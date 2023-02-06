Hindenburg Research ve Gautam Adani

Öncelikle bu ikisi arasında organik bir bağlantı olmadığını söyleyeyim. Ancak Daron Acemoğlu’nun kitaplarındaki yapısalcılık odağı ile Hindenburg Research’ün yaptığı iş arasında çok yakın ilişki bulunduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşımın, Diktatörlük ve Demokrasi’nin Ekonomik Kökenleri (Economic Origins of Dictatorship and Democracy) kitabı ile ilgili yapacağı yazılı röportaja destek veriyordum. Röportaj, kitabı Daron Acemoğlu ile birlikte yazan James A. Robinson ileydi. Acemoğlu, sonrasında Türkiye’ye geldiğinde kitaptaki konular üzerine konuşma yapmış ve röportaj vermişti.

O zaman yaptığım çalışmadan aklımda kalan, ağır bir yapısalcılık vurgusuydu. O dönemde şöyle bir tartışma yapıldığını hatırlıyorum: Dünyanın en zengin adamı unvanını alan Carlos Slim’in ortaya çıktığı ülke olan Meksika’da regülasyonların sağlıklı bir ekonomik yapı oluşturacak şekilde yapılamamış olması, Slim’i Bill Gates’ten ayırıyordu. İkisinin karşılaştırılmasının nedeni, Slim’in elinden almasından önce dünyanın en zengin –ya da varlıklı diyeyim- insanı Gates’ti. Telekom imparatoru Slim, sektörün hızlı geliştiği Meksika’da elde ettiği imparator unvanını daha sonra yitirdi ama Gates de zaman içinde zirvedeki yerini kaybetti.

İşin aslında farklı boyutlar var

Ekonomi, demokrasi ve diktatörlük eksenindeki bu yapısal tartışma o dönemde karşıma çıkan yağmur ormanları belgeseli ile farklı bir boyut kazandı. Yağmur ormanları dünyanın geleceğinin ve sürdürülebilirliğin en önemli güvencelerinden biri olarak kabul ediliyordu ve varlıklarından taviz verilemezdi. Ancak bu ormanların içine girdiğinizde on yıllardır orada olan bu dev ağaçların altında benzer ağaçların yetişemediğini görüyordunuz çünkü gerek duydukları güneş ışınları o sık orman örtüsünü aşıp bu yeni yetmelere ulaşamıyordu. Bu nedenle Acemoğlu ve Robinson’un ekonomik ve siyasi yapılarla ilgili yazdıkları, gelişmiş ülkelerin yağmur ormanları gibi imtiyazlı bir pozisyona sahip olduğu bir sistemi çağrıştırmıştı. Bu, yeni gelişenler için adaletsizdi. Şu anlamda: Yeni oyuncuları eski oyuncuların kontrolünde tutmayı ve onların kuralları ile oynamaya zorlamayı hedefliyordu. Bunu bizim ülkenin gençlerinin üzerlerinde uluslararası bir organizasyonun yeleği ile sokaklarda yine bizim ülkenin gençlerine birşeyler anlatıp uluslararası organizasyonlar için bağış toplama çalışmasına benzetiyorum. Herşey kurallı ancak bu kadar insan gücü daha iyisi için kullanılamaz mı?

Bu sorunun yanıtı karmaşık: 1980’lerin askeri darbe döneminde Kadıköy Anadolu Lisesi’nde not ortalaması tutmadığı için parasız yatılılıkları düşen iki öğrenciye bağış toplayan arkadaşları izinsiz bağış toplamadan başlayıp örgüt üyeliğine kadar varan bir suçlama riskine maruz kalmıştı. Öğretmenlerimizin araya girmesi ile konu savcılığa ulaşmadan çözülmüş ancak çocukları okulda tutacak para toplanamamıştı. Bu da sorgulanmayan kuralların bir diğer boyutuydu.

