Hisse senedi fonlarında para çıkışı gözleniyor

Şubat ayının ilk haftasında fonlardan para çıkışı gözlendi. 118 hisse senedi fonunun 90’ında para çıkışından kaynaklı daralma yaşandı. En büyük çıkışlar teknoloji fonlarından oldu. Piyasadaki belirsizlik ise yatırımcıların ilgisini zayıflatıyor.

Hisse senedi fonları yılın ilk aylarında dalgalı bir seyir izliyor. Şubatın ilk haftasında yatırımcılar hisse fonlarından çıkış yaparak risklerini azaltmayı tercih etti. Yüksek faiz oranları ve piyasa belirsizliği hisse senedi fon hareketlerinde para çıkışının temel gerekçesi oldu.

Garanti Portföy’ün GHS fonu, Azimut Portföy’ün GL1 fonu ve Yapı Kredi Portföy’ün YAS fonu en yüksek çıkışların yaşandığı fonlar arasında ilk üçte yer aldı. Garanti Portföy’ün Hisse Senedi Fonunda 256 milyon TL net küçülme olurken, Azimut Portföy’ün Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu 221 milyon TL, Yapı Kredi Portföy’ün Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonundan 141 milyar TL’lin küçülme yaşandı. Aktif büyüklüğü 123,8 milyar TL olan 90 fonda para çıkışından kaynaklı toplam 1,9 milyar TL’lik net küçülme yaşandı. 118 fon içerisinden sadece 28 fonda para girişi gözlendi. Bu fonlardaki toplam net büyüme ise 503 milyon TL oldu. Net büyüme yaşanan hisse senedi fonları ağırlıklı olarak banka fonları oldu. İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Fonu, Azimut Portföy Banka ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu, Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu; para girişi gözlenen fonlar oldu.

Hisse fonlarda toparlanma ikinci yarıda

Enflasyon ve faizdeki düşüşün seyrine bağlı olarak hisse senedi fonlarda toparlanma yılın ikinci yarısında beklenmeli. Yatırımcılar bu dönemi ağırlıklı olarak yüksek faiz getirisi olan para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında geçirmeyi tercih edeceği gözleniyor.

ZEYNEP’E SOR

DÜZELTİLMİŞ KAPANIŞ MI, HAM KAPANIŞ MI?

Düzeltilmiş kapanış; gerçek getiriyi gösterme, analiz imkanı, kolaylaştırma, kıyaslama. Anlık tepkiyi ve gerçek fiyatı göstermeme, karmaşık hesaplama.

Ham kapanış; gerçek gün sonu fiyatı, hızlı karar imkanı, tepkiyi yansıtma . Karşılaştırma zorluğu, getiriyi tam göstermeme, trend için yetersizlik.

Yeni işleri yatırımcısıyla paylaşması olumlu. Ancak hem gelir hem de kârın düşmesi sorun

CW Enerji çok güzel işler aldığını açıklamasına rağmen neden kârını artıramıyor? / Emin Baklacı

Emin, şirketlerin aldığı siparişleri paylaşması kıymetlidir. Ancak daha da önemli olan açıklanan işlerle kârın büyümesidir. Alınan yeni işler azalıyor ya da yüksek maliyet ve giderlere yol açıyorsa bunu sorun olarak görmeli. CW Enerji, 2024 dokuz aylık dönemde satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 düşürdü. Brüt kâr ve net dönem kârı sırasıyla %43 ve %41 geriledi. Veriler şirketin kârını büyütememesinde gelirlerdeki zayıflamanın etkili olduğunu işaret ediyor. Mali performansın zayıf seyri hissenin fiyatı üzerinde de baskının ana nedeni olarak görülmeli. Fiyatı ise son bir yılda %55 geriledi. Zayıf seyir fiyatı baskılıyor.

Satışları azalırken dönem sonunda zarar yazdı. Çıkış için mali verilerde iyileşme gözlenmeli

Kaleseramik’in fiyatı hep aşağıya doğru gidiyor? Çıkış ne zaman olur? / Deniz Demirer

Deniz, bir hissenin fiyatı, yatırımcıların gelecekteki beklentileri ve şirketin mali performansıyla doğrudan bağlantılıdır. Özellikle kârlılıkta azalma, borç yükündeki artış ve faaliyet kârındaki düşüşler, fiyatın baskılanmasına sebep olabilmekte. Kaleseramik’in 2024 dokuz aylık mali sonuçları, şirketin ciddi bir performans kaybı yaşadığını gösteriyor. Satış gelirleri %31 azalırken, brüt kâr %90 düştü. Esas faaliyet zararı ise 1,64 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu durum, operasyonel verimlilikte ciddi bir sıkıntı olduğunu işaret ediyor. Firmanın net dönem zararı ise 2,35 milyar TL’ye ulaştı. Çıkış için mali verilerde iyileşme şart.

