Hissede yüzde 98 kayıp varken fiyatı daha da geriye düşer mi?

Endeks son üç aydaki zirvesine göre %16,56 gerilerken, 68 şirket zirvesine göre %50 ve üzeri düştü. 34 hissenin %70’in üzerinde değer kaybettiği bu süreçte bir hisse %97,66 eridi. Düşüşe rağmen yüksek çarpanlar kimi hisselerde hâlâ gerileme potansiyelinin olduğunu işaret ediyor.

Borsada işlem gören derinliği zayıf hisselerdeki kırılgan yapı, 131 fonun zorunlu tasfiye süreciyle birleşince sert satış dalgasına dönüştü. SPK’nın fonlara ilişkin düzenlemesi sonrası çekilen likiditeyle Hedef Holding, Özata Denizcilik ve LDR Turizm gibi tahtalarda taban serileri hızlandı. Endeksin son üç aydaki zirvesine göre %16,56 kayıp yaşadığı sürede yan tahtalarda %97’yi aşan erimeler kaydedildi. Çarpanı yüksek şirketler tehlikenin sürdüğünü işaret ediyor. Coşkuyla yükselen hisselerdeki havaya kapılmadan önce şirketlerin finansal temelinin incelenmesi unutulmamalı.

Beklentiler hüsrana dönüştü

Hedef Holding, yılın ilk günü en düşük 25,80 TL’yi görürken 5 Ağustos günü en yüksek 396 TL’ye kadar çıktı. Zirveden gelen satışlarla birlikte fiyat taban serileriyle günümüze kadar indi. Hissede yatırımcının kaçış çabası sürerken, değer kaybı %97,66 oranını buldu. Mevcut durumda 10 TL’nin altına gerileyen hisse 3,90 PD/DD oranı ile işlem görüyor. Gerçekleştirdiği çıkışla birlikte nisanda 153,75 TL’ye kadar tırmanan LDR Turizm, sonrasında dalgalı bir düşüş yaşadı. Temmuzdaki kısa toparlanma çabasına rağmen satışlar devam ederken artan ivmeyle birlikte düşüşü hız kazandı. Alıcıların uzak durduğu hisse, zirvesine göre %93,91 erime yaşadı. Sert geri çekilmenin ardından 0,56 çarpanla defter değerinin altında duruyor.

Tehlike geçmiş görünmüyor

Özata Denizcilik, nisan ayında 212 TL’den işlem görürken abartılı bir yükselişle birlikte 16 Eylül günü 5.115 TL’ye kadar çıktı. Satışlarının başlamasıyla birlikte taban serileriyle gerilerken %66,94 oranında düşüş kaydetti. Yılın ilk yarısında zarar açıklayan firmanın 27,52 seviyesindeki yüksek PD/DD çarpanı sorunun halen devam ettiğini söylüyor.

ZEYNEP'E SOR

REZERV FON MU, İŞLETME FONU MU?

Rezerv fon; kriz kalkanı, borçlanma engeli, uzun vade güvencesi, kredi prestiji. Atıl sermaye, enflasyon erimesi, düşük kârlılık, yönetim rehaveti. İşletme fonu; operasyonel akıcılık, büyüme, yüksek kâr, tedarik avantajı, esneklik. Kriz hassasiyeti, ağır stres, borç sarmalı riski, kontrolsüz büyüme.

Maliyetini düşürecek olan santrallerin kârlılık sürecinde destek olması beklenmeli

Dofer Yapı’nın GES yatırımları şirketi zarardan kurtarabilir mi? ● Şükrü Çığ

Şükrü, Dofer Yapı, Eskişehir’de inşası biten 1312,5 kWe kapasiteli arazi GES projesini eylül ayı içinde devreye aldı. Karabük fabrikasında da 400 kWe gücündeki çatı GES tesisi için süreç devam ediyor. Şirket yılın ilk yarısında satışlarını %26 artırıp esas faaliyetlerden kâra geçse de, dönem sonunda 42,2 milyon TL zarar yazdı. Firma mevcut santrallerle kendi elektriğini üretirken, enerji giderini azaltarak eksi bakiyeden çıkma hedefini destekleyecek. Düşen maliyetlerin mali tablolara pozitif yansıması beklense de boyutu hakkında ek bilgi verilmedi.

Gelir ve kârını düşüren fi rma, kapasite ve enerji yatırımlarıyla büyümeye odaklanıyor

Ofis Yem’in düşük kârlılığı yeni yatırımların sonunda toparlar mı?

● İlkay Doruk

İlkay, Ofis Yem yılın ilk yarısında satışlarını %4 düşürürken dönem sonu kârı %31 azalarak 239,9 milyon TL’ye geriledi. Kârlılıktaki daralmayı aşmak ve geliri büyütmek gayesiyle şirket kapasite yatırımlarına yönelmiş görünüyor. Adana tesisini devreye alırken, 2027 başında Samsun fabrikasını da açacağını yatırımcısı ile paylaştı. Mevcut 15,5 MW olan güneş enerjisi, kurulu gücünü yıl sonunda 28 MW seviyesine ulaştıracağı belirtildi. Yeni tesisler gelirini artırıp kâr marjını yukarı çekerken, santraller de enerji giderini aşağı çekmesi mümkün olacak.

