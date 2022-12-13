Her gün 250 milyon kullanıcıya yerli teknolojiyle dokunuyor

Rudi Dökmecioğlu, girişimciliğe üniversite yıllarında adım attı. Henüz üniversite öğrencisiyken Türkiye’nin ilk sanal operatörünü kurdu. “İzleyen-kazanıyor.com” isimli bir streaming sitesi kurarak bugün YouTube’un iş modeli olan video izleyerek reklamdan para kazanma modeline öncülük etti. 2009 yılında, henüz 28 yaşındayken Tmob’u kurdu. Tmob, Türkiye’de ilk mobil yazılımı yapan şirketlerden. FinTech dünyasında mobil finansal hizmetler, açık bankacılık çözümleri gibi birçok çözümü var. En kuvvetli olduğu sektörlerden biri perakende. Türkiye'nin cirosal anlamda ilk 20 e-ticaret firmasının 13'ünün tüm mobil ticaret kanallarını tasarlamış. Kurulduğu ilk günden beri havacılık sektörüne hizmet veriyor. Ön plana çıkan ürünlerinden biri de mobil finansal hizmetler platformu. 2014 yılında Türkiye'de mobil bankacılık uygulaması sunan banka sayısı çok azken, e-para, dijital cüzdan ve mobil finansal servisler platformu Ar-Ge’si yapmaya başlamış. Vodafone Türkiye ile başlayan mobil finansal servisler dijital cüzdan iş ortaklığı Turkcell ve Belbim ile devam etmiş.

Yemeksepeti’ni online’e taşıyarak başladı

Rudi Dökmecioğlu, kurucusu olduğu Tmob’un 13 yıl CEO’luğunu üstlenmiş. 2022’nin başında CEO’luk görevini Tunç Akyurt’a devreden Dökmecioğlu, şirketin dünyada her gün 250 milyondan fazla tekil kullanıcıya dokunduğunu anlatıyor ve ekliyor: “Yemeksepeti’ni ilk biz online’a taşıdık. Sonra THY geldi. Turkcell’in Paycell’ini biz yaptık. Bugün IATA ile ortak bir çözümümüz var. Üyeleri olan havayolu şirketlerine bizim çözümümüz satılıyor. Avrupa ve Ortadoğu’da bankalara dijital bankacılık çözümleri sunuyoruz. İşe başlarken sermayem yoktu ama bugün dünyada son kullanıcıya dokunan tüm yazılım işlerinde öncelikli davet edilen bir şirketim olmasından gurur duyuyorum. Önce mobil yazılımlarla başladık şimdi birçok sektörde en büyük firmaların yazılım çözümlerini üretiyoruz. Tmob’da bugün 600 kişi çalışıyor. Bizde çalışıp bugün büyük şirketlerde üst düzey görev alanlar, kendi start up’larını kuran arkadaşlarımız olması benim için ayrı bir gurur meselesi. Uçtan uca çözüm üretiyoruz. 200 milyon TL’nin üzerinde ciromuz var. Pandemiden önce cironun yüzde 60’ı ihracattan geliyordu. Şimdi pandeminin yaralarını sarıyoruz. 11 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yüzde 60’ı geçmek.”

Hedef 2025 yılında Londra Teknoloji Borsası’na kote olmak

Rudi Dökmecioğlu, şu sıralar e-ticaret sitelerini hiç kod yazmadan uygulama sahibi yapan bir platform olan Mowico’ya odaklanmış durumda. “Tamamen Türkiye’de ürettiğimiz teknolojileri dünyaya satıyoruz. Mowico çok büyüyecek. Dünyada aktif çalışan ve bizim ürünümüzü alabilecek 22 milyon e-ticaret firması var. Biz bunların tamamına çözüm üretir hale geleceğiz. Şu anda 10 milyon şirket kod yazmadan bizim ürünümüzü alıp kullanabilir. Hedefim 2023 sonuna kadar dünyadaki her e-ticaret sitesiyle entegre hale gelmek. Mowico’da hayalim çok büyük. Tamamen Türkiye’de ürettiğimiz teknolojiyle ihracat yapıyoruz. Şirketi Türkiye’nin en hızlı milyar euro değerlemeye getirmek ve 2025 yılında da Londra Teknoloji Borsası'na kote olmasını sağlamak istiyorum” diyerek hedefini özetliyor.

Bu arada Mowico, Tmob’un satın aldığı bir şirket. Dökmecioğlu’nun verdiği bilgiye göre Tmob’da bugüne kadar yatırım alınmadı ancak Mowico yatırım alarak büyüyor. 2022 yılının başında Lüksemburg merkezli bir yatırım şirketi olan Mangrove Capital Partners'tan 1,375 milyon euro yatırım aldı. Mowico, Mangrove Partners’ın Türkiye'deki ilk yatırımı. Diğer yatırımcılar arasında Wix, Letgo, Skype, K Healt, Walk Me yer alıyor. Bu yatırım ile birlikte Mowico'nun değerlemesi 12 milyon euro barajını aştı ve bugüne kadar aldığı toplam yatırım 2 milyon euroya ulaştı.

Arkadaşları ona teknoloji dünyasının Jorge Jesus’u diyor

Tmob Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mowico Kurucusu ve CEO’su olan Rudi Dökmecioğlu, ilk iş deneyimini Kapalıçarşı’da edinmiş. Tüccar bir aileden geldiğini anlatan Dökmecioğlu, Kapalıçarşı’da pırlanta ve değerli taş ticareti yapan bir şirkette çalışmış. Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olmuş. 2014 – 2016 yılları arasında Warwick Üniversitesi’nde Endüstriyel Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisansını tamamlamış. İş hayatına Sabancı Telekom’da çalışmaya başlayarak adım atan Dökmecioğlu, Sabancı Telekom sonrasında 2,5 yıl Orange Mobile’de çalışmış. 2009 yılında Tmob’u kuran Dökmecioğlu, 2011- Ocak 2020 yılları arasında World Economic Forum Genel Sekreteri ve Ocak 2020’den bu yana da Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Mayıs 2021 tarihi itibariyle Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri arasında yer alıyor. Dökmecioğlu, “Sıfırdan gelip 14 yıl ayakta kalmak kolay bir iş değil. İşimi ciddiye alırım, çok para kazanmayı değil sürdürülebilir iş yapmayı önemsiyorum. Ben Fenerbahçeli’yim. Beni Teknik Direktör Jorge Jesus’a benzetiyor artadaşlarım. 90 artı 5’te bile laçkalığa tahammül etmem” diyor.