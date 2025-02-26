Hizmet ihracatında MDYD çalışmaları

Hasan AKDOĞAN

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Türkiye’deki müşteri deneyimi yönetimi iş alanını dünya çapında marka haline getirmek üzere çalışmalarına devam eden Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği’nin (MDYD) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, derneğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği, (MDYD) üç yılda bir yaptığı seçimli olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için bir kez daha aday olan Banu Hızlı, hazırladığı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinden oluşan listesiyle oy birliğiyle yeniden Başkan olarak seçildi.

Bugün artık tüm şirketler, faaliyet alanı ne olursa olsun, bir müşteri deneyimi şirketidir.

MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, 17 Şubat’ta gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmasında “Yeni dönem için oluşturduğumuz yönetim kurulu, sektördeki farklı deneyim ve uzmanlıkları temsil eden, harika bir kompozisyon oldu. Bu çeşitlilik hem sektörler hem de geçmiş deneyimler açısından, tüm ekosistemi yansıtan güçlü bir mozaik oluşturuyor” dedi. Geride bırakılan dönemde derneğin sınırlarını genişlettiklerini belirten Banu Hızlı, “Derneğimizin ismini ve kapsamını yeniledik, üye profilini dönüştürdük, uluslararası iş birliklerini artırdık, yeni markanın konumlanmasını, marka mimarisini dizayn ettik ve müşteri deneyimi alanında çalışan profesyonellerin emeğini daha görünür kılmak için önemli adımlar attık. Ama kuşkusuz daha çok kat etmemiz gereken yol var” diye konuştu.

“Önümüzde, Türkiye’yi hizmet ihracatı ile birlikte teknoloji, eğitim ve danışmanlık alanlarında bir müşteri deneyimi merkezi haline getirmek gibi büyük bir hedef var” diyen Banu Hızlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşteri deneyimi ekiplerinin şirket organizasyonlarında hak ettikleri yere gelmelerine katkı sağlamak, bu alandaki birikimin değerinin daha iyi anlaşılmasına imkan yaratmak ve müşteri deneyimi yönetiminin iş dünyasının vazgeçilmez bir unsuru olduğunun fark edilmesini, hak ettiği yeri almasına katkı sunmak için hep birlikte çalışacağız. Bugün artık tüm şirketler, faaliyet alanı ne olursa olsun, bir müşteri deneyimi şirketidir. Mükemmel müşteri deneyimi, verimlilik ve katma değer yaratmanın en güçlü yollarından biri ve bir ekonominin gelişimi için kritik öneme sahip. Biz de hem sektörel bilinci artıran hem de bu dönüşüme yön veren bir yapı olarak çok önemli bir konumdayız. Daha güçlü, daha etkili ve daha kapsayıcı bir dernek olma yolunda birlikte çok şey başaracağımıza inanıyorum.”