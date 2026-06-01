Hisseler bir ayda %436 yükseldi şatafatlı çıkışlar kime kazandırdı?

Borsada son bir ayda %40 ile %436 arasında getiriler sunan 22 hisse, yatırımcısı için enflasyonun çok üzerinde reel kazanç anlamına geliyor. Enerji ve teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu tabloda Özata Denizcilik’in yüzde 435›i aşan çıkışı dikkat çekiyor.

Borsada bir ayda %435’e varan 22 hissenin performansına bakan yatırımcılar, tabloda yer alan tüm şirketlerin kasasının aynı oranda dolduğunu düşünebilir. Kuşkusuz güçlü getirilere ulaşan kimi hissenin arkasında, operasyonel kârını katlayan başarılı şirketler olabilmekte. Bununla birlikte, fiyatlardaki bu çıkışların ardında her zaman bir büyüme olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Kasasına yeni nakit girmemesine rağmen sadece yön arayan sıcak paranın itici gücüyle zirveye tırmanan hisseleri ayıklamak asıl ustalıktır. Vitrini şatafatlı ancak deposu boş dükkanlara yatırım yapanlar, coşkuya kapılmanın bedelini yaşayarak öğrenirler.

En fazla yükselenler

Geçtiğimiz şubatta hareketlenen Özata Denizcilik, nisanın son haftasında artan yüksek ivmeyle birlikte güçlü bir çıkış sergiledi. Son bir ayda da ağırlıklı tavandan kapanışlar yaptı. Üç aylık dönemde sabit kıymet satış zararı nedeniyle dönem sonunda 288,8 milyon TL zarar açıklasa da gelirini %35 ve esas faaliyet kârını %102 büyüttü.

Geçtiğimiz yıl şubatta borsaya açılan Birleşim Enerji, geçtiğimiz nisanın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü güçlü bir çıkış gerçekleştirdi.18 Mayıs’tan itibaren kâr satışları etkili olsa da son bir ayda en fazla getirisi olan ikinci hisse konumunda. Geçen yıl zarar açıklayan firma, üç aylık dönemde de gelirini düşürürken zarar üretmeye devam etti.

Getirisi zayıf kalan

Link Bilgisayar aylık %44,13 getiri ile listeye girmeyi başaran firmalardan. Bununla birlikte hissenin fiyatı henüz yıllıkta %39,67 aşağıda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ağustosta en yüksek 18,76 TL’ye kadar çıkan hisse, ardından gelen satışlarla geriledi. Üç aylık dönemde satışlarını %11, dönem sonu net kârını %272 büyütmesi ilgiyi işaret ediyor.

ZEYNEP'E SOR

FİYAT MI, DEĞER Mİ?

Fiyat; somut gösterge, likidite rehberi, trend takibi, kıyas kolaylığı. Spekülatif sapma, kısa vade, manipülasyon riski, psikolojik tuzak, yanılsama.

Değer; gerçekçilik, uzun vade, fırsat avcılığı, rahatlık, temettü güvencesi. Zaman kaybı, hesap karmaşası, sübjektif yapı, değer tuzağı, fırsat kaybı.

Diyanet ile anlaşması önemli. Gelirini hacimsel olarak kayda değer oranda büyütecektir

Vanet Gıda’nın Diyanet Vakfı ile yaptığı anlaşma ciroyu ne kadar büyütür? ● Kadir Yılmaz

Kadir, Vanet Gıda’nın Diyanet Vakfı ile yaptığı anlaşmanın şirkete ne boyutta bir katkısının olacağını bugünden tespit etmek zor. Ancak işin doğası ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın her yıl milyonlarca hisseyi yönettiği Vekaletle Kurban organizasyonunun boyutu göz önüne alındığında, bu anlaşmanın Vanet Gıda'nın bilançosuna ciddi bir nakit ve hacim katkısı yapacağını söylemek yanlış olmaz. Firmanın sadece fason kesim yapmayacak olması önemli bir ayrıntı. Hayvan temini, muhafaza ve sevkiyat gibi süreçlerin üstlenilmesi elde edilecek kârı büyütecektir.

Pay devri gerçekleşti. Zorunlu çağrı fiyatı olan 0,615 dolar işlem fi yatının çok altında

Seğmen Kardeşler’in çoğunluk payının devri nedeniyle yatırımcıya çağrı olacak mı? ● Gökhan Özpolat

Gökhan, Seğmen Kardeşler’in %74,85’ine denk gelen payı yeni ortaklara toplamda 82,49 milyon dolara satıldı. Satış nedeniyle yatırımcılar için yapılacak zorunlu çağrı fiyatının yaklaşık 0,615 dolar olduğu belirtildi. Büyük ortaklar, çağrı yapacağı zaman hisse başına en az 0,615 dolarlık satış bedelinin güncel TL karşılığını veya geçmiş 6 aylık borsa ortalamasından hangisi daha yüksekse o fiyattan çağrı yapmaları gerekiyor. Hissenin şimdilerde işlem fiyat 1,18 dolara denk geliyor. Bu itibarla çağrı fiyatının yatırımcı açısından cazip yanı bulunmuyor.

