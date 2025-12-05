Hisse başı kârı 751 TL ama hiç gören olmadı

BIST Tüm Endeksi’ndeki hisse başına kâr dağılımı, şirketler arasındaki makas aralığının ne denli genişlediğini göstermesi açısından önemli.

İlk sırada yer alan 10 şirketin 28 TL’nin üzerine çıktığı tabloda, üç şirketin hisse başına kârının 135 TL’yi aşması dikkat çekiyor. Listenin zirvesinde 751 TL’lik kârla bir şirket bulunuyor. En düşük değerin 0,01 TL’de kalması ise aralığın ne denli geniş olduğunu işaret ediyor. Lydia Yeşil Enerji, 751,27 TL ile borsadaki en yüksek hisse başına kâra sahip firma. Tutarın bu denli yüksek çıkmasında 1.891.069 TL olan sermayesi belirleyici faktör. Düşük sermaye ve beklentilerin etkisiyle fiyatı 14.250 TL bölgesinde işlem görüyor. Dokuz aylık dönemde gelirini düşürürken esas faaliyetlerden ötürü zararda. Portföyündeki hisselerin değer artışıyla dönem sonunda kâra dönerken, bugüne kadar hiç temettü vermedi.

İkinci sırada yer alan DO-CO’nun hisse başı kârı 385,39 TL. Şirketin sermayesi 10.983.458 TL ve fiyatı 9.160 TL bölgesinde bulunuyor. Uzun vadede yükselen bir eğilime sahip olan hisse, ekimden bu yana satış ağırlıklı piyasaya sahip. Son günlerdeyse alıcılar daha aktif. Şirket geçtiğimiz temmuzda kârın %30’unu temettü olarak ödedi. Hisse başına ödeme brüt 93,32 TL olurken 2024’te kâr payı ödemesi bulunmuyor.

Hisse başı kârı düşükler Listede yer alan Sanifoam Endüstri, 0,01 TL ile hisse başına kârı en düşük şirket konumunda. 2025’te temmuz ve ekimde ayrı ayrı 0,05 TL’den olmak üzere iki kez temettü ödemesi yaptı.

ZEYNEP’E SOR

TAHVİL Mİ TAHVİL FONU MU?

Tahvil; sabit getiri, öngörülebilirlik, risk kontrolü, düşük maliyet, vade uyumu. Sınırlı likidite, zayıf çeşitlendirme, enflasyon riski, faiz riski.

Tahvil fonu; çeşitlendirme, likidite, profesyonel yönetim, düşük eşik, esneklik. Komisyon, volatilite, kontrol eksikliği, vergi etkisi, belirsiz getiri

Endekse dahil olmakla kurumsal yönetim ilkelerini karşıladığı teyit edildi. Fiyat ise yatayda

Oyak Çimento’nun Kurumsal Yönetim Endeksine girmesi yükseleceği anlamına mı geliyor? /Alperen Doğan

Alperen, Kurumsal Yönetim Endeksi’ne (XKURY) dahil olmak, şirketlerin belirli yönetim ilkelerini karşıladığı anlamına gelir. Bu çerçevede bir şirketin Kurumsal Yönetim Endeksi’ne alınması, yatırımcı davranışı açısından yönetim kalitesine ilişkin bir teyit olarak değerlendirilmeli. Böylesi gelişmeler kısa vadede yatırımcı nezdinde algı etkisi yaratabilir. Ancak fiyat hareketi, şirketin bilanço trendi, sektör döngüsü ve piyasa likiditesiyle birlikte okunması gerektiği unutulmamalı. Oyak Çimento, dokuz aylık döneme gelirini %3 ve esas faaliyet kârını %19 geriletti. Hissenin fiyatı ise yıl genelinde yatayda dalgalı bir seyir izledi.

İki yılda piyasadaki hisse sayısı ciddi miktarda arttı. Arada alım gelse de ortak satışları ağırlıkta

Tekfen Holding’deki ortaklığın son durumunu öğrenebilir miyim? / Önder Galip

Önder, Tekfen Holding’in yönetiminde etkin olabilme adına yıl içinde ciddi bir mücadele söz konusuydu. Son olarak Rekabet Kurumu’nun verdiği onay ile birlikte ortaklık yapısı netleşirken Can Kültür’ün Tekfen Holding’deki payı %17,56’dan %42,80’e yükseldi. Diğer taraftan geçtiğimiz eylül ayında mahkemenin verdiği tedbir kararı ile birlikte büyük ortak Can Kültür’e TMSF kayyum olarak görevlendirildi. Kararla birlikte Can Kültür’e ait payın yönetimi Fon Kurulu’nun atadığı yönetim tarafından temsil ediliyor. Tekfen Holding, dönem içinde değişen Yönetim Kurulu üyelerini onaylamak üzere 18 Aralık günü genel kurul toplantısına gidiyor

