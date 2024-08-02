Her yıl 20 milyon dolarlık proje üretti, yerliden küresel oyunculuğa geçti

Sagist Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Durmaz “Son 20 senede yüzde iki bin üzerinde büyüme kat ettik. 20 yılda yıllık 20 milyon dolar proje yürüten bir şirket haline geldik. Modoko’da evlere mobilya satmak bir yana Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya mobilya satmaya başladık” diyor.

1978 yılında “yüksek kaliteli mobilya üretmek” amacıyla küçük bir atölyede kurulan Sagist Grup, bugün 23 ülkedeki showroomları ve 11 ülkedeki distribütörleri ile dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka konumunda. Sagist Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Durmaz bu başarının temelinde, “inovasyon ve müşteri memnuniyeti” olduğunu söylüyor. Türkiye’de mobilya sektörünün zanaatkarı bir aileden gelen Durmaz, yükseköğretimini Çin’in mimarlık alanında önde gelen üniversitelerden biri olan Ichuan Üniversitesi’nde tamamladı, aynı zamanda Fizik bölümünden mezun.

Mezuniyetinden hemen önce üniversitede konferansa gelen dünyaca ünlü Mimar Zaha Hadid ile tanışan Durmaz, Hadid’in 2004’de dizaynına başladığı London Aquatics Center projesindeki ekipte yer alıyor ve bu proje ile kendisini uluslararası camiaya tanıtma fırsatı buluyor. Dönüşünde ise mobilya imalatı gerçekleştiren aile şirketinin başına geçiyor. 2023 yılında Manufacturer Award Europe tarafından “Avrupa’nın En İyi Lüks Mobilyası” ödülüne layık görülen Sagist Grup, bu gibi çok sayıda ödüle sahip. Sagist Grup’un küresele açılan başarı hikayesini Metin Durmaz’dan dinledik: 20 yılda yıllık 20 milyon dolar proje“ Özel yapım mobilya, müşterinin ihtiyaçlarına ve zevklerine özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş mobilyaları ifade ediyor. Müşterinin karakteri, siyasi veya cemiyet içindeki konumu, yansıtmak istediği kişiliği dahil tüm çevre faktörleriyle özel tasarlanmış ve dizayn edilmiş bir mobilyadan bahsediyoruz. Son 20 senede yüzde iki bin üzerinde büyüme kat ettik. 20 yılda yıllık 20 milyon dolar proje yürüten bir şirket haline geldik. Büyük bir sıçrama ile büyüdük. O günden bugüne atladığımız vizyon çok büyük. Modoko’da evlere mobilya satmak bir yana Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya mobilya satmaya başladık. Ultra lüks mobilyanın adresi olduk. Klasman değiştirdik. Yerliden küresel oyunculuğa geçtik. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, özellikle son yıllarda dalgalanmalara rağmen, uzun vadede güzel bir tabloyu gözler önüne seriyor. Sagist Group olarak, bu dinamik ortamda esnek ve yenilikçi bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, artan şehirleşme oranı ve stratejik konumu, gelecekte büyük fırsatlar sunmaya devam edecek. Özellikle yüksek kaliteli üretim kabiliyetlerimiz ve dünya çapındaki müşteri ağımız sayesinde, ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığımızı koruyarak büyümemizi sürdüreceğimize inanıyorum.”

Kurşun geçirmez duvardan, kedi mamasına

“Türkiye’de de özel yapım mobilya pazarı her geçen yıl büyüyor. Sagist Group olarak, bu pazarın liderlerinden biri konumundayız. Sadece ihracat yapıyoruz, yurtiçi satışımız yok. Dünya genelinde 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Lüks otel, villa, rezidans, restoran ve ofis gibi çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz. Bunun dışında dünya genelinde birçok ticari aktivitemiz var; uluslararası yatırım danışmanlığı, inşaat, kozmetik, kahve, kedi maması, savunma sanayi (kurşun geçirmez duvarlar) gibi birçok yatırımlarımız mevcut. Üretimimizin büyük bir kısmını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz, ancak uluslararası projelerimiz için çeşitli ülkelerde de üretim tesislerimiz bulunuyor. Geçen yıl ihracatımızın yüzde 30’u ABD, yüzde 30’u Avrupa, yüzde 20’si Ortadoğu, yüzde 15’i Afrika, yüzde 5’i ise Malezya ve Avustralya’ya gerçekleşti.”

BROOKLYN TOWER’A TÜRK İMZASI

“Bugüne kadar birçok prestijli projeye imza attık. Özellikle, Dubai’deki en meşhur lüks otellerden biri JW Marriot’un tüm iç mekan dekorasyonunu üstlendiğimiz projemiz ve New York’ta dünyaca üne sahip bir markaya ait rezidansın tasarımı, en özel projelerimiz arasında yer alıyor. Şu sıralar Suudi Arabistan’da kraliyet ailesinin bir mensubunun ultra lüks villasının tüm işlerini ve yine Riyad bölgesindeki çok ünlü uluslararası iki moda markasının rezidans işlerinin tamamını anahtar teslim aldık. Irak Erbil’de 5 bin metrekarenin üzerinde alana sahip bir rezidans projesinin iç tasarımını yürütüyoruz. Yaklaşık 7 milyon dolarlık bu projenin yanı sıra Amerika’da aktif devam eden projelerimiz var. Southampton’da devam eden 12 villalık projemiz ultra lüks bir portföy. ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinin en uzun binası olacak 93 katlı Brooklyn Tower’ın yenilenme projesinde yer alıyoruz. Katların iç dekorasyon, tasarım ve mobilyalarını Sagist olarak üstlendik ve şu anda dokuzuncu kattayız.”

YENİ TESİSLE SIFIR AYAK İZİ

“Son dönemde mobilya sektöründe sürdürülebilir ve çevre dostu malzemelerin kullanımı ön plana çıkıyor. Ayrıca, minimalizm ve işlevsellik de önemli trendler arasında yer alıyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, üretim süreçlerimizi büyük ölçüde geliştirdi. Dijital tasarım araçları ve otomasyon sistemleri kullanarak üretim verimliliğimizi artırırken, çevre dostu malzemeler ve enerji verimliliği sağlamak için sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyoruz. Bu amaçla İstanbul Dudullu’da bulunan üretim merkezimizi yakın zamanda yeni binasına taşıyacağız. Çelik konstrüksiyona sahip olacak tesiste makine sistemini tam modernize hale getireceğiz, üretim kapasitemizi artıracağız ve en önemlisi de karbon ayak izimizi sıfıra yakın bir seviyeye çekeceğiz. Aynı zamanda da modern teknoloji ile uyumlu sürdürülebilir bir tesis olacak. ABD’deki ofi simizde çalışan mimarımızın projesinin tesisteki üretim aşaması uzaktan izlenerek yakından takip edilebilecek. Aynı şekilde geliştirdiğimiz yazılımla da müşterilerimiz kendi mobilyalarının üretimlerini anlık olarak takip edebilecek.”