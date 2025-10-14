Hisse %13 düşerken yabancı 3 puan artırdı

Yabancı payındaki artış, hisseye yönelik dış kaynaklı talebin arttığı anlamına gelir. Yabancı yatırımcı agresif alımlarla hisseyi yukarı taşıyabileceği gibi düşerken alım yolunu da deneyebilir.

Yabancılar BIST 100 hisselerinden en fazla satışı 4,09 puanla Emlak Konut GMYO’da gerçekleştirdi; payları %33,22’ye geriledi. Bu satışlar yukarı yönelimdeki hisse üzerinde baskıya sebep oldu.

Aynı sürede Tureks Taşımacılık’taki yabancı payı 3,97 puan azaldı. Geçtiğimiz temmuzdan bu yana yatayda hareket eden hisse, eylülün ilk haftasında %10,65 değer kaybetti.

ZEYNEP'E SOR

SON FİYAT MI, AÇILIŞ FİYATI MI?

Son fiyat; güncel gösterge, piyasa psikolojisi, referans, likidite işareti, ilgi. Dalgalanma, yanıltıcılık riski, geçici etki, tek yönlü bakış, spekülasyon.

Açılış fiyatı; başlangıç referansı, algı, stratejik kullanım, şeff afl ık, karşılaştırma. Eski bilgi, ani etki, gün içi yetersizlik, volatilite, yanıltıcılık.

Son temettüyü 2012’de vermişti. Kâr payı vermesi için öncelikle geçmiş yıl zararını kapatmalı

İpek Enerji kaç yıldır hiç kâr payı ödemedi. Bu sene ihtimali var mı? / İdil Kılın

İdil, 2016’dan bu yana SPK mevzuatına göre İpek Enerji yüksek kârlar açıklasa da, vergi mevzuatına göre çoğu kez zararda. Bu nedenle de temettü dağıtmadı. 2023 sonunda geçmiş yıl zararları 887 milyon TL seviyesindeyken 2024’te SPK mevzuatına göre 997 milyon TL zarar yazdı. Mevcut tablo, şirketin kâr dağıtmamasını gerekçesi olarak öne çıkıyor. Gelinen aşamada firmanın bu yıl da temettü ödeme olasılığı bulunmuyor. Öncelikle geçmiş yıl zararlarını kapatabilmesi gerekiyor. Söz konusu durumun sağlanmaması halinde yatırımcıların düzenli kâr payı beklentisi gerçekçi olmaz. İpek Enerji’nin en son dağıttığı temettü ise 2012 yılında gerçekleşmişti.

Yeni modeli seneye üçüncü çeyrekte devreye giriyor. Rekabet gücünü ve gelirini destekleyecek

Tofaş Otomobil’in yeni modeli olan K9’u ne zaman piyasaya çıkaracağı belli mi? / Gültekin Deniz

Gültekin, Tofaş’ın Stellantis ile imzaladığı anlaşmaya göre “K9” modeli, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de üretime geçilecek. Yatırım tutarı 256 milyon euroya kadar çıkacak olan proje, yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Üretim hem hafif ticari araç hem de “Combi” versiyonlarını kapsıyor. Üretilen araçların %80’inin yurt içi piyasaya sunulması planlanıyor. Otomotiv sektöründe yeni modeller yalnızca satışları artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcı algısını da güçlendiren bir gelişme. Tofaş, yeni modelle portföyünü çeşitlendirerek hem iç pazarda hem de dışarda rekabetçiliğini artırma imkanı bulabilecek.

YATIRIM FONLARI

RPI fonu %9,39 ile hayli gerilerde duruyor

Rota Portföy’ün yönettiği İkinci Hisse Senedi Fonu (RPI), 4,28 milyon TL ile en küçük beşinci fon. Temmuz 2024’te işlem görmeye başlayan RPI, küçülen bir eğilime sahip. Ekimde 191 bin TL nakit çıkışı yaşandı. Portföyün %91,19’u hisselerden, %8,73’ü Takasbank para piyasasından oluşuyor. 119 yatırımcısıyla göz ardı edilecek bir pazar payına sahip. Küçük ölçekli ve sınırlı yatırımcıyla ilerliyor. Stratejisi, hisse senedi ve katılım ilkelerine uygun endeks fonlarına yatırım yapmak üzerine kurulu. İşlem görmeye başladığı günden bu yana %9,39 yükseldi. Son altı ayda %14,36 getiri sağlarken aynı sürede hisse senedi fonlarının ortalama getirisi %42,61 oldu. Performansı hayli zayıf kaldı. Yıllık %2,50 yönetim ücreti ile ortalamanın üzerinde duruyor. Kategorideki 200 fonun ücreti %0,13 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

CarrefourSA, TLREF+%1,25 faizden bono ihraç etti

CarrefourSA, nitelikli yatırımcılara 10.10.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1,25 olarak belirlendi. 368 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon s ayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 13.10.2026 olacak.