YATIRIM FONLARI

EUZ fonunun getirisi euronun bir miktar üzerinde

Garanti Portföy’ün yönettiği Serbest (Döviz-Avro) Fonu (EUZ), 124,9 milyar TL büyüklüğü ile kategorisindeki en büyük altı fondan biri. Fon istikrarlı şekilde büyüyor. Portföyün %80,14’ü özel sektör dış borçlanma araçlarında, %15,50’si ters-repoda, kalan kısmı döviz katılma hesabı ve kamu dış borçlanma araçlarında. Her ay değişen tutarlarda nakit alırken, kasımda 6,3 milyar TL nakit girişi sağladı. Yatırımcısı 37.946 seviyesinde, doluluk oranı %22,82 ve pazar payı %2,56 düzeyinde. EUZ, döviz cinsi borçlanma araçlarına odaklanan yapısıyla daha istikrarlı getiri arayanlara hitap ediyor. Son altı ay getirisi %11,44 ile euronun %10,23 oranındaki yükselişinin bir miktar üzerinde. Yıllık %0,60 yönetim ücretiyle 117 fon arasında ortalama altı duruyor. Döviz fonlarında ücret %0,30 ile %2,90 arası değişiyor

TAHVİL

Koray GYO, %58,37 bileşik faizle 75 milyon TL borçlandı.

Koray GYO, 03.12.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %49, bileşik faiz oranı ise %58,37 olarak belirlendi. 100 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 13.03.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %13,42 düzeyinde

%49 YILLIK BASİT FAİZ

3 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,38 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Koray GYO’nun sunduğu %49 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,62 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, Koray GYO’nun kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFKRYG32611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İŞ GMYO

Beşiktaş’taki arsasını 24,2 milyon dolara taksitle satıyor. Tapu devri tahsilat sonrası olacak

İş GMYO, Beşiktaş Dikilitaş’taki 1.355 m2 büyüklüğündeki arsasını 24,24 milyon dolara satma kararı aldı. Ödeme, 12 ay boyunca aylık taksitlerle TL olarak tahsil edilecek. Tapu devri ise tüm bedelin tahsil edilmesinden sonra gerçekleşecek. GYO’larda arsa satışları, portföy yenileme ve nakit akışının güçlendirilmesi açısından zaman zaman başvurulan yöntemlerdendir. Beşiktaş gibi merkezi bir bölgede arsa değerlerinin yüksek olması, bu tür varlıkların yatırımcılar için likidite ve değer artışı bakımından önemini artırıyor. Satış, İş GMYO’nun portföy yönetiminde daha esnek hareket etmesine katkı sağlayacaktır. Şirket, dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %36 gerileterek 2,3 milyar TL’ye düşürdü. Aynı dönemde esas faaliyet kârı %65 azalırken dönem sonunda zarar yazdı.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Yeni tesisine GES kuruyor. Tesis faaliyete geçtiğinde tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak

Sanifoam Endüstri, Sakarya Hendek 2. OSB’de inşası süren yeni üretim tesisinin çatısına 1 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak için başvuru yaptı. Sistem, tesis faaliyete geçtiğinde fabrikanın tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Sanayi tesislerinde çatı tipi GES yatırımları, özellikle artan enerji maliyetleri ve sıkılaşan çevresel standartlar nedeniyle hızla yaygınlaşıyor. 1 MW’lık kurulumlar orta ölçekli tesislerde maliyet kontrolü ve sürdürülebilirliğe olanak tanıyor. Sanifoam’ın bu girişimi, hem elektrik maliyetini düşürme hem de çevresel sorumluluklarını güçlendirme açısından olumlu bir hamle olarak değerlendirilmeli. Tesis faaliyete geçtiğinde enerjide yüksek oranda bağımsızlık sağlaması, şirketin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyecek.

RUBENİS TEKSTİL

Bir haftada 200 milyon TL’lik satış anlaşması gerçekleştirdi. Dokuz aylıktaysa geliri %20 düştü

Rubenis Tekstil, 19–25 Kasım tarihleri arasında yurt içindeki üç ayrı şirketle toplam 200 milyon TL tutarında peşin satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşmalar kapsamında sevkiyatlar sürüyor. Tekstil sektöründe peşin satış sözleşmeleri, nakit akışını güçlendirmesi ve tahsilat riskini azaltması nedeniyle önemli bir avantaj sağlıyor. İç pazarda perakende ve sanayi tarafındaki talep, dönemsel dalgalanmalar gösterse de böylesi kısa süreli fakat yüksek hacimli siparişler, tedarik zincirinin güçlü şekilde çalışmasını sağlayabiliyor. Peşin tahsilat yıl sonu satış performansına doğrudan katkıda bulunurken, aynı zamanda iç pazarda nakit yönetimini güçlendirebilmekte. Rubenis, dokuz aylık dönemde gelirini %20 düşürerek 1,16 milyar TL’ye geriletti. Dönem sonundaysa zarar yazdı.