YATIRIM FONLARI

HDI Fiba Emeklilik FFZ Fonu, çeşitlendirilmiş portföyle yıllık %54 kazandırdı

FFZ Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, farklı varlıklara yatırımda bulunarak kazanç fırsatı hedefliyor. Portföyünün %80,34’ünü yatırım fonlarına, %7,38’ini hisselere, %7,63’ünü devlet tahvillerine ve %3,21’ini BYF’lere yönlendiriyor. Toplam portföy değeri 780,2 milyon TL ve 9.516 yatırımcı sayısı bulunuyor. Doluluk oranı %1,41 olup %2,52 ile düşük seviyede bir pazar payı bulunuyor. Haziran 2022’de kurulan fon, geçen sürede %454,59 oranında yükseliş kaydetti. Son bir yıllık performansı da %53,04 oldu. FFZ, piyasa koşullarına göre çeşitlendirilmiş bir strateji izleyerek istikrarlı bir büyüme amaçlıyor. Risk değeri 4 olurken yıllık yönetim ücreti 1,5 seviyesinde. Emeklilik portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %46,97 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 4 Şubat 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 750.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %42,50, bileşik faizi ise %46,97’ye denk geliyor. 184 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %21,42 olacak

% 42.50 YILLIK BASİT FAİZ

5 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,65 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %42,50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,15 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.02.2025 olurken vade tarihi 08.08.2025 olacak. Bono piyasada TRFNURL82535 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BERA HOLDİNG

GES yatırımları devreye alındı. Elektrik tüketiminin %53’ü güneş enerjisiyle karşılanacak

Bera Holding’in grup şirketlerinden Adaçal, Uşak Eşme’de bulunan 6.000 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali, elektrik üretimine başladı. Daha önce devreye alınan iki GES ile birlikte toplam kurulu gücü 8.000 kWe’ye ulaştı. Toplam üç santral, elektrik tüketiminin %53’ünü güneş enerjisiyle karşılayacak. Yatırım 9.000 ton karbon salınımını engelleyecek. Açıklamada Bera Holding’in grup şirketlerinin yenilenebilir enerji projeleri kapsamında sahip olduğu 44 MW gücündeki çağrı mektubunun 27 MW’lık kısmının 15,5 milyon dolarla devreye alındığı belirtildi. Kalan 17 MW’lık kısmın ise 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. İştiraki Muratlı Karton’un Tekirdağ Muratlı’daki GES’i de ocak sonunda devreye girdiği belirtilmişti. Yatırım 4.050.000 dolara mal oldu.

KARDEMİR

İştiraki yeşil çimento üretimi için yatırıma gidecek. Sürdürülebilirlik hedefiyle hareket ediyor

Kardemir’in iştiraki Karçimsa Çimento, 1 milyon ton kapasiteli “Klinker ve Granüle Cüruf Öğütme Tesisi” yatırımına gidecek. Söz konusu yatırım ile firma “Yeşil Çimento” üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte çevresel etkileri minimize eden üretim süreçlerine katkı sağlanması ve düşük karbon salınımlı çimento üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor. Kardemir, ocak sonunda yaptığı açıklamada ise Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında ray satacağını duyurdu. Anlaşma gereğince 15.000 ton ray satışının teslimatı üç parti halinde gerçekleşecek. Açıklamada elde edilecek gelir hakkında ek bilgi paylaşımı yapılmadı. Şirket son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali dönemde satışlarını %21 düşürürken dönem sonunda 2,96 milyar TL zarar yazdı.

PETKİM

Bağlı iştiraki döviz borçlanmasına gitti. Önceki krediyi uygun şartlarda kapatarak uzatmış oldu

Petkim’in %93,47 oranındaki bağlı ortaklığı Petlim Limancılık, JP Morgan ile 140 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Petkim’in garantörlüğünde sağlanan kredi, 3 yıl vadeli olacak. Yıllık faiz oranı ise SOFR +%4,35 olarak belirlendi. Kredi, 2015 yılında Akbank ile imzalanan 212 milyon dolar tutarındaki kredinin refinansmanı amacıyla kullanılacak. Alınan krediyle finansal yükümlülüklerin daha uygun koşullarla uzatılması mümkün oldu. Öte yandan Petkim, sermaye piyasalarında da finansman temin ediyor. Aralık ayında yaptığı açıklamayla nitelikli yatırımcılara yönelik 1 yılık dönem içerisinde toplam 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edeceğini duyurdu. SPK’dan gerekli onayın alındığı belirtilirken henüz tahvil ya da bono ihracı gerçekleşmedi.