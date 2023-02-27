Her şey depremzedeler için

Tiyatro Kooperatifi’nden depremzedeler için #SahnedenDayanışma kampanyası

Mayıs 2018’de 13 özel tiyatronun girişimiyle çalışmalarına başlayan ve bugün 76 özel tiyatronun dahil olduğu Tiyatro Kooperatifi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerde hayatta kalanlarla dayanışmak için #SahnedenDayanışma çağrısı yapıyor.

Tiyatro Kooperatifi, ana işi insana ve insanın duygularına dokunmak olan tiyatro sanatı üretenleri ve icracılarının toplumsal sorumluluğunun bilinciyle #SahnedenDayanışma’yı büyütmeyi hedefliyor.

Tiyatro Kooperatifi, ortağı 76 özel tiyatronun katılımıyla başlattığı kampanyada oyun gelirlerinin depremzedelerle paylaşılmasının yanı sıra, bölgedeki hayatın normalleşmesi ve toplumsal iyi oluşa katkı sunacak projeler de yürütecek.

Antakya Medeniyetler Korosu depremde yedi sanatçısını kaybetti

Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine, altı farklı mezhebe mensup kişilerin bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi sanatçısı Maraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren koro üyelerinin Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz olduğu öğrenildi.

Depremzede çocuklar, İş Bankası’nın desteğiyle Darüşşafaka’da eğitim alacak

Darüşşafaka Cemiyeti, deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okulun imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdı. Yapılan iş birliğiyle depremzede çocuklar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5’inci sınıftan başlayıp 12’nci sınıftan mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim alacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

“Müzik ve sanat iyileştirir” temasıyla afetzedelere destek konseri: Enkazdaki Sazlar

“Enkazdaki Sazlar” isimli afetzedelere destek konseri 7 Mart Salı akşamı gerçekleştirilecek. İsmail Altunsaray, Mustafa Özarslan, Selçuk Balcı, Tolga Kaya, Asena Bilge Atalay, Ömer Yusuf Nergiz, Volkan Veli Yılmaz, Erkan Aksoy ve 5+1, Ankara’daki Yol Kenarı isimli mekânda depremzedeler için sahneye çıkacak. Konserden elde edilecek tüm gelir, müzisyenlerin enkaz altında kalan enstrümanlarını temin etmek için kullanılacak.

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Yılın ilk ayında iki milyon yabancı ziyaretçi ağırladık

Türkiye 2023 yılının ilk ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocak ayındaki artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Rusya Federasyonu yüzde 108,48 artış ile ocak ayının ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkesi.

Bulgaristan yüzde 51,98 artış ile ikinci, Almanya yüzde 36,45 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ile İran da sırasıyla ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında bulunuyor.

Türkiye yılın ilk ayında Rusya’dan 279 bin 818, Bulgaristan’dan 167 bin 138, Almanya’dan ise 139 bin 955 kişiyi ağırladı.

39'uncu DYO Resim Yarışması Ödüllü eserler, 15 Nisan’a kadar CerModern’de sergileniyor

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 39’uncusu düzenlenen DYO Resim Ödülleri yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler, 15 Nisan’a kadar Ankara’da CerModern’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Serginin resmi açılışı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem felaketi ile Yaşar Topluluğu ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Kurucusu Selçuk Yaşar’ın 11 Şubat’ta vefat etmesi sebepleriyle ileri bir tarihe ertelendi.

FSUMMIT’in yeni tarihleri 20-21 Mart oldu

Antalya’da NEST Konferans Merkezi’nde 25-26 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan III. Uluslararası Turizm Gastronomisi, Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT Konferansı & Fuarı ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 20-21 Mart tarihlerine ertelendi. FSUMMIT’te turizm ve gastronomi paydaşlarını “Destinasyon & Markalaşma” teması ile bir kez daha bir araya gelecek.