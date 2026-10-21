Hürriyet ve Sabah’ta 18 Ekim günü utangaç bir “Manifest” devrimi mi?

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18 Ekim günü beni çok şaşırtan bir şey oldu.

İktidarın en büyük iki medyasında âdeta bir “Manifest devrimi” yaşandı.

Hani şu 6 kızdan oluşan Manifest grubu ile ilgiliydi bu devrim.

18 ve 19 Ekim günleri iktidara yakın bu iki grupta Manifest’in Londra konseri ile ilgili bir haber ve bir de mülakat yayımlandı.

Hem de ikisi de çok olumlu ifadelerle yazılmış içeriklerdi bunlar.

İlk işaret Hürriyet’te 27 Eylül günü geldi

Aslında ilk işaret daha önce gelmişti ama ben “Herhâlde gözden kaçtı” diye üzerinde durmamıştım.

27 Eylül günü Hürriyet’in Kelebek ekinde Manifest grubunun Londra’da teknenin arkasında çekilmiş çok güzel bir fotoğrafı yayımlandı.

Grubun üyesi kızlar, 16 Ekim günü Londra’da verecekleri konser öncesinde İngiliz basını ile bir araya gelmişti.

Hürriyet de bunu haber yapmıştı.

Şaşırmıştım…

Altı kızın aldıkları 3 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesi

Niye derseniz, Manifest şu sıralar iktidarın ve yargının hedefindeki bir müzik grubu.

Grubun her bir üyesi 2025’te KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri bir konser nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezası almıştı.

Ceza almalarının nedeni ise Türk Ceza Kanunu’nun 225/1 maddesi kapsamında “teşhir suretiyle hayâsızca hareketlerde bulunmak”tı.

İddianamedeki üç cümle şuydu

Savcılık iddianamesinde şöyle ifadeler vardı:

“Suça konu olan dans figürlerinin toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden…”

“Toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve hayâ duygularına saldırı niteliği taşıyan…”

“Suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği…”

Durumdan vazife çıkaran belediye başkanları

Haklarında bu iddianame ile açılan davadan sonra, “durumdan vazife çıkaran” bazı belediyeler Manifest’in konserlerini yasaklamıştı.

Yani grup iktidarın ve yargının ardından, iktidar belediyelerinin de hedefi hâline gelmişti.

O nedenle Hürriyet’te Londra konseri ile ilgili bir haber görünce şaşırmış ama “Herhâlde gözden kaçmıştır” diye bir şey yazmamıştım.

Geçen pazar Hürriyet’te birinci sayfaya çıkan mülakat

Ancak geçen pazar günü, yani 18 Ekim’de Hürriyet’in Kelebek ekinde Manifest grubu üyeleri ile yapılmış uzun bir mülakatı görünce “Bir dakika” dedim.

Bu yeni bir şey…

Üstelik gazetenin birinci sayfasında tepeden çok güzel de gösterilmişti mülakat.

Gerçekten güzel bir mülakattı.

Büyük ilgiyle okudum.

Sabah’ın İngilizce yayınında olumlu bir Manifest haberi

Bir şaşırtıcı gelişme de ertesi gün Sabah grubunda oldu.

Grubun İngilizce gazetesi Daily Sabah, 19 Ekim 2026’da Hakan Uç imzasıyla şu başlıkla bir haber yayımladı:

“Turkish group Manifest makes history with sold-out Wembley show”

Türkçesi: “Türk grubu Manifest, kapalı gişe Wembley konseriyle tarih yazdı.”

Haber gayet olumlu bir dille yazılmış; konseri grubun uluslararası kariyerinde bir dönüm noktası olarak anlatıyor.

Salonun dolması, danslar, sahne prodüksiyonu ve Türk bayrağı açılması öne çıkarılıyor.

Sabah’ın Türkçe yayınları ve öteki iktidar medyasında yok

Ancak haberi Sabah’ın Türkçe sitesi ve A Haber’de göremedim.

Bunun üzerine iktidara yakın öteki medyaya da baktım.

Yeni Şafak, Akşam, Star ve Türkiye gazetesinde konser sonrasında yayımlanmış bir haberi göremedim.

Belki gözümden kaçmıştır ama ben bulamadım.

İki gruptaki bu haberi nasıl yorumlayabiliriz?

Biraz mahcup ve çekingen biçimde olsa da bence güzel bir gelişme bu.

Bunu nasıl yorumlayacağız?

“Gözden kaçmıştır” diyebilirsiniz.

“Ne önemi var?” da diyebilirsiniz.

Ama şöyle de yorumlayabilirsiniz:

Demek ki sanatçıların, konserlerin yasaklanması, haklarında böyle iddianamelerle davalar açılması iktidar medyasında çalışan insanlar tarafından da pek iyi görülmüyor ve desteklenmiyor.

