Hizmette bir şirket aktifini 12 kat büyüttü

Altı aylık bilançolara göre BIST Hizmet Endeksi’nde yer alan 10 firmanın aktif değeri %91 ve üzerinde artış kaydetti. Şirketlerden birinin aktifl eri %1.163 oranında büyüme ile dikkat çekti.

gücünü gösteren önemli göstergelerden biri olan aktif büyüme, firmaların sahip olduğu varlıkların ne kadar arttığını gösterir. Son paylaşılan altı aylık bilançolara göre BIST Hizmet Endeksi’nde işlem gören şirketlerden 10’u %91 ve üzeri oranda aktifini büyüttü. Listenin ilk sırasında yer alan firmanın aktifl eri ise 12,6 kat arttı.

Birleşmeyle aktifini büyüttü

Yılın ilk yarısına ait bilançolara göre BIST Hizmet Endeksi kapsamında bulunan 129 şirketten aktifini büyüten ilk üç şirketin oranı %233 ve üzeri oldu. En yüksek artışı gerçekleştiren Lydia Yeşil Enerji’nin aktifl eri geçen yılın altı ayında 238,5 milyon TL seviyesinde idi. Değer, bu yılın altı aylık döneminde 3 milyar TL’ye yükseldi. Artış oranı %1.163 oldu. Şirketin varlıklarındaki bu yüksek artışta biri enerji diğeri de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firmayı bünyesine dahil etmesinin etkisi bulunuyor. Aktifl erini en fazla artıran bir diğer şirket %328 ile Sönmez Filament oldu. Şirketin öne çıkan varlıkları arasında Sönmez Çimento’nun %15 payı ile gayrimenkulleri dikkat çekiyor. Şubatta hazırlanan rapora göre elindeki yatırım amaçlı taşınmazların değeri 2,7 milyar TL seviyesinde.

Aktifl eri artanların ağırlığı hafif

Aktif artışı ile dikkat çeken 10 şirketin BIST Hizmet Endeksi içindeki toplam ağırlığı %6,45 seviyesinde bulunuyor. Bu şirketlerden en fazla ağırlığa sahip Kuyaş Yatırım’ın payı 1,68 oranında. Hizmet Endeksinde ağırlığı en yüksek iki hisseden THY ve BIM birlikte %33,31 pay ile endeksin yönünü belirliyor.

ZEYNEP'E SOR

FAVÖK MARJI MI, BRÜT KÂR MARJI MI?

FAVÖK marjı; verimlilik, nakit yaratma, kıyaslama, gerçek performans. Muhasebe politikalarından etkilenme, tek başına yetersizlik, dönemsel dalgalanma.

Brüt kâr marjı; verimliliği yansıtma, fiyatlama gücü, hızlı ve anlaşılırlık, sürdürülebilirlik. Operasyonel gideri ve finansman maliyetini kapsamama.

Güvenlik gerekçesiyle Hindistan’daki faaliyetleri durdurulmuştu. Yasal süreç devam ediyor

Çelebi’nin Hindistan’daki faaliyetiyle ilgili son durum nedir? /Musa Şarman

Musa, iştirakleri vasıtasıyla Hindistan’daki havalimanlarında faaliyet yürüten Çelebi’nin işletme hakkı, ülke güvenliği gerekçe gösterilerek idare tarafından iptal edilmişti. Şirketin yasal yollara başvurarak işlemi iptal yönlü girişimleri oldu. Son olarak temmuzda yaptığı açıklamada, iştiraki Celebi GH India’nın Ahmedabad Havalimanı’nda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yasal süreçte, temyiz talebinin reddedildiğini belirtirken iştirakin üst mahkemeye gideceğini duyurmuştu. Süreç, Çelebi’nin ilgili havalimanındaki faaliyetlerine geri dönüşü engelleyen bir aşamada bulunuyor. Kısa sürede Hindistan’dan gelir beklenmemeli.

Yılbaşından bu yana hem endeksten hem de sektör ortalamasından güçlü performans sergiledi

Halkbank’ın mali performansına göre fiyatı nasıl görüyorsunuz?/Zafer Binay

Zafer, yılın ilk yarısında dönem sonu net kârını %9 artıran Halkbank, net faaliyet kârını da %448 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldi. Bu fark, büyük ölçüde yüksek faiz geliri ve komisyon artışıyla alakalı. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana %%78,52 yükseldi. Aynı sürede Borsa Endeksi %16,66 Banka Endeksi de %13,99 çıkış gerçekleştirdi. Hisse ise geçen sürede ortalamaların üzerinde bir yükseliş kaydetti. Söz konusu performansa rağmen F/K oranı 8,99, PD/ DD oranı da 1,08 seviyesinde bulunuyor. Çarpanlar hissenin hâlâ iskontolu olduğunu işaret ediyor. Banka sektöründeki kârlığın devam etmesi hisseyi de olumlu yönde etkileyecektir.

