Hisse %10 gerilerken yabancı payını artırdı

Borsada yabancı payı, şirket hisselerinin ne kadarının yabancıların elinde olduğunu gösterir. Bu oran, hisseye olan dış yatırımcı ilgisini ve güveniyle ilgili bilgi vermesi açısından yatırımcılar tarafından takip edilir. Hisse bazında inceleme ileriye dönük fiyat hareketi hakkında veri olarak değerlendirilebilir.

25 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında yabancılar 15 hissede paylarını artırırken altı hissede artış 3 puanın üzerinde gözlendi. En yüksek artış 6 puan ile tek bir hissede yaşandı. Hissenin fiyatı ise bu sürede %10 geriledi.

Karsu Tekstil, 25 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında %9,78 geriledi. Aynı sürede yabancılar paylarını %5,47’den %11,73’e çıkardı. Geçtiğimiz yıl zarar eden firma, son paylaştığı 2025 altı aylık mali dönemde de azaltmakla birlikte zarar yazmaya devam etti. Fiyatı Ağustos 2022’den bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz temmuzda %300 bedelli sermaye artırım kararı alan firmanın yakın tarihte yatırımcı ilgisini artıracak bir gelişme gözlenmiyor.

Escar Filo’nun aynı dönemde fiyatı %1,10 geriledi. Yabancı payı %18,40’tan %22,61’e çıktı. Hisse, geçtiğimiz mayıs ayına kadar güçlü bir çıkış sergilerken gördüğü en yüksek seviye olan 77,79 TL’nin ardından günümüze kadar geriledi.

Çıkarken aldılar

Hem yabancı payı hem de fiyatı artan iki şirket bulunuyor. Tatlıpınar Enerji, yabancı payını 4,18 puan yükselterek %11,7’ye taşıdı. Bu sürede %13,9 fiyat artışı kaydetti. Polisan Holding de yabancı payını 3,36 puan artırırken fiyatını %14,3 yükseltti.

ZEYNEP'E SOR

FİRMA DEĞERİ / FAVÖK MÜ, FİRMA DEĞERİ / NET SATIŞ MI?

FD/FAVÖK; kâr odaklı, karşılaştırma, nakit yaratma, ilgi, satın alma analizi. Borç etkisi, dalgalanma, muhasebe farkı, yatırımları görmeme, kısa vade.

FD/Net Satış: basitlik, gelir odaklı, zararda etkinlik, karşılaştırma, trend takibi. Kârı ve gideri görmeme, yanıltıcılık, anlam azalması, spekülatif risk.

Kötü huylu borçların düşürülmesi olumlu. Ancak borç stoku ve faiz yükü hâlâ yüksek seviyede

Fenerbahçe’nin borçlarını kapatma ihtimali sizce mümkün mü? /Çetin Aker

Çetin, borsada işlem gören spor firmalarının en büyük sıkıntıları borç yükleri. Fenerbahçe Futbol da aynı sorunu yaşayanlardan. Şirket, borçların azaltılma noktasında son dönemde çaba içerisinde olduğu gözleniyor. Basına yansıyan açıklamalarda kötü huylu borçların 69 milyon dolara düşürüldüğü ifade ediliyor. Bankalar Birliği ile teminat değişikliğiyle anlaşılmaya varırken mali yükün hafifletilmesi amaçlanıyor. Fenerium gelirlerinin %241 yükselmesi nakit akışı destekliyor. Toplam gelirin 376 milyon euroya ulaştığı ifade edilse de, mevcut borç stoku ve faiz yükü nazara alındığında sorunun çözümünün zaman alacağı göz ardı edilmemeli.

Aldığı iş iptal oldu. Mahrum kaldığı tutar, gelirin %0,9 düzeyinde. Etkilenme beklenmemeli

Gülermak Ağır Sanayi’nin Polonya işinin iptal olması firmayı ne boyutta etkileyecek? /Tuncay Karga

Tuncay, nisan ayında Gülermak, Varşova Metrosu 1. Hattı’nın telsiz sistemlerinin modernizasyonu ihalesinde verdiği teklifin kesinleştiğini bildirmişti. Gelen yeni açıklama ise ihalenin iptaline dair oldu. İşin bedeli 305 milyon TL düzeyindeydi. Söz konusu tutar, Şirketin yıllık gelirinin yalnızca %0,9’u düzeyinde kaldığından, önemli bir etkisinin olması beklenmemeli. Bu nedenle iptal, bilanço üzerinde belirleyici bir kayıp yaratmayacak. Genel olarak alınan iş iptalleri, şirketlerin gelir öngörülerinde revizyonlara yol açar. Ancak Gülermak’ın elde edemeyeceği gelir sınırlı olduğundan mali açıdan herhangi bir sorun beklenmemeli.

