyor.

Akademik üretimden sosyal sorumluluk çalışmalarına, sivil toplumdan mentorluk faaliyetlerine kadar geniş bir alanda aktif rol üstlenen kadın mezunlar, toplumsal dönüşümün ve fırsat eşitliğinin güçlenmesine önemli katkı sunuyor.

Kadın mezunların büyük bölümü, Boğaziçi mezunu olmanın yaşamlarına ve kariyerlerine önemli katkı sağladığını ifade ediyor.

4 mezundan biri yurt dışında yaşıyor

BRM 11. Dönem Başkanı Sertaç Yerlikaya, araştırmanın “Bir Türkiye Mozaiği-Anadolu’dan Dünyaya” başlıklı bölümünü açtı: