Her ayın 26’sında dayanışma, indirim ve hareketlilik var

ESKİŞEHİR Temsilcimiz Ali Baş’ın girişimiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve EKONOMİ Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen “Ekonomi 2026” paneli için Hakan Güldağ’la birlikte kente gittiğimizde önce Başkan Ayşe Ünlüce’yi ziyaret ettik.

Sohbete şehre girerken bilboard’larda dikkatimizi çeken “2026 Eskişehir Yılı” afişleri üzerinden başladık. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şehrin plakasını anımsattı:

- Biliyorsunuz plakamız 26. Bu durumda 2026 yılını “Eskişehir Yılı” ilan ettik. Bu çerçevede vatandaşlarımıza proje önerilerini sorduk. 100’ü aşkın proje önerisi geldi. Öne çıkan 26 projeyi gündemimize aldık. Yıl boyunca hepsini hayata geçireceğiz.

2026 yılında Eskişehir’in alışkın olduğu “birlik ve beraberlik duygusu”nu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti:

- Eskişehir’in bugün geldiği noktadan elbette gurur duyuyoruz. Mevcut durumu daha da üst seviyeye taşımak istiyoruz. Dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz.

2026’yı bir takvim yılı olarak geçirmek istemediklerini vurguladı:

- Eskişehir, pek çok şehirden, ülkeden insanların yerleştiği bir şehir. Bu göçebe şehirde birlikte geleceğe adım atma çağrısını yineleyelim istedik.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğinin altını çizdi:

- Şehirlerin, özellikle de büyükşehirlerin sorunları büyüyor. Dünyada yaşanan savaşları, ekonomik krizleri görüyoruz. Umutsuzluğun hakim olduğu ortamda bir umut, geleceğe dönük bir aydınlık bakış açısı olmalı. Eskişehir’i karamsar havaya heba etmemeliyiz.

Ünlüce, şu mesajı verdi:

- Eskişehir’de yaşayan, bu şehrin havasını solumuş, Kalabak suyunu içmiş herkesin hissettiği o Eskişehirli bilinciyle karamsar havadan kurtulup “26 ruhu”nu yaşayıp, şehrimize her zaman umutla bakmaya devam edeceğiz.

“2026 Eskişehir Yılı” çerçevesinde ticaret erbabına, esnafa indirim çağrısı yaptıklarına işaret etti:

- Esnafımız bu çağrımıza olumlu yaklaştı. Artık her ayın 26’sında Eskişehir’deki mağazalarda, perakende noktalarında indirim uygulanıyor. İndirim sayesinde alışveriş canlılığı yaşanıyor, vatandaşlar ihtiyacı olan ürünlere nispeten daha uygun fiyatlarla erişebiliyor.

Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya’ya dikkat çekti:

- Bu 3 ilimizden Eskişehir’e alışveriş ve turistik amaçlı bir hareket zaten vardı. İndirim günlerinde bu 3 ilimizden Eskişehir’e gelişler daha da artıyor. O illerimizden gelenler de “2026 Eskişehir Yılı” indirimlerinden yararlanmış oluyor.

Her ayın 26’sındaki indirimleri tetiklemek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinin devreye girdiğini aktardı:

- Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden Belkent, her ayın 26’sında yüzde 15 indirim uygulaması başlattı. Belediye kafe ve hediyelik eşya satış noktalarında bu uygulama sürecek.

Ünlüce, Şubat ayı sonlarında Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler’le görüşmesinde verdiği mesajı yineledi:

- Esnafımızdan beklentimiz, imkanları ölçüsünde belirleyeceği bir indirim oranı ile bu dayanışma ruhuna katılmasıdır. Önemli olan indirim oranı değil, birlikte hareket etmemiz, 2026 heyecanını şehrin dört bir yanına yaymamızdır.

Projelerin belirlenmesinde belediye personelinin önerilerinin de önemli rol oynadığını kaydedip, indirimler konusunda yılın ilk 3 ayındaki uygulamadan örnek aktardı:

- Belkent, yüzde 15 indirim uygulasa da oran konusu esnafımızın, tüccarımızın insiyatifinde. Nitekim yılın ilk üç ayında uygulanan indirim oranları yüzde 15 ile yüzde 26 arasında değişti.

Ünlüce, “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında hayata geçen ve yapılacak projeleri şöyle özetledi:

Hava kirliliğini azaltmak ve yaya dostu bir şehir bilincini oluşturmak amacıyla “Arabasız Pazar” uygulaması başlattık. Ayda bir gün şehrin en işlek bulvarı sadece yayalara, bisikletlilere ve toplu taşımaya ayrılıyor.

“Arabasız Pazar” Yerel üretimi destekleyen projelerimiz arasında yer alan “Dorlion Zeytinyağı” nı “2026 Eskişehir Yılı” na özel tasarlanan etiketiyle vitrine çıkardık.

“Dorlion Zeytinyağı” “2026 Eskişehir Yılı” 14 Şubat Sevgililer Gününden başlayarak her nikahta çiftlere evlilikleri anısına özel sertifika takdim ediyoruz. Her çift adına fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Diğer projeleri başlıklar halinde ortaya koydu:

“Meydan 26” Eskişehir’e değer katacak.

