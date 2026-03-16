Hikayeler önemini hıza kaptırdı para neden zarardakilere gidiyor?

Borsadaki iniş çıkışlara aldırmayan farklı sektörlerden 29 şirket 3 haft adır sürekli yükselirken son haft a da %3’ün üzerinde kazandırdı. Haft alık getirilerin %25’leri aştığı bu tablo, piyasada momentumu tespit edenlerin piyasadaki dalgalanmaları nasıl aştığını işaret ediyor.

Borsa geçtiğimiz hafta %2,35 yükseldi. Aynı sürede %3 ve üzeri 29 hisse kazandırdı. Bu hisselerin en az üç haftadır yükseliyor olması sıcak paranın inatçı ve kararlı yapısını gösteriyor. Listeye giren Investco Holding haftalık %25’lik çıkışla öne çıkarken, Nasmed Egepol’ün 12 hafta ve Söke Değirmencilik’in 11 haftadır aralıksız yükselişi dikkat çekiyor. Çimentodan teknolojiye, enerjiden sağlığa kadar farklı sektörlerin listede buluşması, paranın tek noktaya odaklanmadığını, ivmeyi nerede bulursa oraya yöneldiğini gösteriyor. Rüzgarın tersine yürümek yerine borsada güçlü serileri takip edenler, portföylerini büyüttü.

Haftanın en fazla yükseleni

Geçtiğimiz haftanın en fazla kazandıranı %25,07 ile Investco Holding oldu. Marttan bu yana yüksek ivmeyle hareket ediyor. Aylık getirisi %80’i geçen hisse, geçtiğimiz yıl haziran-eylül döneminde de güçlü çıkış sergiledi. Ancak eylülün ikinci yarısında sert satışlarla kasım ayında çıkış noktasına dönmüştü. Şirket, 2025’te 2,09 milyar TL zarar açıkladı. Kardemir B hissesi %20,77 getiriyle geçtiğimiz haftanın en fazla kazandıran ikinci hissesi konumunda. Uzun süre yatayda dalgalı hareket eden hisse, yılbaşından bu yana %106 yükseldi. Kardemir geçtiğimiz yıl satışlarını %10 geriletirken 1,68 milyar TL zarar yazdı. Önceki yıl ise zarar 3,97 milyar TL seviyesindeydi.

Haftanın en az yükseleni

Listeye sondan giren HUB Girişim, geçtiğimiz hafta %3,13 yükseliş kaydetti. Ocağın ikinci yarısından itibaren artan ilgiyle birlikte yükselen hissenin yılbaşından bu yana artış oranı %98,80. Şirket geçtiğimiz yıl zor bir süreç yaşadı. Esas faaliyet karını 197,5 milyon TL’ye çıkardı. Ancak dönem sonunda net parasal pozisyon kaybı ile 550,3 milyon TL zarara döndü.

ZEYNEP'E SOR

LİKİDİTE GİDERİ Mİ, FİYAT KAZANCI MI?

Likidite gideri; hızlı erişim, fırsat, hareket alanı, güvenlik, konfor. Enflasyon riski, fırsat maliyeti, atıl sermaye, düşük verim, bileşik zarar. Fiyat kazancı; büyüme, alım gücü, vergi avantajı, sınırsız artış, bileşik büyüme. Piyasa riski, zamanlama hatası, nakit kısıtı, yüksek stres, belirsizlik.

Üretim içindeki payı düşük. Verimlilik gerekçesiyle Gebze’deki fabrikayı kapatıyor

Mondi Turkey’in Gebze’deki fabrikasını neden kapatıyor? ● Halil Gülşah

Halil, Mondi Türkiye'nin verdiği bilgiye göre ay sonuna kadar kesin kapatılacak olan Gebze fabrikasının toplam üretim ve satış hacminde düşük bir payı bulunuyor. Bu itibarla müşteri talepleri, diğer tesisler üzerinden aksamadan karşılanabilecek. Fabrikanın kapatılmasındaysa ekonomik ve operasyonel koşulların sürdürülemez hale gelmesinin etkisi bulunuyor. Verimliliği ve rekabet gücünü artırmak amacıyla alınan karar nedeniyle, başka yerde görevlendirilme imkanı olmayan 104 çalışanın sözleşmesi sona erdirildi. Şirket zararını azaltmak istiyor.

Yenilikçi ürünler ihraç etmesi olumlu. Ancak satışlar düşen geliri durdurmaya yetmiyor

Pınar Süt’ün ihracatı iyi olduğu halde neden zarar ediyor? ● Yakup Akay

Yakup, 31 ülkeye ulaşarak Pınar Süt’ün 30 milyon dolar ihracat yapması ve markalı süt ürünlerinde %12 pay alması kuşkusuz önemli bir tablo. Bunun yanı sıra, Suriye ve Rusya gibi pazarlara yenilikçi ürünler ihraç etmesi dış pazar vizyonunu destekliyor. Ancak ihracattaki bu başarı şirketin toplam cirosunu büyütmeye yetmiyor. 2025 yıl sonu verilerine göre satışları %10 azalarak 15,8 milyar TL’ye geriledi. Satış hacmindeki daralma, ihracatın getirdiği avantajı siliyor. Şirket, yıl sonunda da 941,8 milyon TL zarar yazdı. Bunda finansman giderleri etkisi var.

