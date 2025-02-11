Hindistan’da ayda 750 bin 5G modem sattı 350 milyon doları buldu

1994 yılında kurulan Telpa Telekomünikasyon, satış ve distribütörlüklerle faaliyetlerini sürdürürken 2012 yılında General Mobile ile birleşti. O tarihten itibaren yoluna General Mobile markasıyla devam etti, Türkiye ve yurt dışı pazarlara yönelik mobil çözümler sunmaya odaklandı.

Şirket yönetimi o günlerde şu kararı aldı:

- Tek alanda yola devam etmek riskli olacak. Yani, tek başına cep telefonu bize yetmeyecek. En iyisi telefonu merkeze koyup “teknoloji ekosistemi” şeklinde yola devam etmek. “5G ekosistemi” olmayı hedefe koymak.

General Mobile, 2017 yılında 60 milyon dolarlık yatırımla bölgenin önde gelen üretim tesisini kurdu, üretimini tamamen Türkiye’ye kaydırdı. Bu adım, General Mobil’in iç pazarda güçlenmesini, özellikle akıllı telefonda bilinirliğinin artmasını sağladı.

Hakan Güldağ’la birlikte geçenlerde General Mobile’in İstanbul Kağıthane’deki fabrikasına gittik, Genel Müdür Osman Varoğlu, Genel Müdür Yardımcıları İlkay Cihaner ve Hakan C. Alayont’la sohbet ettik.

İlkay Cihaner, sohbetin başında üretimlerini şöyle özetledi:

- Akıllı cep telefonu üretirken teknoloji ekosistemine dönüşme kararının ardından giyilebilir teknolojiler, akıllı ev ürünleri ve geniş bant teknolojileri de yelpazemize dahil oldu. Otomotiv sektörüne dönük devre kartları da ürün yelpazemize girdi.

Cihaner, zamanla iş ortağı arayışına girdiklerini vurguladı:

- 5G yatırımları, Ar-Ge zaman alacaktı. 2021 yılında Foxconn ile 5G geniş bant ve sabit geniş bant alanında işbirliğine girdik.

Foxconn’un dünyada 12 farklı ülkede fabrikalarının olduğunu kaydetti:

- Bu işbirliğinin verdiği güçle dünyaya geniş bant çözümleriyle yüksek hızlı veri iletim teknoloji sunabilir hale geldik.

Foxconn ile birlikte dünyanın en küçükleri arasında yer alan 5G mobil hotspot ürününü geliştirdiklerini ifade etti:

- Bu ürünün hem İtalya’da hem de Hindistan’da satışı başladı. Ürünlerin geliştirilmesi ve saha testleri konusunda Foxconn ile ortak çalışmalar yapılırken satış ve pazarlama faaliyetlerini General Mobile olarak biz yürütüyoruz.

Hindistan’da bir yıl önce şirket kurduklarını bildirdi:

- Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biriyle önemli anlaşmayı hayata geçirdik. Yıllık 9 milyon adet olmak üzere, Hindistan’da yüzde 25 pazar payına ulaşılması hedeflenen bu anlaşmayla ayda 750 bin adet “General Mobile Wi-Fi 6 Home Gateway” satıyoruz.

Hindistan’ın üretimi teşvik ettiğinin altını çizdi:

- Hindistan’da ikinci fabrika yatırımını da Foxconn’la iş ortaklığı çerçevesinde gündemimize aldık. Orada 5G geniş bant ürünlerini artırmayı hedefliyoruz. Hindistan’da sağlıklı bir rekabet ortamı var.

Hindistan’ın teknolojide Çin’i ikame edecek noktaya doğru ilerlediğine vurgu yaptı:

- Hindistan’da aldığımız 9 milyon adetlik 5G modem, bağlantı anteni siparişinin yüzde 60’ını teslim ettik. Ülkede pazar payımız yüzde 20’ye çıktı. Hindistan’daki ciromuz 350 milyon dolara ulaştı.

5G geniş bant modem ürünleri kategorisinde Hindistan’da elde ettikleri başarıyı İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerine taşımayı hedeflediklerini kaydetti:

- İtalya’nın en büyük operatörlerinden biriyle 300 bin adetlik WiFi7 5G iç ünite modem (IDU) anlaşması yaptık. Bu anlaşmanın parasal değeri 25 milyon Euro olacak.

1994’te sektöre Telpa Telekomünikasyon olarak adım atan şirket, 2012’de General Mobile ile birleşti. General Mobile, 2021’de Foxconn’la iş ortaklığı yapınca, ürün yelpazesini akıllı cep telefonundan 5G bağlantılarına doğru genişletti…

Bu adımlar, General Mobile’e, Hindistan’da 350 milyon dolara, İtalya’da 25 milyon Euro’ya ulaşan cironun kapısını açtı…

Türkiye’de 26 milyon adet cep telefonu üretecek kapasite var

General Mobile Genel Müdürü Osman Varoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Türkiye’de yılda ortalama cep telefonu satışının 10 milyon adet dolayında olduğunu belirtti:

- 2023 yılında 11 milyon adet olan cep telefonu satışları, 2024’te 10.4 milyon adete geriledi. 2025 yılında cep telefonu satışlarını yüzde 5-7 artmasını bekliyoruz.

