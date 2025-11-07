Hisse başı kâr sıfır fiyat artışı yüzde 897

BIST GMYO Endeksi’nde yer alan 10 şirketin hisse başına kârı 2 TL’nin üzerinde dururken, birinde tutar 17 TL’yi aşıyor. Yılbaşından bu yana %931 ile en fazla yükselen hisseye düşen kâr ise bulunmuyor

Bir şirketin elde ettiği net kârın hisse sayısına bölünmesiyle hisse başına kâr elde edilir. Her bir pay için ne kadar kazanç yarattığını bilmek hisse tercihinde önemli bir referanstır. BIST GMYO kapsamındaki şirketlerden hisse başına kârı 2 TL’nin üzerinde olan 10 firma bulunuyor. Bunlardan birinin tutarı 17 TL’nin üzerine çıktı. Yılbaşından bu yana %897 ile en yüksek çıkışı gerçekleştirenin kârı ise yok. Hisse başına kârı olmayan Peker GMYO, özellikle temmuzdan bu yana abartı bir yükseliş sergilerken yılbaşından bu yana %897 yükseldi. Firmanın büyük ortağı farklı zamanlardaki satışlarla payını %31,26 olan %6,30’a düşürdü. Fiyat temelli beklenti alımları motive ediyor. Ancak F/K ve PD/DD oranları aşırı yüksekliğe işaret ediyor.

Hisse başı yüksek kâr

BIST GMYO Endeksi’nde yer alan Torunlar GMYO, hisse başına 17,34 TL ile sektördeki en yüksek hisse başı kârlılığa sahip. Düzenli temettü ödeyen yapısına dört yıl ara verdikten sonra 2023’ten itibaren tekrar dönmüş görünüyor. Hisse, aynı zamanda Mayıs 2023’ten bu yana istikrarlı yükselen bir eğilime sahip. Akmerkez GMYO, 11,21 TL ile en fazla hisse başına kâra sahip ikinci hisse konumunda. Düzenli temettü ödemesiyle öne çıkan şirkete ait hisse, Nisan 2024’te en yüksek 362,45 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında gelen satışlarla gerilerken geçen sürede bu zirveyi aşabilecek performans sergileyemedi. Sektörün piyasa değeri en yüksek firması ise 108 milyar TL ile Ziraat GMYO. Mayısta gördüğü en yüksek 29,42 TL’nin ardından geriledi.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT AKIŞI MI, YATIRIM HARCAMASI MI?

Nakit akışı: yaşamsallık, borç ödeme, temettü imkânı, likidite, güven. Sınırlama, düşük getiri, enflasyon riski, vade sorunu, yanıltıcılık.

Yatırım harcaması: büyüme altyapısı, rekabet gücü, değer artışı, uzun vade, genişleme. Nakit tüketimi, belirsizlik, zaman gecikmesi, baskı, hata maliyeti.

Son bir haftada artan ilgiyle yükseldi. Yılbaşından bu yana sektöre paralel bir hareketi var

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun fiyatı neden sürekli geriliyor? / Hüseyin Refah

Hüseyin, son bir haftada %15,8’lik yükselişiyle Limak Doğu Anadolu Çimento’nun fiyatında belirgin bir hareketlilik yaşandı. Bu artışta ilk yarı verilerine göre dokuz aylık bilançoda nispeten iyileşen rakamların etkisi gözleniyor. Artışa rağmen hissenin fiyatı yılbaşından bu yana %3,50 aşağıda. Aynı süre içinde BIST Taş Toprak Endeksi %0,57 geriledi. Bu itibarla sektöre benzer bir performanstan bahsedilebilir. Şirket, dokuz aylık mali tablolarında gelirini %4 artırırken net dönem kârı %28 geriledi. Fonlar son bir ayda paylarını %18,3 azaltarak 18 milyon lota düşürdü. Bu sürede 2,1 milyon lot ile KPC fonunun satışları dikkat çekti.

Hakim ortaktan aldığı hisseyi düşük bedelle fonlara sattı. Farkı plasman bedeli olarak görmeli

Astor’da büyük ortak holdingin üstten alıp alttan satmasının mantığı nedir? / Yılmaz Okyay

Yılmaz, Astor Enerji’nin büyük ortağı Astor Holding geçtiğimiz eylül ayında birim fiyatı 118 TL’den 99,8 milyon lot hisseyi şirketin hakim ortağı Feridun Geçgel’den satın aldı. İki gün sonra da birim fiyatı 109 TL’den 90 milyon lot hisseyi yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara toptan sattı. Bu süreçte Astor Holding’in payı önce %15,01’e çıktı ardından %5,99’a düştü. Holding’in alım fiyatının altında satmasını toplu satış nedeniyle yapılan iskonto olarak okumak gerekir. Sonuç olarak, yapılan işlem dizisinin mantığı zarar etmek değil, planlı bir hisse devri gerçekleştirmek. Aradaki fark da kabul edilen bir plasman bedeli olarak görmeli.