YATIRIM FONLARI



YBE dolar fonu, doları ikiye katladı

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu (YBE), 6,05 milyar TL ile kategorisinin en büyük fonu. Son beş ayda ağustos hariç sınırlı da olsa nakit çıkışı yaşıyor. Portföyün %60,62’si kamu dış borçlanma araçlarına ve %24,87’si özel sektör eurobondlarına yönlendirilirken, 16.465 yatırımcıya sahip. Doluluk %7,97 ve pazar payı %3,83 seviyesinde. Büyüklüğe rağmen yatırımcı temkinli. Fon, dolar cinsi eurobond yatırımlarıyla geliri büyütmek istiyor ve beklentiye sahip yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %19,58 getiri sağlayan YBE, eurobond fonların %17,09 olan ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Aynı sürede doların yükselişi %9,77’de kaldı. Yıllık %3,0 yönetim ücretiyle en yüksek fon konumunda. Kategorideki 8 fonun ücreti %1,1 ile %3,0 arasında değişiyor.

TAHVİL

Zorlu Enerji, %52,53 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Zorlu Enerji, 03.10.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 198.390.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %46 olurken, bileşik faizi de %52,54’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 146 gün vadeli olup ödeme tarihi 26.02.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,4 olacak.

%46 YILLIK BASİT FAİZ

3 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,28 seviyesinde bulunuyor. Zorlu Enerji’nin çıkardığı bononun yıllık %46 basit faiz oranı, TLREF’in 5,72 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 03.10.2025 olurken piyasada TRFZORN22625 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALTINAY SAVUNMA

Halka arz gelirinde kalem değişikliğine gitti. Nakdi bitene, diğer kalemlerden aktarım yapacak

Altınay Savunma, halka arz gelirinin kullanımında esnekliğe giderek kullanılabilir nakdi kalan yatırım kalemlerinden, daha önce tamamen harcanan alanlara nakit aktarımı yapılmasına karar verdi. Karar ile izahnamede daha fazla pay ayrılan yatırım ve üretim teknolojileri ile Ar-Ge yatırımlarından kaynak aktarımını içeriyor. Şirket, halka arzdan 1,08 milyar TL net gelir elde ederken oluşan tutarın %65’i gibi ağırlıklı kısmını tesis, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına ayırdığını belirtmişti. Kalan %15’i işletme sermayesine %10’u yeni iş ortaklıklarına ve diğer kısım da borç ödemeleriyle satış ağı yatırımlarına yönlendirilmişti. Açıklamada kalemler arasındaki aktarımın sadece fon tahsisatını ilgilendirdiği ve izahnameye aykırı bir durum oluşturmadığı belirtildi.

KORAY GMYO

"Prag’da yeni şirketle Avrupa açılımını başlattı. Hedeflenen gelir, mevcut gelirin hayli üzerinde"

Koray GMYO, Prag’da 140 milyon euro ciro hedefli konut projesi için %100 iştiraki Koray GYO CZ firmasını kurdu. İştirak hem projeyi üstlenecek hem de bölgede yeni yatırımlar için zemin hazırlayacak. Şirket, Avrupa’daki gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini doğrudan yürütme kapasitesini artırmayı hedefliyor. Böylece bölgedeki yeni fırsatlara erişim olasılığı da gündeme gelecek. Prag’daki proje için ifade edilen 140 milyon ciro hedefi, firmanın geçmiş performansı nazara alındığında hayli iddialı görünüyor. Koray GMYO, 2024 yılında 7,6 milyon euro satış geliri elde ederken, son açıkladığı 2025 altı aylık mali dönemdeki satış geliri de 4,1 milyon euro düzeyinde seyrediyor. Kurulan iştirak, şirketin büyüme stratejisinde gelirine önemli bir katkı sunması bekleniyor.

KERVAN GIDA

"Polonya'daki hatları satarak yeni ürünlere odaklanacak. Kârlılığı iyileştirmeyi hedefliyor"

Kervan Gıda, Polonya’daki iki bağlı ortaklığı aracılığıyla çikolata kaplamalı marshmallow ve helva üretim hatlarını Majami firmasına satmak üzere anlaşmaya vardı. Şirket, bu kategorilerin uzun vadeli planlarda öncelikli olmadığını vurgularken, satış bedelinin işlemin kapanışıyla birlikte açıklanacağını duyurdu. Söz konusu hatlardaki üretim faaliyetleri eylül sonu itibariyle sona erdi. Şirketin Polonya’daki sadeleşme adımı, global ölçekte daha kârlı ve hızlı büyüme hedefi doğrultusunda jelly ve licorice ürünlerine odaklanma amacı taşıyor. Satışa konu üretim hatları gelir yaratıyor olsa da, FAVÖK’e negatif katkıda bulunuyordu. Bu nedenle satış sonrası kısa vadeli ciro düşüşü yaşanması muhtemel. Ancak düşük kâr marjlı işten çıkılması kârlılığını iyileştirebilecek.