YATIRIM FONLARI

OHK fonu katılım ilkelerine uyumlu hisselere yatırımla bir yılda %36 getirdi

Oyak Portföy’ün yönettiği Katılım Hisse Senedi Fonu (OHK), yılın ilk beş ayında iyi bir performansa sergilese de mayıstan bu yana yatayda dalgalı bir seyri söz konusu. Fonun değeri ise son iki ayda yükseldi. Eylülde büyüklük 37,27 milyon TL’ye yükseldi. Artışta son bir ayda fona gelen 9,74 milyon TL nakit girişinin etkisi bulunuyor. Kademeli yükselen yatırımcı sayısı şimdilerde 1.289 oldu. Fonun doluluk oranı %2,69 seviyesinde. Temel stratejisi, varlıklarını borsadaki katılım ilkelerine uyumlu şirketlerin hisselerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %75,94’ü hisse senedi ve %11,74’ü BYF katılma paylarından oluşuyor. Volatiliteyi göze alabilen ve faizsiz kazanç arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık bazda %33,62 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %10,22 yükselen BIST 100 Endeksini geçti.

TAHVİL

Kuveyt Türk Katılım, piyasadan TLREFK oranıyla 10 milyar TL borçlandı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 29.09.2026 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 10.000.000.000 TL olan kira sertifikasının yıllık getirisi değişen TLREFK oranı olarak belirlendi. 1.274 gün vadeli kira sertifikası, 6 ayda bir kupon ödemeli olurken toplamda 7 kupon ödemesi yapılacak. Kira sertifikasının vade tarihi 26.03.2030 olarak açıklandı. 29 Eylül tarihli TLREFK %36,87 seviyesinde bulunuyor. Ek getirisi olmayan yatırım enstrümanı, yatırımcısına değişken getirili kazanç imkanı veriyor. Kira sertifikası, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, fon kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, TRDKTVK33014 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Deva ağustosta yöneldiği yukarı hareketi sonrası düşüşü iki haftayı geçti

Deva Holding’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %12,45 ile toplamda 244,3 bin lot artarak 2,21 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 15 ile sabit kaldı. GSP fonu 649,95 bin lot ile en fazla alımı yaparken, OHB 164 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Deva hakkında 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseye Azimut Portföy’ün ilgisi dikkat çekiyor. Kurumun ilk defa alım yapan GSP fonundan ayrı olarak HIZ fonu da 40 bin lot ile ilk defa giriş yaptı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Van ve Kayseri’deki iki depolamalı güneş santralinin kurulumu için süreç işliyor

Aksa Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji alanındaki projelerini hızlandırıyor. Şirket, Van’da kurulacak 25 MWe kapasiteli Zümrüt Depolamalı GES projesinin ÇED sürecinin ardından EPDK’dan elektrik üretim lisansını da aldı. Eş zamanlı olarak, Kayseri’de planlanan 10 MW kapasiteli Fatih Depolamalı GES projesi için TSKB ile 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 11 yıl vadeli 10 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Söz konusu yatırımlar, firmanın kaynak çeşitliliğini artırırken uzun vadeli üretim kapasitesini büyütüyor.

KATILIMEVİM

Üç finans kurumunun pay devirlerinin gerçekleşmesi için resmi başvurular yapıldı

Türkiye Emlak Katılım Bankası; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın paylarını devralmayla ilgili işlemlerde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yürütülen işlemlerin olumlu sonuçlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin başvurularının yapıldığı belirtildi. Kurum onaylarının alınmasının akabinde Katılımevim ile diğer iki firmanın paylarının devri gerçekleşecek. Yapılan açıklamada pay devirlerinin şartlarına dair detay bilgi paylaşımı olmadı. Katılımevim’e ait hissenin fiyatı 28 Ağustos’tan bu yana düşüyor.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Bağlı iştirakinin insansız helikopteri, NATO liderliğindeki tatbikatta uçtu

Pasifik Teknoloji, savunma sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Dumrul Mini İnsansız Helikopter Sistemi’nin Portekiz’deki Repmus 2026 tatbikatına katıldığını duyurdu. NATO Deniz Araştırma Merkezi liderliğinde düzenlenen tatbikatta, Dumrul’un çok uluslu müşterek harekat senaryolarında uçuş ve veri paylaşımı görevlerini icra ettiği belirtildi. Şirketin insansız sistemler alanındaki mühendislik kabiliyetinin küresel ölçekte sergilenmesi, savunma sektöründeki marka değerine ve ihracat gelirine katkı sağlayacak.