Umarım bu duygu, tesadüf veya gözden kaçma değil, bir bakış açısının yansımasıdır.

Wembley’de 12 bin kişilik salonu doldurmak büyük iş

Manifest büyük bir işi başardı.

Londra’nın ikonik stadyumlarından Wembley Arena’nın hemen yanındaki 12 bin 500 kişilik OVO Arena Wembley’de verdi konserini.

O salonu doldurdu.

İngiliz medyasından “Türk Spice Girls” grubu muamelesi gördü.

Dünyanın hâlâ en önemli müzik dergilerinden biri olan Rolling Stone onlara yer verdi.

İngilizce söyledikleri yeni şarkıları “Tralala”yı BBC Radio 1’de tanıttılar.

Spotify Türkiye Top 50’de 5 Manifest şarkısı var

“Tralala” bugün Spotify Türkiye En İyi Şarkılar listesinde 1 numara.

İlk 50 parça içinde 5 şarkıları var.

“Hileli” adlı şarkıları sadece Spotify’da 122 milyon kere dinlendi.

Demek ki yargı ve cezalar yoluyla, belediyeler aracılığıyla müzisyenlerin cezalandırılmaları, konserlerinin engellenmesi hiçbir sonuç vermiyormuş.

Düşmüyorlar, sendelemiyorlar, yılmıyorlar, devam ediyorlar ve kazanıyorlar.

Bir Manifest kızının şu sözüne dikkat: “Türkiye’ye neşe getirdik”

Mülakatı yapan Meltem Fıratlı soruyor:

Nedir bu enerjinin kaynağı?

Grubun üyesi Esin Bahat şöyle açıklıyor:

“Her düştüğümüzde, yorulduğumuzda birbirimizden güç alabilecek kadar hem gerçekten profesyonel iş arkadaşlarıyız hem de gerçekten arkadaşız.

Birlikte güzel şeyler başarıyoruz.”

Mülakatta en çok hoşuma giden cümleyi ise grup üyesi Zeynep Sude Oktay söylemiş:

“Manifest, Türkiye’ye neşe getirdi bence…”

Ülkeleri onlara ceza verirken ülkesine neşeyi geri getirenler

Çünkü Türkiye son yıllarda Akdeniz neşesini kaybetti.

Onu bir nebze hatırlamamızı yine sanatçılar sağlıyor.

Bu yaz biraz olsun neşemizi bulmamızı sağlayan bir başka sanatçımız da Mabel Matiz’di.

Onun “Ha Leylim” şarkısının başına da benzer şeyler geldi.

Umarım iktidar medyasının bu mahcup ve utangaç Manifest açılımı bir gün onun güzel şarkılarına da yayılır.

Bunlar bizim sanatçılarımız.

Hepimizin sanatçıları.

Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Tarkan, Ferdi Özbeğen gibi hayatımızın her anına, duygularımızın her saniyesine giren, bizimle konuşan insanlar.

Ezhel, BLOK3, Duman, Mor ve Ötesi de öyle…

Zaz ve Wembanyama’nın öğrencilere verdiği destek

Bakın, Fransa’da bütün toplumu saran bir öğrenci hareketi var.

Siyaseten ülkeyi bölüyor.

Kimi destekliyor, kimi karşı…

Swann Arlaud, Camille Cottin, Tahar Rahim, Zaz gibi oyuncu ve şarkıcılar öğrencilere destek veriyor.

NBA’in en tepedeki oyuncularından biri olan Fransız Victor Wembanyama, San Antonio’da maç sonrasında bir basın toplantısı yaptı ve öğrencilere destek verdi.

Onlar böyle olduğu için kimse cezalandırmaya, konserlerini yasaklamaya, onları filmlerden ve dizilerden kovdurmaya kalkmıyor.

BLOK3’ün yeni şarkısındaki iki cümleye dikkat

Dün itibarıyla Spotify Türkiye En İyi 50 listesinde 2 numarada BLOK3’ün çok güzel bir şarkısı var.

“Sebebi Var…”

Orada sevgilisine şunu söylüyor:

“Nefretin artık bedeni sarmış

Meğer senin sevgin sana kadarmış…”

Türkiye artık “nefret” denen duygudan çok yoruldu.

İçimiz çok karardı.

“Neşemizi bulmamıza” yardım eden sanatçılara hoyratça davranmayı bırakmak hepimizin yararına olacak.

O nedenle Hürriyet ve Sabah grubunda Manifest’in Londra başarısını duyuran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Belki onlar için küçük ama emin olun mesleğimiz için büyük bir adım.

Umarım yine o iflah olmaz iyimserliğimin kurbanı olmam.