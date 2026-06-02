Hibiskuslu, keçiboynuzlu, hurmalı helva yaptı, tahinli salata sosu üretti

Mezopotamya doğumlu yaklaşık 5 bin yıllık ‘tahin’ Osmanlı döneminde Anadolu ve Avrupa’ya yayıldı ve günümüzde en çok da ‘tahin helvası’ olarak tüketiliyor. Türkiye genelinde birçok ilimizin kendine özgü geleneksel tahin helvası ve tahinli ürünleri bulunuyor ki Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi de bunlardan biri. Bu şirin kentimizin en köklü firmalarından Tatlan Helva’nın son kuşak ‘girişimci lideri’ konumundaki Bahar Yurt, firma olarak geleneksel tahin ve tahin helvası üretimindeki iddialı konumlarını koruduklarını ama ilave olarak ‘fonksiyonel gıda’ tanımlamasına girecek ‘inovatif tahinli ürünler’ geliştirdiklerini söylüyor. Örnek olarak da hibiskuslu, keçiboynuzlu, hurmalı, kara mürverli, çilekli, kakuleli helvalar ürettiklerini belirtiyor. Bahar Yurt, şöyle konuşuyor: “Bizim esas işimiz tahindir. Bu nedenle de daha çok tahinli ürünler geliştiriyoruz. Ben eczacılık mezunuyum ve beşinci kuşak olarak 1995’de babamın vefatıyla birlikte pek de hazırlıklı olmadan işin başına geçtim. Eczacılık eğitimimin sağladığı avantajlarla zaman içinde ürünlerimizin standartlarını geliştirdik, üretimi artırdık ve başta organik ürünler olmak üzere yenilerini ekledik. Eşim ve annemle birlikte tahinli gıda üretimimizi, ihracatımızı büyütmeye gayret ediyoruz. Aile köklerimizde ilk helvacı Hüseyin dede, 1875’ten itibaren geleneksel yöntemlerle tahin helvası üretip çarşıda köylerde satmaya başlamış. Sonraki kuşaklar da bu geleneği sürdürmüş.”

Avrupa ve Kanada’ya ihracat yapıyoruz

Bahar Yurt, 2011 yılında yeni üretim tesisine taşındıklarını ve şu anda 48 kişilik ekiple faaliyet gösterdiklerini belirterek şöyle devam ediyor: “Çalışanların yüzde 80’i kadın. Geçen sene 245 milyon lira ciro yaptık. Ciromuzda ihracatın payı her ay artıyor. Şu anda ciromuzun yüzde 17’si ihracattan geliyor. İlk ihracatımızı 2004’te Polonya’ya yapmıştık. Şu anda Avrupa’ya (İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, Almanya, Ukrayna) ihracat yapıyoruz. Kanada’da ürünlerimiz satılıyor. ABD’ye de yakında başlayacağız. Yeni ürünlerimizle önümüzdeki dönemde Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve Amerika pazarlarında daha güçlü büyümeyi hedefliyoruz. Şu anda ürün sayımız 350’yi aşmış durumda. Bayramiç Helvası’nın yanında tahin pekmez, fındık kremaları, fonksiyonel tahin ürünleri, proteinli ve şekersiz alternatifler, tahinli salata sosları, yeni nesil kahvaltılık ürünler ve geliştirme aşamasındaki sağlıklı atıştırmalıklar üretiyoruz. Tatlan olarak sadece helvacı değiliz aynı zamanda yeni kategori oluşturuyoruz. Çikolata çağlayanı, çikolata şelalesi, pekmezli helva, baklava dilimli helva, profiterol tadında helva ürettik. Geçen Ramazan ayında da ‘Sahine Tatlısı’ yaptık ki bu tatlıyı peygamberimizin de çok sevdiği söylenir. Sahine, bal, tahin, tereyağı karışımı bir tatlıdır ve biz onu ince, krem gibi sürülebilen bir tatlı ürün haline getirdik. Özellikle çocukların çok seveceğini düşünüyoruz. Troyida, Naturida ve İdagurme markalarıyla yağ, çay, un ve bölgesel ürün gruplarımızı da tüketicilerimizle buluşturuyoruz.”

Ezine Gıda İhtisas OSB’de yeni yatırım

Ezine Gıda İhtisas OSB’de ‘Troyida’ olarak yeni bir yatırım da yaptıklarını belirten Bahar Yurt, “Böylece kapasitemiz ciddi ölçüde büyüyecek ve hem iç pazarda hem de ihracatta daha büyük ölçeklere ulaşacağız. Yeni tesisle birlikte fonksiyonel gıdalar, sağlıklı atıştırmalıklar ve sürdürülebilir ürün gruplarımızı hızla büyütmeyi planlanıyoruz. Gıdada yalnızca bir helva üreticisi değiliz, yerelden besleniyoruz ve Türk lezzetlerini dünya pazarlarına taşıyan bir gıda markası olarak büyümek istiyoruz. Annem, eşim ve ben çok verimli bir görev dağılımı yaptık. Eşim muhasebe ve tedarik tarafına, ben eczacı olarak kimya bilgimle ürün geliştirmeye odaklı çalışıyoruz. Annem de her daim bize destek veriyor” dedi.

‘ÇANAKKALE BOMBASI' GÜMRÜĞÜ AYAĞA KALDIRDI!

Tahin helvasının ortasına bol çikolata doldurup adını da ‘Çanakkale Bombası’ koydukları bir ürünün iç pazarda çok tuttuğunu ve iki yıldır satışta olduğunu belirten Tatlan Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Yurt, bu ürünle ilgili yaşanan ilginç bir olayı şöyle özetledi: “Bu ürünümüzü bazı Avrupa ülkelerine de ihraç etmeye başlamıştık. İlk gönderimde karşı tarafın gümrük yetkilileri durumu yanlış anladı ve bizi ‘kırmızı hatta’ düşürdüler yani ‘en ağır ve detaylı’ kontrole aldılar. Meğer kayıtlarda ‘Bomb’ ibaresini görünce ‘gerçek bomba gönderdiğimizi’ düşünmüşler. Neyse kontroller ve izahlar yapıldı durumu anladılar ama biz de ihracata giden bu ürünümüzden ‘bomba’ kelimesini çıkardık.”