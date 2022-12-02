İçeride, dışarıda 8 yılda 32 oteli nasıl açacak?

Türkiye, 2022’ye başlarken, yılın tamamında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefl emişti. Yılın son ayına gelmişken 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir gayet mümkün görünüyor. Turizmdeki bu büyük başarı otelcilerimizi de ‘uluslararası zincir olma’ konusunda cesaretlendiriyor. Sektör ortalamasına göre her biri büyük yatırımlar sayılabilecek 8 oteli için yaklaşık 650 milyon dolarlık yatırım yapan ‘yerli ve milli’ otel markası Elite World Hotels&Resorts, 2030 yılına kadar, yurt içinde ve yurt dışında 32 yeni otel açacak. ‘46 yıllık otelcilik geleneğine’ sahip grubun bu ‘radikal büyüme kararıyla’ şu anda 1.400 kişi olan istihdamı da 3 bin kişiye çıkacak. Yatırımlarla ilgili detayları Elite World Hotels&Resorts Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ve Chief Operating Officer (COO) Orkun Petekçi anlatıyor.

Emel Elik Bezaroğlu, “Bugüne kadar Van, İstanbul ve Sapanca’daki otellerimizle şehir otelciliği, kongre ve resort’ta çok başarılı örnekler ortaya koyduk. Sektöre önemli bir farklılık ve rekabet heyecan getirdiğimize inanıyoruz. Elite World markası olarak bundan böyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımızı hızlandıracağız ve uluslararası bir otel zinciri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Turquality Marka Destek Programı’na da kabul edildik. Başarımızın temelindeki en büyük sır, her zaman ülkemize olan inancımızı korumak ve yatırımlarımızı sürdürmek” diyor. 2022 yılı itibariyle otellerdeki ‘ortalama doluluk oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu’ ve bunun da pandemi öncesi yıl 2019’daki oranların üzerinde bir rakam anlamına geldiğini vurguluyor. Kongre turizminde de ciddi canlanma gördüklerini ancak bu konudaki planlamaların ortalama 3 yıl için yapıldığını hatırlatıyor. Emel Elik Bezaroğlu, turizm ve otelcilikteki bu olumlu tablonun 2023’te de devam edeceğini bunun işaretlerinin güçlü olduğunu anlatıyor.

81 vilayete yayılmak istiyoruz

COO Orkun Petekçi ise grubun hızlı büyüme stratejini hayata geçirmek için 4 marka oluşturduklarını, management ve franchise yöntemiyle isim hakkı vererek zincirin halkalarını 2030 yılına kadar 8’den 40’a çıkaracaklarını belirtiyor. Bu 4 markayı Elite World Grand (Kongre), Elite World Comfy (Ekonomi 4 yıldızlı), Elite World Go (Ekonomi 3 yıldızlı) ve Elite World olarak sıralıyor. Şehir otelciliğinde 5 yıldızlı oteller kadar 3 ve 4 yıldızlı otellerin de önemli olduğunu ve belirli bir kalite standardı sağlandığında büyük talep gördüğünü belirtiyor. Ekonomi segmentindeki markalar için yatırım ve operasyon maliyetlerinin daha düşük olacağını vurgulayıp şu ayrıntıları paylaşıyor: “3 yıldızlı Go’lar 80-120 odalı ve odabaşı maliyeti 35 bin dolar civarında olabilir. 4 yıldızlı Comfy’ler ise 100-150 odalı, odabaşı maliyeti 45 bin dolar olabilir. Ülkemizin 7 bölgesinde 81 vilayetinde olmak istiyoruz. Bizim standartlarımıza uygun otel binası inşa eden ya da bulunan yatırımcılara çok özel ve cazip bir imkân sunuyoruz.”

Petekçi, şu anda yeni stratejiye uygun olarak hangi illerde ilk Elite World’lerin açılabileceğine dair soruyu, “Trabzon’da çok yakında açarız, görüşmelerimiz son aşamada. Diyarbakır’a sadece bu yıl 5 kez gittik ve anlaşmaya çok yakınız. İzmir, Antalya tabii ki bir an önce istiyoruz” diye yanıtlıyor. Yurt dışındaki ilk Elite World’ün de büyük ihtimalle Almanya’da açılacağını, orada da somut bir proje için görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu vurguluyor. Avrupa’da Hollanda ve İtalya’da da görüşmeler yaptıklarını söylüyor.

Harç bitti yapı paydos, ne olacak inşaatın hali?

Türkiye’nin, 3. Çeyrek Büyüme Verileri açıklandı. Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde bankacılık finans hizmetlerinden tarıma kadar bütün sektörler az ya da çok büyümeyi başarmış durumda. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 oranında küçüldü. İnşaat uzun süredir küçülüyor ama bu son rakam en sert küçülmelerden biri oldu. Konut fiyatlarında gelinen seviyeleri ve kiraların yüksekliğini uzun süre konuştuk. Bu küçülme rakamı, sektöre yönelik tüm kredilerin neredeyse sıfırlanmasıyla yeni şantiye kurmanın imkânsızlaştığını, mevcut şantiyelerin de durma noktasına geldiğini kanıtlıyor. Hemen yarın çok sayıda projenin inşaatı başlasa bile konut arzındaki büyük açık etkisini, en az 2 yıl daha sürdürecek. Bu tablo, bütün sektörlerde işlerin durması halinde söylenen “Harç bitti yapı paydos” sözünü bu defa inşaat için çok anlamlı hale getirmiş durumda.