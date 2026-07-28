Hissenin fiyatı %7,14 aşağı kaydı yabancının payı 2,66 puan yükseldi

BIST 30 Endeksi geçtiğimiz hafta %0,63 gerilerken yabancı fonlar 18 hissede alım yaparak piyasanın yönü hakkında farklı bir hikaye yazdı. Fiyatlardaki düşüşlere bakıp satış yaparak nakde dönme planı yapanların aksine yabancı, düşüşleri birer iskonto fırsatı olarak gördü.

Borsada fiyatlar aşağı yönlü hareket ettiğinde, genel algı her şeyin kötüye gittiği yönündedir. Böylesi durumlarda kimi yatırımcı elindekini satarak kenara çekilmeyi tercih eder. Ekranda Migros veya Türk Telekom düştüğünde şirketin gücünü yitirdiği sanılabilir. Oysaki bir haftalık fiyata bakarak hareket etmek büyük yanılgıdır. Fiyat düşüşü her zaman büyük oyuncuların o hisseden kaçtığı anlamına gelmez. Bilanço dönemine girilen süreçte, yabancının 18 hissede payını artırması, endekste görünen düşüş havası ile arka plandaki mal toplama stratejisi arasındaki çelişkiyi işaret ediyor.

Fiyat düşerken arka kapıdan aldılar

Takas verilerine baktığımızda, fiyat baskısı ile yabancının iştahı arasındaki uyumsuzluğu hemen gözlemek mümkün. Yatırımcısı geçtiğimiz hafta Türk Telekom’daki %7,14 fiyat kaybına bakıp üzülürken, yabancı fonlar aynı sürede hissedeki payını 2,66 puan yukarı taşıdı. Hissede konumlanan fon sayısı 89’a çıkarken yabancı payı da %36,29’a yükseldi.

Öte yandan Tofaş Oto’nun fiyatı geçtiğimiz hafta %8,69 düşerken yabancıların paylarını 0,28 puan yükseltmesi, fiyat ucuzladıkça kurumsallar tarafından indirim sepetine atıldığını işaret ediyor. İlk çeyrek verileri güçlü olan şirkette sorun finansallarda olmayıp, panikleyen yatırımcının korkusundan beslenen akıllı paranın maliyet düşürme taktiği olduğu anlaşılıyor.

Bankalarda sattılar

Yabancılar geçtiğimiz hafta BIST 30’daki banka ve finans hisselerinde belirgin şekilde satış ağırlıklı işlemlerde bulundu. Yapı Kredi Bankası’ndaki payları 3,14 puan birden gerilerken, İş Bankası C hissesinde %5,56 fiyat düşüşüyle beraber 2,45 puanlık pay azaltımıyla satıcılı seyre ortak oldular. Akbank’ta ise 1,53 puanlık satış öne çıktı.

ZEYNEP'E SOR

BEDELLİ Mİ, HALKA ARZ MI?

Bedelli; nakit girişi, kaynak, borç tasfiyesi, yatırım serbestisi. Ortaklık erimesi, fiyat baskısı, küskünlük, fırsat maliyeti, kurtarma algısı.

Halka arz; yüksek kaynak, kurumsallaşma, marka prestiji, likidite gücü, motivasyon. Kontrol kaybı, raporlama yükü, baskısı, maliyet, dalgalanma.

İştirak ile şubesini merkeze taşırken yüklendiği kira ve sabit giderden kurtuldu

Duran Doğan'ın şubesini merkeze taşıması küçülme hamlesi mi? ● Ahmet Yazgan

Ahmet, Duran Doğan'ın Arnavutköy'deki iştirakiyle yine aynı adresteki şubesini kapatıp operasyonlarını merkezde birleştirmesinin temel gayesi maliyetleri düşürme ve kârlılığı artırma kaygısı ile alakalı bulunuyor. Şirketin açıklamasında maliyetlerin ne kadar düşeceği veya kârlılığın ne ölçüde artacağına dair herhangi bir tutar paylaşımı olmadı. Ancak, taşınmayla birlikte o lokasyona ait kira ve benzeri sabit giderler tamamen ortadan kalkmış olacak. Mevcut makine parkuru merkeze entegre edilirken, kapasite kullanımı daha etkin hale gelecek.

Kredi borçlarını yeniden yapılandırma müzakereleri eylül sonrasına bırakıldı

Anel Elektrik borçlarını yeniden yapılandırmada ne durumda? ● Çetin Şahin

Çetin, Anel Elektrik'in son bilançosuna göre finansal borçları 1,98 milyar TL seviyesinde ve ilk çeyrekte 401,6 milyon TL zarar yazdı. Şirket kredi yapılandırması için bankalarla görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin kesin olarak ne zaman sonuçlanacağı henüz belli değil. Son olarak tarafların karşılıklı mutabakatıyla görüşmeler 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Gerçekleştirilecek yapılandırma anlaşmasıyla, firmanın kısa vadeli borç yükünün hafifletilmesi ve nakit akışını rahatlatması mümkün olacak. Kesin finansal etki için süreç tamamlanmalı.