TLREF+%1,25 YILLIK FAİZ

10 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,23 seviyesinde bulunuyor. CarrefourSA’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %1,25 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRSCARFE2646 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SAFKAR EGE SOĞ.

Baykar’dan sipariş aldı. 1,4 milyon dolarlık sipariş, 2026’nın ilk çeyreğinde teslim edilecek

Soğutma teknolojilerine yönelik üretim yapan Safk ar Ege Soğutmacılık, Baykar Makina’dan yaklaşık 1,4 milyon dolar tutarında klima ve aksamları siparişi aldı. Siparişin teslimatları 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Tutar, yıllık gelirin %3,81’i seviyesinde. Söz konusu gelişme, şirketin savunma sanayi portföyündeki varlığını güçlendiren bir adım olarak öne çıkıyor. Savunma sanayi projelerinde çevresel dayanıklılık, sessizlik ve özel mühendislik çözümleri gerektiren iklimlendirme sistemleri büyük önem taşıyor. Safk ar’ın sektördeki teknik kabiliyeti, onu yerli üreticiler arasında tercih edilen tedarikçilerden biri hâline getiriyor. Baykar gibi büyük ölçekli savunma üreticilerinden alınan siparişler hem mühendislik standardını hem de iş hacmini artırıyor.

ESENBOĞA ELEKTRİK

Araç şarj istasyonu kuran firmaya %10 ortak oldu. Sektörde erken pozisyon almak istiyor

Esenboğa Elektrik, elektrikli araç şarj altyapısına odaklanan Pluginn şirketine sermaye artırımı yoluyla %10 ortak olduğunu duyurdu. Pluginn ile yapılan sermaye artırımı sözleşmesi geçtiğimiz temmuzda imzalanmıştı. Pluginn, şarj istasyonları ile teknik ve yazılım destek hizmetleri sunuyor. Ayrıca ZES, Tesla, Vestel markalı cihazların bayiliğini yürütüyor. Türkiye’de elektrikli araç sayısındaki hızlı artış şarj altyapısını destekliyor. Büyümedeki ivme, hem yazılım hem donanım çözümlerine olan talebi artırıyor. Pluginn’in şehir içi ve otoyol odaklı kapsayıcı hizmetleri, bu pazarın önemli bir oyuncusu hâline gelmesine imkan verebilecektir. Esenboğa Elektrik’in bu hamlesini elektrikli mobilite alanında firmanın erken pozisyon alma hamlesi olarak değerlendirmek gerekir.

ALKİM KAĞIT

Aldığı siparişleri ton bazında duyurdu. Tutar bilgisini paylaşmadı. İlk yarıda geliri düşmüştü

Alkim Kağıt, yurt içinde yerleşik iki müşteriden toplam 5.000 tonluk yeni sipariş aldığını duyurdu. Siparişlerin 3.500 ve 1.500 tonluk iki ayrı blok halinde, 60 gün içinde sevk edilmesi planlanıyor. Şirket aldığı işin miktarını belirtmekle birlikte tutarlar hakkında ek bilgi paylaşımında bulunmadı. Kâğıt sektöründe kurumsal talepler genellikle uzun vadeli anlaşmalar veya blok siparişler üzerinden gerçekleşiyor. Eğitim, ambalaj ve perakende sektörlerindeki dönemsel talepler, üretici şirketler için kısa vadede üretim planlaması açısından belirleyici özelliğe sahip bulunuyor. Bu itibarla firmanın aldığı sipariş geliri desteklemesi açısından önemli. Öte yandan şirket, altı aylık faaliyet döneminde gelirini %21 geriletirken dönem sonunda 14,5 milyon TL zarar yazdı.