YATIRIM FONLARI

GLG fonunun yıllık %51 getirisi yatırımcısını fonda tutmaya ikna edemiyor

Aktif Portföy’ün idaresindeki Capital Hisse Senedi Serbest Fon (GLG), geçtiğimiz ekimden itibaren hareketlenirken, şubatın ikinci yarısı tekrar zayıfl adı. Fonun hacmi ocakta hızlı büyümeyle 214,4 milyon TL’ye çıkmıştı, şimdilerdeyse 104,7 milyon TL seviyesinde duruyor. Portföy %87,70 hisse, %6,68 kıymetli maden BYF ve %3,28 fonlardan oluşuyor. Düzensiz para girişi yaşanan fondan mart ayında 95,8 milyon TL nakit çıktı. Ocakta gördüğü en yüksek seviyenin ardından gerileyen yatırımcı sayısı şimdilerde 919’a inmiş durumda. Yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktılarını baz alan bir strateji izliyor. Son bir yılda %51,10 getiri sağlayan GLG, serbest hisse fonların aynı süredeki %158,43 oranındaki performansının hayli gerisinde kaldı. Yıllık yönetim ücreti %3,05 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL

Marbaş Menkul Değerler, piyasadan TLREF+%4,5 faizle 400 milyon TL borçlandı

Marbaş Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik 13.03.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 180 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olup toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 09.09.2026 olarak açıklandı. 13 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,99 seviyesinde bulunuyor. Marbaş’ın verdiği %4,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFMARB92612 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ülker hissesi son bir ayda hızla geriledi. Fonlar sahip oldukları payı %17 artırdı

Ülker Bisküvi’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %16,60 ile toplamda 1,52milyon lot artarak 10,7 milyona çıktı. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 71’den 74’e çıktı. Hissede ROF fonu 930 bin lot ile en fazla alışı yaparken, GMA fonu 100 bin lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi. Ülker Bisküvi hakkında bugüne kadar 17 aracı kurum öneride bulunurken 2 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Ata Yatırım 280 TL ile verdi. En düşük öneri 140 TL ile TEB Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HALKBANK

ABD’de görülen davada sonunda uzlaşma sağlandı. Hukuki süreç cezasız kapanıyor

Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Savcılığı arasındaki görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı. Alınan karar doğrultusunda Halkbank herhangi bir suçlamayı kabul etmeyecek ve hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyecek. Hazırlanacak bağımsız uyum raporunun ilgili makamlara sunulmasının ardından 9 yıldır süren dava düşecek. Ayrıca, OFAC bankaya yönelik idari süreçlerini başka işleme gerek kalmadan kapattığını bildirdi. Böylece Halkbank, yurt dışı kaynak temini ve uluslararası piyasalara erişim yönünde önündeki en büyük engeli hukuki bir yaptırıma maruz kalmadan aşmış oldu.

PARK ELEKTRİK

Kayyımlık sona erdi. Şirket ve ana ortağın üzerindeki yönetim belirsizliği bitti

Park Elektrik, mahkemeler tarafından alınan kararlar doğrultusunda, kendisine ve hakim ortağı Park Holding’e yönelik denetim kayyımlığı tedbirinin kalktığını duyurdu. Yeni kararla, kurumsal yönetim üzerindeki resmi gözetim süreci sona erdi. Böylece şirket, hukuki süreçleri geride bırakarak kendi operasyonel ve stratejik adımlarını tam bağımsızlıkla atabileceği normalleşme dönemine girmiş oldu. Halka açık şirketlerde kayyım atamaları veya benzeri idari tedbirler, kurumsal işleyişte ve piyasa algısında genellikle baskı unsuru oluştururken ilgiyi zayıfl atmakta.

KIRAÇ GALVANİZ

NATO tedarik platformuna kabul edildi. Küresel savunma ihalelerine kapı aralandı

Kıraç Galvaniz, NATO Destek ve Tedarik Ajansı tarafından yürütülen tedarikçi kayıt sürecinde ön yeterlilik aşamasını tamamlayarak ajansın elektronik platformuna resmen kabul edildi. Gerçekleşen bu gelişme sonucunda, NATO’nun yayınladığı mevcut veya gelecekteki uluslararası ihale duyurularına erişim sağlayarak doğrudan teklif sunma hakkı elde etti. Ulusal otoriteler nezdindeki uygunluk beyanı onay süreçleri ise devam ediyor. Gelişme firmanın uluslararası savunma ve güvenlik alanındaki tedarik zincirlerine katılımında önemli bir aşamayı geride bırakmasını sağladı.