YATIRIM FONLARI

DBH fonu döviz borçlanma araçlarına yatırımla yıllıkta %26 getiride kaldı

Deniz Portföy'ün yönettiği Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH), sınırlı ancak istikrarlı yükselişi ile öne çıkıyor. Büyüklüğü martta hızlı bir düşüş yaşasa da sonrasında yatay bir seyirle günümüze kadar geldi. Hacmi temmuzda 992,3 milyon TL olurken önceki aya göre azaldı. Şubattan bu yana inişli çıkışlı olsa da her ay düzenli nakit çıkışı gözleniyor. Temmuzda çıkan tutar 27,8 milyon TL oldu. Yüzde 5,32 doluluk oranına sahip fonun temel stratejisi, kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırım yapma üzerine kurulu. Portföyün %48,57'si özel sektör dış borçlanma araçları ve %36,66'sı kamu dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Özellikle döviz cinsi getiri arayan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %25,78 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %13,34 yükselen euronun üzerinde getiri elde etti.

TAHVİL

Enerjisa Enerji, Piyasadan TLREF + %1 faizle 3,1 milyar TL borçlandı

Enerjisa Enerji, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 24.07.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 3.110.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 21.07.2028 olarak açıklandı. 24 Temmuz itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,94 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa'nın verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, uzun vadeli finansmanı sağlarken, piyasada TRSENSA72815 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GİRİŞİM ELEKTRİK

Ankara'da gerçekleştireceği anahtar teslim trafo merkezi için anlaşmaya vardı

Girişim Elektrik, yurt içinde yerleşik bir kurumla Ankara'da gerçekleştirilecek trafo merkezi yapım işi kapsamında KDV hariç 7,13 milyon euro (yaklaşık 384,3 milyon TL) bedelli sözleşme imzaladı. Projenin mühendislik, tedarik ve yapım işleri şirket tarafından yerine getirilecek. Tutar firmanın yıllık gelirinin yaklaşık %1,7'si düzeyine denk geliyor. Bu itibarla alınan iş rutin statüde. Firmanın yılbaşından bu yana aldığı yeni işlerin toplam tutarı yıllık gelirinin %52,20'si seviyesinde bulunuyor. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %32 büyütürken dönem sonu kârı %66 geriledi.

KOLEKSİYON MOBİLYA

Yurt içindeki firmadan yaklaşık 130 milyon liralık ahşap üretim ve montaj işi aldı

Koleksiyon Mobilya, Türkiye'de yerleşik kurumsal bir firmayla proje bazlı ahşap işlerinin üretimi ve montajının gerçekleştirilmesi için toplam 129,8 milyon TL tutarlı bir sözleşme imzaladı. Tutar yıllık gelirinin %5,56'sı düzeyinde bulunuyor. Açıklamada işlerin 20 Ekim gününe kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Şirket, proje bazlı üretim kabiliyetini hızlı teslimat takvimine sahip hacimli bir sözleşmeyle nakde dönüştürmeyi hedefliyor. Yılın ilk yarısında satışlarını %13 geriletirken brüt kârı %9 düştü ve dönem sonunda kârdan 46 milyon TL zarara döndü.

ARÇELİK

İstanbul'daki arsaları kentsel dönüşüm ve rezerv alan projelerine dahil ediyor

Arçelik, Beylikdüzü ve Tuzla'daki toplam 699 bin metrekare büyüklüğündeki arsa ve taşınmazların rezerv yapı alanı ilan edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Protokolü imzaladı. Sözleşme uyarınca taşınmazlar inançlı temlik esaslarına göre bedelsiz olarak bakanlığa devredilecek; %30'u umumi hizmet alanları için kamuya bırakılırken, yapılaşmaya esas kalan %70'lik kısım bedelsiz olarak Arçelik'e geri verilecek. Net defter değeri 1,75 milyar TL olan taşınmazlar firma tarafından yatırım amaçlı gayrimenkuller sınıfına alınacak.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Kordsa mayıstan bu yana arada yukarı çıkışları olsa da satış baskısı yaşıyor

Kordsa'da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %16,09 ile toplamda 522,8 bin lot azalarak 2,73 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 29'dan 27'ye geriledi. TMV 294 bin lot ile en fazla satışı yaparken, FUA fonu 130 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Kordsa hakkında bugüne kadar 3 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek Deniz Yatırım 77,80 TL ile "tut" olarak önerdi. En düşük öneri 67,50 TL ve "Endekse Paralel" ile Gedik Yatırım'dan geldi.