Süreç bazlı değelendirme yapmanın değeri

Slim’in kazandığı para için, 2011 ve 2017’de rekabet tabanlı olarak kaynatılan kazan, ilk beşte yerini hâlâ koruyan Bill Gates’in Microsoft’u için de yıllarca Netscape-Internet Explorer rekabeti bazlı kaynatıldı. Ben şu anda Chrome kullanıyorum.

Dünyanın en varlıklı kişisi Bernard Arnault şirketin eski istihbarat şefinin, nüfuz ticareti yapmak, kişiler hakkında yasa dışı bilgi toplamak ve mahremiyet yasalarını ihlal etmekle suçlandığı 2011 tarihli casusluk davasında iddialara muhatap olurken dava 10 milyon euro karşılığında kapatılmıştı.

İlk beşten devam edersek, Elon Musk’ın Twitter’ı alması ya da Neuralink’i kurması ile ilgili komplo teorileri veya Jeff Bezos’un Washington Post’u satın alması için söylenenleri hatırlamanızı tavsiye ederim. Omaha Kahini lakaplı Warren Buffett, bu listede en az dokunulanı herhalde.

Gautam Adani çok kısa süre kaldığı listeden, kuraldışı olarak açığa satış suçlamaları ile indiğinde bütün bunları hatırlamak gerekiyor. Kurucusu Nate Anderson’un 2017’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) fısıldadığı ya da ispiyonladığı (whistle blower’a karşılık bulmak zor) rapor ile faaliyete geçen Hindenburg’un raporu ile başlayan süreç kafamı karıştırıyor. Hem bu raporu hem de Adani’nin holdinginin 413 sayfalık yanıtını anlamam için ChatGPT3’ün çok gelişip sorularıma yanıt olabilecek mantığı kazanması ya da anlayan birinin bunu anlatması gerekiyor.

Adani’yi savunacak veya suçlayacak kadar bilgiye sahip değilim. Üstelik Babylon Berlin dizisini seyrederseniz, İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’ye atılan V2 füzelerinin, ABD’deki 1929 Buhranı’nda alınan tüyo ile açığa satış yapılarak finanse edildiğini öğreniyorsunuz. Bunları bilince Adani vakasını hafife almamak gerektiği anlaşılıyor. Hindenburg, adını yaklaşık 100 kişinin Helyum kullanan balonda öldüğü kazadan aldığını söylüyor. Ben de bunun yaygınlaşan Zeplin kullanımına son verdirmesine dikkat çekmek istiyorum. Yani bir şey öğrenirsem size haber veririm.

Püf Noktası

İnsanların robotlardan farkının, insani yeteneklerini daha iyi kullanması ile ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hintli milyarder Gautam Adani, en zengin beş insan arasındayken The Independent’ta ChatGPT'ye bağımlı olduğunu söylemesi ile haber oluyordu. Şimdi suçlamalarla...

30 yıllık grup, cirosunu borcunun iki katı hızda büyütebilmesi ve Adani’nin kalkınmanın insanların refahına hizmet etmesi gerektiği tezlerini dile getirmesi ile dikkatimi çekti.

Bir de Adani’nin, grubun internet sitesinde kurumsal açıklamaların yanında yer alan Twitter hesabı ile. Adani, bu suçlamaların ortaya çıktığı dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile fotoğraf paylaşmış. Acaba Hindistan’ın enerji ihtiyacının Doğu Akdeniz gazı ile karşılanmasını mı konuştular? O zaman bu Hindenburg raporu bambaşka bir şeye dönüşür.

Aramco’nun 2 trilyon doların üzerinde değerleme ile New York’ta halka arzı planlanırken münferit bir insansız hava aracı filosu ile Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından 1,7 trilyon dolar değerleme ile Suudi Arabistan’da hallka arz edilmesinde olduğu gibi. Bu konularda uzman değilim ama ben de biraz ıslık çalmak istedim.