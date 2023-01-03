Her yeni yıl, yeni yeni umutları içerir…

Yeni bir yılın yeni umutlar içerdiğini düşünerek, dünyada ve yurdumuzda beklediğim gelişmeleri sıralamak istedim.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’ün, ülkemiz ve dünyamız için yeniliklere ve umutlara vesile olmasını temenni ederek, yeni yıldan beklentilerimi dile getirmek istiyorum.

Önce dünyaya dönük dileklerimi içeren beklentilerim:

Rusya-Ukrayna savaşının son bulması ve dünya üzerinde yeni bir savaş çıkmaması. Dünyada barışın ve demokrasinin yeşermesi…

Avrupa ve Amerika’da resesyon beklentisinin son bulması. Önemli pazarımız Avrupa’da canlanmanın başlayarak talebin artması.

Suriye ile barış görüşmelerinin başlaması ile ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamaları.

Bölgemize barış gelmesiyle, ülkemize refah getirecek adımların atılması.

Şimdide ülkemize dönük beklentilerim:

Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağımız seçimlerin sorunsuz, kazasız/belasız gerçekleşmesi. Demokrasimizin güçlenmesini…

Son yıllardaki en yakıcı sorunumuz enflasyonun aşağıya çekilmeye başlaması ve enflasyon düşüşünün kalıcı hal almasını…

Seçim sonrası yeni yönetime gelecek Hükümetin, ülkemiz insanlarının isteklerine yanıt verecek reform adımlarını atarak, gelişme yolunda hareket etmesini…

2023’ten başlayarak yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmaya başlaması ile halkın rahatlaması/refahının artmasını…

Kadın cinayetlerinin son bulması yolunda adımlar atılmasının başladığı bir yıl olmasını…

Demokrasinin gelişmesi yolunda kararlar alınmasını…

Hukuk düzeninin hakim olmasına dönük çalışmalar yapılması, hukukun üstünlüğü yolunda adımlar atılırken, vergi adaleti geliştirilerek, toplumun rahatlatılmasını…

Ülkemiz insanlarından hiç birinin kendisini ötekileştirilmiş görmeyeceği, eşitlikçi bir yapıya dönük adımlar atılmasını….

Düşünüyor, istiyor ve bekliyorum…

Bu isteklerimin ne dünya açısından, ne de ülkemiz açısından çok zor ulaşılacak hedefler olmadığına inanıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Güzel bir ülkeyi ve dünyayı düşlemek hepimizin hakkıdır.