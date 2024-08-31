‘Hukuki check-up’ ile milyonlarca liralık olası zarar ve itibar kaybı engellenebilir

İzzet Gürler

Kurt & Partners Kurucu Ortağı

İş listesine ‘hukuki check-up’ı dahil eden şirketler rekabette arayı açacak. Genel kurul denetiminden tedarikçi sözleşmelerine, uzaktan çalışma dahil tüm çalışma modellerinden veri koruma ve fikri mülkiyet haklarına kadar şirketlerin tüm işleyişinde hukuken aksayan yönlerinin, eksikliklerinin tespiti ve bunların giderilmesi için yapılan bir denetim olan ‘hukuki check-up’ ile milyonlarca liralık olası zarar ve itibar kaybı önlenebiliyor.

‘Hukuki check-up’ ile şirketlerin hukuki risklerinin hızlı ve kolay şekilde tespit edilebildiğini ve tespit edilen risklerin yönetimi ve plan dahilinde ortadan kaldırılmakta. Özellikle yurt dışına ihracat yapan ve birleşme & devralma sürecine girecek şirketler, iş fikrini satmak için yatırım turundaki girişimciler; rekabet avantajı elde etmeleri, hisse bedellerini değerinde almaları için ‘hukuki check-up’ yaptırmaları yerinde olur.

İhracatçı şirketlerin riski büyük!

Daha öncesinden tespit edilemeyen hukuki bir riskin gerçekleşmesi halinde öngörülemeyen, çoğunlukla yıkıcı maliyetler hatta para ile bile ölçülemeyecek itibar kayıpları ile karşılaşılmakta. “Günümüzde ekonomik koşullar itibarıyla şirketlerin devamlılığı, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik, yeni kaynak yaratmak, yeni pazarlara girmek, küresel şirket olma sürecinin hızlanması, rekabetçi olmak Türk iş dünyası için her zamankinden çok önemli. ‘Hukuki check-up’ ile şirketlerin tüm bu konularda önünü açmak için destek veriyoruz. Ayrıca yakın zamanda mevzuata aykırı şekilde işçi çalıştırma nedeniyle hakkında dava açılan ve önemli bir itibar kaybına uğrayan moda devinin yaşadıklarını da dikkate aldığımızda ‘hukuki check-up’ın sağlayacağı fayda çok net görülüyor. Özellikle AB ülkelerinde uygulanmaya başlayacak Tedarik Yasası düzenlemelerine uyumluluk, yakın zamanda yürürlüğe girecek ve ihracatı temelden etkileyecek sınırda karbon düzenlemelerine uyumlu olmak gibi yurt dışına ihracata devam edebilmek için yerine getirilmesi zorunlu konular açısından ihracat yapan şirketler risk altında.

Şirkete özel yol haritası

Hukuki check-up’ın en az bir defa yaptırılması ve yasal düzenlemelerdeki değişikler dikkate alınarak daha uzun süreleri kapsamalı. Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hakları, Sigorta, Çevre Hukuku, Rekabet Hukuku, Veri Koruma, Uyumluluk Denetimleri gibi başlıklarda hukuki check-up’ yaptıran şirketler, süreç tamamlandığında tamamen işleyişlerine uygun, şirkete özel dokümantasyon ve uygulama önerileri ile bir yol haritasına sahip oluyor. Bir nevi hukuki reçete veriliyor. Bu hizmetin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde önceliklendirilmesi bu işletmelerin daha güvenli büyümeleri için önemli.

Hukuki check-up’ın şirketlere maliyeti tamamen şirketin yapısına, büyüklüğüne göre değişiyor. Ancak hukuki eksikliklerden doğan riskin gerçekleşmesi ile karşılaşılacak olan mali yükten çok daha az maliyetli olacaktır.