YATIRIM FONLARI

HVZ fonu hisselere odaklanırken %28 getiride kaldı ve endeksin gerisine düştü

Allbatross Portföy’ün idaresindeki Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HVZ), şubatta test ettiği 7,54 TL’nin gerisinde duruyor. Nisan ayında gerçekleşen yukarı atak da 7,30 TL’den tekrar aşağı döndü. Fonun toplam büyüklüğü mayıs itibarıyla 102,86 milyon TL seviyesinde bulunuyor ve önceki aya göre bir miktar geriledi. Fonda aralıktan bu yana nakit çıkışı yaşanıyor. Son olarak mayısta 1,9 milyon TL para çıkışı gözlendi. Fonun yatırımcı sayısı kademeli olarak azalıyor. Mayıs sonunda yatırımcısı 2.008’e geriledi. Temel stratejisi, borsada işlem gören hisselere yatırım olan HVZ’nin portföyünün %88,64’ü hisse senedi ve %10,26’sı fonlarda değerleniyor. Risk değeri 6 olan fon, yıllıkta bazda %28,48 getiri elde etti. Aynı sürede BIST 100 Endeksi %48,87 performans sergilerken onun hayli gerisinde kaldığı gözlendi.

TAHVİL

Birikim Varlık, piyasadan TLREF + %4,25 faizle 112 milyon TL borçlandı

Birikim Varlık, nitelikli yatırımcılara yönelik 25.05.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 112.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 183 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 24.11.2026 olarak açıklandı. 25 Mayıs itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. şirketin verdiği %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFBVYSK2629 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

BİM son bir ayda yatayda dalgalı hareket ediyor. Fonlar ise hafif alıcı tarafta

BİM’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %3,9 ile toplamda 631,5 bin lot artarak 16,84 milyon lota çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 202’den 208’e yükseldi. PHE fonu 669,2 bin lot ile en fazla alımı yaparken, ZPBDL.F 319,3 bin lot ile en çok satışı gerçekleştiren fon oldu. Hisse hakkında bugüne kadar 28 aracı kurum öneride bulunurken bunlardan 13’ü portföyüne aldı. En yüksek öneriyi İnfo Yatırım 533,50 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 361,50 TL ile Gedik Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KIRAÇ GALVANİZ

Savunma sektöründe küresel ortaklık hamlesiyle ihracatını büyütme imkanı bulacak

Kıraç Galvaniz, SAHA EXPO fuarındaki temaslarını stratejik ticari anlaşmaya dönüştürdü. Acil durum köprüleri ve demonte hangar sistemleri konusunda Norveç menşeli Nordic Deployment ile partnerlik anlaşması imzaladı. İş birliğinin ilk yıl için yaklaşık 10 milyon euro tutarında bir iş hacmi yaratmasını beklediğini açıkladı. Sanayi şirketlerinin ürettiği standart yapısal çelik ürünlerini küresel markaların katma değerli çözümleriyle birleştirmesi önemli bir ihracat girişimi olarak görülmeli. Şirket döviz cinsi nakit akışını büyütürken bilinirliğini de artıracak.

İMAŞ MAKİNA

Afrika’daki müşterisine un değirmeni kuracak. Sevkiyat yılın üçüncü çeyreğinde

İmaş Makina, Afrika kıtasındaki bir müşterisiyle 3,96 milyon dolara un değirmeni kurulumu için anlaşmaya vardı. Projenin avans ödemesini aldığını ve sevkiyatın yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirileceğini belirtti. Endüstriyel makine imalatında yurt dışı bağlantıları sözleşme aşamasında avans tahsilatıyla güvence altına almak, şirketin işletme sermayesini kredilere ihtiyaç duymadan yönetmesini sağlar. Yüksek montanlı bu ihracat siparişi, şirketin faaliyet kârlılığını desteklerken üretim bandındaki kapasite kullanım oranlarını planlanabilir kılmasını sağlar.

MİA TEKNOLOJİ

Geri aldığı hisseleri kârlı şekilde elden çıkararak kasasına nakit girişi sağladı

Mia Teknoloji, daha önce geri alım programı kapsamında borsadan topladığı paylardan 500 bin adedini hisse başına ortalama 47,24 TL fiyattan sattı. Söz konusu işlemin ardından elinde kalan geri alınmış payların sermayeye oranı %0,60 seviyesine geriledi. Şirket söz konusu işlemden kaynaklı olarak 4 milyon TL kazanç elde etti. Firmaların piyasa fiyatı iskontoluyken kendi hisselerini toplaması, fiyatlar dengeye ulaştığında ise satarak bilançoya kaynak yaratması etkili bir ticari yaklaşımdır. Satıştan elde edilen karın işletme sermayesine katılması özkaynağı destekler.