YATIRIM FONLARI

KVS fonu, tahville yatırımcısına yıllık %56 getiri sağladı

Azimut Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (KVS), portföyünün %37,87’si Takasbank para piyasasına, %19,67’si özel sektör tahvillerine, %18,49’u TL mevduata ve %12,01’i finansman bonosuna yönlendiriyor. 16,2 milyar TL toplam büyüklüğe ulaşan fon, 2.258 yatırımcıya sahip ve %61,06 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Fon, yalnızca TL cinsi varlıklara yatırım yaparak mutlak getiri hedefl iyor. KVS’nin strateji, 25–90 gün vadeli enstrümanlarla düşük riskli ama esnek bir yapı kuruyor. Yılbaşından bu yana %38,87, son bir yılda ise %56,11 getiri elde etti. Yüksek doluluk oranı hitap ettiği yatırımcıların güvenini yansıtıyor. Volatilitenin düşük kalması istikrarlı bir getiri arayanlar için avantaj sağlıyor. Son iki ayda yatırımcı sayısı artarken eylülde 387,1 milyon TL nakit çıkışı gözlendi.

TAHVİL

Carrefoursa, TLREF+%1,25 faizden tahvil ihraç etti

Carrefoursa, nitelikli yatırımcılara 22.09.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,25 olarak belirlendi. 374 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 01.10.2026 olacak.

+%1,25 YILLIK FAİZ TLREF

22 Eylül tarihli TLREF %40,16 seviyesinde bulunuyor. Carrefoursa’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1,25 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSCARFE2612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ENDA ENERJİ HOLD.

İştirakinin Urla’daki RES kapasitesini genişletiyor. Gerekli izin alındı. Uygulamaya geçiyor

Enda Enerji Holding’in %66,33’üne dolaylı sahip olduğu İyte Res Elektrik’in İzmir Urla’daki rüzgar santralinde kapasite artışına gidiliyor. Mevcut 13 MWe kurulu güçteki RES’te 8,4 MWe’lik kapasite artışına gidilmesi için imar planı değişikliği onayı alındı. Onayla birlikte uygulama sürecine geçilmesi mümkün hale geldi. Santralin toplam kurulu gücünün %64 oranında artacak olması, üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak. RES yatırımları, Türkiye’nin artan yenilenebilir enerji hedefl eri doğrultusunda devam ediyor. Mevcut santrallerde yapılan kapasite artışları, hem birim üretim maliyetini düşürüyor hem de yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. Özellikle Ege Bölgesi rüzgar verimliliği ile öne çıkarken, ek kapasitelerle projeler büyütülebiliyor.

KUZEY BORU

Üretim hattını devreye alarak kapasitesini %60 arttı. Bilançoya yansıması ileride görülecek

Kuzey Boru, 2025-2028 dönemine ilişkin stratejik planı doğrultusunda kurduğu Aksaray PPR boru üretim tesisini devreye aldı. Hattın tamamlanmasıyla şirketin PPR üretim kapasitesi %60 oranında arttı. Bu yatırımla üretim hacminin büyümesine ilave birim maliyetlerinin düşmesi de hedefl eniyor. Plastik boru sektörü, inşaat ve altyapı yatırımlarıyla bağlantılı bir büyüme eğrisi izliyor. İç tesisat sistemlerinde kullanılan PPR borular, hem kamu projelerinde hem de özel sektörde yaygın talep görüyor. Bu alanda kapasite artışı yapan firmalar, iç pazarda daha etkin rol üstlenirken ihracat pazarlarında da rekabet gücü kazanmayı hedefl iyor. Kapasite artışı, satış hacmi ve maliyet avantajı yaratma potansiyeli taşırken, bilanço üzerindeki yansıması ilerleyen süreçte gözlenecek.

ELİT NATUREL

ABD ve Kanada için KeHE ile görüşmelere başladı. İş birliği iki pazarda büyümesini sağlayacak

Elit Naturel, ABD merkezli KeHE Distributors ile ABD ve Kanada’da iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere görüşmelere başladığını duyurdu. KeHE, 18 dağıtım merkezi ile 30 binden fazla perakendeciye hizmet veriyor. Bu altyapı, Elit Naturel’in ürünlerini Kuzey Amerika pazarına yaygın biçimde ulaştırması açısından önemli bir potansiyel olarak değerlendiriliyor. Organik ve doğal ürün segmentinde faaliyet gösteren markaların uluslararası büyümesi, genellikle güçlü dağıtım ağına sahip yerel ortaklarla mümkün olabiliyor. ABD ve Kanada, bu segmentte tüketici bilinci ve satın alma gücü açısından öne çıkan pazarlardan. Elit Naturel’in KeHE ile anlaşmayı sağlaması halinde her iki pazarda görünürlük kazanmasını kolaylaştıracak ve ihracat gelirini büyütmesini sağlayacak.