YATIRIM FONLARI

NHY fonunun %36 getirisi %43 ortalamayı yakalayamıyo

Neo Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY), hazirandan bu yana dalgalı ancak yükselen eğilim sergiledi. Portföyü bu sürede inişli çıkışlı bir seyir yaşadı. Kasım başı itibariyle büyüklüğü 235,9 milyon TL oldu. Portföyün %98,4’ü hisse senetlerinden oluşuyor. İçerisinde EREGL, KATMR, IZMDC, ENJSA ve DOAS hisseleri ağırlıklı bulunuyor. Kasımda 4,5 milyon TL nakit girişi görülürken yatırımcı sayısı 3.386 ve doluluk oranı %4,87 seviyesinde. NHY, hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli büyüme hedefl iyor. Yüksek dalgalanmayı tolere edebilen yatırımcılara hitap ediyor. Fiyatı Temmuz 2024’teki seviyesinin gerisinde. Son altı ayda %36,3 getiriyle hisse fonları ortalaması olan %42,8’in gerisinde kalıyor. Yıllık %2,90 yönetim ücreti ise kategorideki 202 fon ortalamasının üzerinde.

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%3,75 faizle 200 milyon TL borçlandı

Sümer Varlık Yönetim, nitelikli yatırımcılara yönelik 05.11.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %3,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 04.11.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

5 Kasım 2025 itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,28 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık’ın verdiği %3,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Finansman bonosu, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için dengeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Sümer Varlık’ın kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFSUVYK2618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ENERJİSA ENERJİ

Sabancı Holding enerjide çift yönlü büyüyor. Hem içeride hem dışarıda yeni projeler devrede

Enerjisa Enerji, 2025 yılına ilişkin finansal beklentilerinde değişiklikle yukarı yönlü revizyona gitti. Şirket, baz alınan net kâr tahminini 5–6 milyar TL aralığından yaklaşık 7,5 milyar TL’ye çıkardı. Aynı güncellemeyle birlikte yatırım harcamasını 21–24 milyar TL olarak paylaştı. Şirketin revizyonu, yıl içinde olağan dışı gelir ve giderler hariç tutulduğunda faaliyet kârlılığında beklenenden daha olumlu bir tabloya işaret ediyor. Firma, düzenlemeye tabi varlık tabanını 80–90 milyar TL bandında öngörüyor. Bu rakam, hem regüle gelirlerin büyüklüğü hem de tarifeye dayalı nakit akışlarının güvenilirliği açısından yatırımcıların dikkatini çeken bir durum. Enerjisa, geçtiğimiz yıl 4,85 milyar TL zarar açıklarken bu yılın dokuz aylık döneminde 445 milyon TL kâra döndü.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Yurt içi müşterisiyle üç yıllık süreyi kapsayan bir hizmet sözleşmesi imzaladı. Geliri artıyor

SDT Uzay ve Savunma, yurt içi müşterisiyle 2025–2028 yıllarını kapsayan ve toplam tutarı 2,6 milyon dolar olan savunma sistemleri alanında bir hizmet sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetin detayları açıklanmazken, söz konusu gelir şirketin orta vadeli proje portföyüne katkı sağlayacak. Tutar şirketin yıllık gelirinin %5,11’i seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de savunma sanayii projeleri uzun vadeli iş birlikleri ve teknik uzmanlık gerektiren bir yapıda ilerliyor. SDT Uzay gibi yazılım, donanım ve sistem entegrasyonu alanlarında faaliyet gösteren firmalar için bu tür çok yıllı sözleşmeler, gelir akışının sürekliliği açısından önem taşır. İş birliği, SDT Uzay’ın istikrarlı müşteri ilişkileriyle iç pazarda derinleştiğini gösteriyor.

KUZUGRUP GMYO

Ataköy’deki projede kira süresini uzattı. Mevcut 27 rezidansa 10 bağımsız bölüm daha ekledi

Kuzugrup GMYO, portföyünde yer alan Sea Pearl Ataköy projesinin 9. bloğundaki 27 rezidansın kira süresini 2 yıl daha uzattığını ve buna ek olarak 10 bağımsız bölümün daha aynı koşullarda kiraya verileceğini duyurdu. Kiracılık, bağlı ortaklık olan Kuzu Otel İşletmeciliği tarafından JW Marriott Residences Marmara Sea markasıyla sürdürülecek. Kira bedeli, elde edilen cironun %50’si üzerinden hesaplanıyor. Lüks konut ve rezidans segmentinde otel markalı işletmeler, uzun dönemli kira garantisi ve yüksek doluluk oranları ile yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlıyor. JW Marriott markasıyla yönetilen bu tip projeler, kira getirilerinin ciroya endekslenmesi sayesinde enflasyonist ortamda gelir koruması da sunuyor. Gelişme, Kuzugrup GMYO’nun aktif gelir modelini güçlendirecek