İlkay Cihaner, ortalama 10 milyon adet olan yıllık cep telefonu satışının yüzde 40’ının Türkiye’deki üretimden karşılandığını vurguladı:

- Aslında Türkiye’de yıllık 26 milyon adet cep telefonu üretilebilecek bir kapasite oluştu. Ancak, kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 24’ler civarında kalıyor.

Bazı markaların düşük yatırımlarla montaj hattı kurduğuna işaret etti:

- Söz konusu markalar yeni yeni ana kart üretimine de girdi. Biz zaten ana kart üretimi yapıyorduk.

Üretiminin yüzde 15’ini ihraç ediyor

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, fabrikadaki boş duran bantları gösterdi:

- Bizim yılda 4.2 milyon adet cep telefonu üretebilecek düzeyde kurulu kapasitemiz var. Ancak, gördüğünüz gibi yüzde 30 kapasite ile çalışıyoruz.

Sektörde en fazla ihracatı General Mobile’nin yaptığını bildirdi:

- Üretimimizin yüzde 15’ini ihraç ediyoruz.

2024 yılı konsolide cirolarının 460 milyon dolar olduğunu aktarıp, 2025 yılı ciro beklentisini paylaştı:

- 2025 yılı için de büyüme planları yaptık. 530 milyon dolarlık ciro hedefi belirledik.

Cep telefonu yenileme süresi 1.5 yıldan 2.5 yıla çıktı

General Mobile Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Türkiye’de kredi kartı taksitlerine fren, cihaz üzerindeki vergi yükünün cep telefonu satışlarını yavaşlattığını belirtti:

- Ürünlerin neredeyse yarı fiyatı kadar vergi var. Bu durum tüketicileri kayıt dışı ürünlere yöneltiyor. Dolayısıyla ekonomi için de önemli kayıp ortaya çıkıyor.

Sektördeki kayıtdışılık konusunda şu hesabı paylaştı:

- Sektörde yüzde 30-35 dolayında bir kayıtdışılık olduğu düşünülüyor. Bu da ekonomi için 2.6 milyar dolarlık vergi kaybı anlamına geliyor.

Tüketici alışkanlıkları üzerinde durdu:

- Ülkemizde kullanıcıların ortalama telefon cihazı yenileme süresi 1.5 yıldı. 2.5 yıla kadar çıktı.

Dünyada ortalama cep telefonu cihazı yenileme süresinin 4 yıl olduğunu vurguladı:

- Türk toplumunun teknolojideki tüketim davranışı, markalar için fırsat sunuyor.

5G kullanımı hız kazanacak

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, dünyada 5G abonesi sayısının 2.1 milyar olduğunu bildirdi:

- Bağımsız araştırmalara göre bu rakamın 2029’da 5.5 milyara çıkacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin durumunu irdeledi:

- Önümüzdeki dönemde ülkemizde de 5G kullanımın hız kazanacağını öngörüyoruz.

Yenilenmiş telefondan 53 milyon dolar bekliyor

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenmiş telefon pazarında talebin arttığını bildirdi:

- Yenilenmiş telefonda KDV’nin yüzde 1 olması, taksit imkanının bulunması tüketici için avantaj yaratıyor.

Yenilenmiş ürünle döngüsel ekonomiye katkının da söz konusu olduğunu kaydetti:

- Bu yıl ciromuzun yüzde 10’unu yenilenmiş telefon kategorisinden sağlamayı öngörüyoruz.

2025 yılı için 530 milyon dolarlık ciro hedefi belirleyen General Mobile’ın yenilenmiş telefon gelirinin 53 milyon doları bulabileceği hesaplanıyor.

17 saniyede bir kart, 34 saniyede bir telefon üretiyor

General Mobile Genel Müdürü Orhan Varoğlu, fabrika turu sırasında telefon kartının üretildiği bandın önünde durdu:

- Buradan 17 saniyede bir telefon kartı çıkıyor. Telefon kartında 10 dolar işçilik payı söz konusu.

Telefonların banttan çıktığı noktada da duraksadı:

- Ortalama 34 saniyede bir cep telefonu bu banttan çıkıyor.

Bir başka üretim bandına dikkatimizi çekti:

- Biz aynı zamanda burada otomobil ışıkları için de devre kartı üretiyoruz. Buradaki yıllık üretim 2 milyon adedi buluyor. Bizim ürettiğimiz kartlar VW ve BMW gibi markaların ışıklarında kullanılıyor.