Kuzey Kuşak Yolu, çevre yoluna nefes aldıracak.

Toplu taşıma ağımız ve filomuz güçleniyor. Ayrıca Eskişehir’i Metrobüs ile tanıştırıyoruz.

Bisiklet yolları 70 kilometreye ulaşacak. Önemli merkezlere kesintisiz bisikletle gidilebilecek.

“İpek Köyü”, Eskişehir’in ilk örnek köyü olacak.

“Selektör Tesisi” ile tarımda kalite artacak, erken uyarı sistemleri ile çiftçinin zararı önlenecek.

“Sofra 26” yemek fabrikası hayata geçiyor.

“2026 Eskişehir Yılı”nın kentte heyecan sağladığını gördük. Gündeme alınan projeler devreye girdikçe, etkisinin ortaya çıkacağı anlaşılıyor…

2026 yılını bereket ve keyifle yaşamak için biz de varız

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile sohbet ederken belediyenin web sayfasına baktım, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler’in mesajını okudum:

- “2026 Eskişehir Yılı” kampanyası ticarette canlılığa katkı sağlayacak. 2026 yılını bereket ve keyifle yaşamak için biz de varız.

Güler’in Eskişehir Ticaret Odası üyelerine çağrısı dikkatimi çekti:

- Tüm üyelerimizi “2026 Eskişehir Yılı”na destek vermeye, yıl boyunca her ayın 26’sında indirim yapmaya davet ediyorum.

Geçmişiyle gurur duyan geleceğe umutla bakan Eskişehir’i yansıtan logo

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “2026 Eskişehir Yılı” için hazırlanan, kentin hemen her noktasında yerini alan logoyu da motifler üzerinden şöyle anlattı:

“2026 Eskişehir Yılı” binlerce yıllık bir hikayenin bugüne uzanan çağrısıdır. Bu hikaye, tasarımın her rakamında, her motifinde ve her renginde saklıdır. Bu tasarım Eskişehir’in yalnızca tarihsel dönemlerini değil, ruhunu da anlatır.

Yüzyıllar boyunca aldığı göçlerle farklı kültürleri bir arada yaşatmayı başaran bu kent, hoşgörünün, birlikte yaşamanın ve çoğulculuğun simgesidir. İşte bu yüzde bu tasarım şehrin o tüm renklerini içinde barındırır.

Her renk bir hikaye, her motif bir kültür, her simge bu kentin ortak değeridir.

Tasarımda yer alan ilk “2” rakamı, Yazılıkaya’nın sessiz ama güçlü diliyle konuşur. Friglerin kayalara kazıdığı izler, Eskişehir’in bu topraklardaki en eski hafızasını temsil eder. Kaya anıtlarıyla şekillenen kadim miras, kentin köklerinin ne kadar derinlere uzandığını fısıldar.

“2” “0” rakamı Selçuklu’nun geometrik zarafetini ve bu topraklardaki tarihsel birikimini taşır. Düzen, denge ve sonsuzluk fikrini barındıran motifler, Eskişehir’in tarihsel sürekliliğini ve farklı medeniyetlerin bıraktığı estetik izi soyut bir anlatımla ortaya koyar.

İkinci “2” rakamı, Osmanlı’nın ince işçiliğini ve süsleme geleneğini yansıtır. Zarafetle kurulan bir yaşam anlayışı, geçmişten bugüne taşınan bir süreklilik duygusu ve kent i n belleğinde yer eden kültürel zenginlik bu rakamda hayat bulur.

“2” Ve “6” rakamı… Cumhuriyetin simgesidir.

“6” Rakamın içinde tiyatrosuyla, müziğiyle, şehre değer katan öğrencileriyle, eğitime verdiği önemle, Türkiye’de örnek gösterilen simge köprüleriyle, turist akınına uğrayan tematik parklarıyla, şehrinin takımıyla yaşayan çağdaş bir Eskişehir’i anlatır.

“2026 Eskişehir Yılı”, geçmişiyle gurur duyan, bugününe sahip çıkan ve geleceğe umutla bakan bir kentin, tarihsel katmanlarıyla birlikte attığı güçlü bir imzadır.

Hindistan’dan işçi getiren ajans, OSB’de sürekli tur atıyor

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentin nüfusunun çok hızlı artmasını istemediklerini belirtti:

- Nitelikli göç almaktan yanayız…

Bu mesajını şöyle açtı:

- Sanayide iş gücüne, özellikle mavi yakaya ihtiyaç var. OSB’deki fabrikalar mavi yaka eleman bulmakta zorlanıyor. Mevzuat çerçevesinde yabancı işçi getirenler olduğunu görüyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi iş insanlarının aktardığı bilgiyi paylaştı:

- Hindistan’dan işçi getiren ajans, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sürekli tanıtımlar yapıyor. Getirilen işçiler OSB’de konteynerlerde barınıyor. Geçici gibi gelen bu işçilerin ülkelerine dönmeme olasılığı yüksek gibi görünüyor.