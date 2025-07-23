Hizmet ihracatında eğitim öne çıktı, KKTC’de 144 ülkeden 45 bin öğrenci var

SEMA Karakaş, iki gün önce Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün bir mesajını gönderdi:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Genel Müdürlüğümüzde sizleri sohbet toplantısına bekliyor.

Dün bir grup meslektaşımla birlikte THY Genel Müdürlüğünde düzenlenen sohbet toplantısına katıldım. Salona girdiğimde ekrana yansıtılan başlık dikkatimi çekti:

Connect to Ada, Kahramanlara Vefa

Ahmet Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için yeni programlar devreye aldıklarını belirtip, Ercan Havalimanı’na (Lefkoşa) yapılan haftalık seferlerle ilgili şu bilgileri verdi:

THY: Yaz aylarında İstanbul Havalimanı’ndan 63, Antalya’dan 7 olmak üzere Ercan Havalimanı’na haftada 70 seferi var. Kış aylarında İstanbul Havalimanı’ndan 56, Antalya’dan 7 sefer gerçekleşiyor.

Yaz aylarında İstanbul Havalimanı’ndan 63, Antalya’dan 7 olmak üzere Ercan Havalimanı’na haftada 70 seferi var. Kış aylarında İstanbul Havalimanı’ndan 56, Antalya’dan 7 sefer gerçekleşiyor. AJET: Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa ve Çukurova Havalimanı’ndan Lefkoşa’ya toplam 89 sefer düzenliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa ve Çukurova Havalimanı’ndan Lefkoşa’ya toplam 89 sefer düzenliyor. SUN EXPRESS:Antalya, Çukurova Havalimanı ve İzmir’den Lefkoşa’ya haftada 41 sefer gerçekleştiriyor.

THY ile bünyesindeki Ajet ve Sun Express’in Ercan Havalimanı’na düzenlediği haftalık seferlerin toplamını ortaya koydu:

- Haftada 200, ayda 800 seferle KKTC ile Türkiye arasında önemli bir havayolu köprüsü oluşturuyoruz.

Prof. Bolat, THY’nin şehit yakınları ve gaziler için düzenlediği kampanyanın KKTC’yi de kapsaması için geçen hafta Lefkoşa’da imza attıklarını aktardı:

- KKTC’deki şehit yakınları, gaziler, mücahitler bilet fiyatlarında yüzde 50 indirimi içeren kampanyamızdan yararlanacak. Sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlediğimiz bu kampanyamız KKTC’de 30 bin kişiyi kapsayacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kampanya için THY’ye teşekkür edip, şu değerlendirmeyi yaptı:

- THY, son 20 yılda çok büyük atılımlar yaptı. Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketine dönüştü. Türkiye’nin küresel havacılık markası oldu.

İstanbul Havalimanı’na dikkat çekti:

- İhale ve yapım aşamasında “Ne gerek var?” tartışmaları yaşandı ama İstanbul Havalimanı, Frankfurt ve Londra Heathrow’u da geride bırakıp gerçek bir hub oldu.

Ercan Havalimanı’nın ihalesini KKTC Maliye Bakanı olduğu dönemde yaptıklarını anımsattı:

- Yapım süreci maalesef uzadı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile 2 yıl önce hizmete girdi. Ercan Havalimanı’nın kapasitesi 2 milyon yolcudan 10 milyona çıktı. Bu yıl Ercan Havalimanı’ndaki yolcu sayısı 5 milyonu buluyor. Bu, KKTC için başarıdır.

KKTC’yi “turizm ve eğitim adası” olarak tanımladı:

- 20 yıl önce Ercan Havalimanı’nın yıllık yolcu sayısı 1 milyondu. 2025’in ilk yarısında 2.6 milyon yolcuya ulaşıldı. Belki de bu yıl 5 milyonu da aşar. İzolasyona rağmen bu rakamlara ulaştığımıza dikkatinizi çekmek isterim.

Ahmet Bolat, THY’nin hizmet ihracatının 18 milyar dolar, Türkiye’nin toplam hizmet ihracatının 120 milyar dolar olduğunu kaydedip, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a şu öneriyi yaptı:

- KKTC’de de bir “Hizmet İhracatçıları Birliği” kurulursa, turizm, eğitim, sağlık turizmi konusunda daha planlı, programlı çalışma ortamı yaratılabilir.

Ersin Tatar, sorular üzerine üniversite eğitimiyle ilgili şu verileri ortaya koydu:

KKTC’deki üniversitelerde 100 bin öğrenci var.

Bunların 15 bini KKTC’li.

40 bin öğrenci Türkiye’den geliyor.

45 bin öğrenci de tam 144 ülkeden KKTC’ye geliyor. Bu ülkeler arasında ABD de var, İran da var, İskandinav ülkeleri ve Ukrayna da var.

KKTC’ye dönük izolasyona bir kez daha vurgu yaptı:

- İzolasyona rağmen eğitimde potansiyel oluştu. KKTC, 150 bin öğrenciye ev sahipliği yapabilecek ortama sahip.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın dediği gibi izolasyona rağmen KKTC’de eğitim ve turizmde gerçekleştirilen büyüme, “iki devletli çözüm”le yaşanabilecek gelişme konusunda da işaret veriyor…

Ajet, 250 pounda Londra-Lefkoşa seferi başlatıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Ajet’in tek yön 250 pound olacak Londra-Lefkoşa seferlerini 4 Ağustos 2025’te İngiltere’de tanıtacaklarını bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ajet’in Londra-Lefkoşa seferleri konusunda şu mesajı verdi:

- KKTC vatandaşlarının bir bölümü daha ucuz diye Londra’dan ülkemize gelirken Larnaka’ya (Rum Kesimi) uçmayı tercih ediyor. Ajet’in Londra-Lefkoşa seferleri Larnaka konusuna iyi bir cevap olacak.

Maraş’ın 1970’lerden kalma halini görmeye Kore’den bile gelen var

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son 20 yılda çoğunluğu Türkiye’den yatırımcıların olmak üzere çok önemli otel ve turistik tesislerin yapıldığını belirtti:

- Muazzam oteller yapıldı. Yatak kapasitesi 35 bine çıktı. Yeni yatırım yapmak üzere başvurular da sürüyor.

KKTC’ye giden turistlerin ortalama 3 gece konakladığını vurguladı:

- O süreyi bir haftaya, hatta 10 güne çıkarabilirsek turizm gelirlerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır.

Maraş’ı açmakla çok doğru bir adım attıklarını kaydetti:

- Maraş’ın 1970’li yıllardan kalma halini görmek üzere Kore’den bile turist geliyor. 6 yılda Maraş’ı 2.5 milyon kişi gezdi.