İdare ile yaşanan ihtilafları irdeleyen toplantı

İdari Yargılama Usulü Kanunu idare ve vergi mahkemelerinin yargılama usulünü sadece 65 maddede düzenlemeye çalışmıştır. Bu durum dahi vergi yargılama alanının sorunlu bir alan olduğunun başlıca göstergesidir.

İster mükellef olsun ister mükellefin iş ve işlemlerini takip eden YMM veya SMMM yahut Avukat olsun, kısaca hemen herkes vergi idaresi az veya çok sorunlar yaşamıştır. Gerek bu sorunların giderilmesi için gerek haksız vergilendirme işlemleri aleyhine yapılabilecekler ile ilgili olarak kanunlarımızda çeşitli başvuru yolları öngörülmüştür.

Bu yollar, idari başvuru yolları ağırlıklı olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu konuda ilk akla gelenler, pişmanlık, düzeltme, izaha davet, uzlaşma gibi müesseselerdir. Ancak bu düzenlemeler dahi kendi başlarına yeni sorunlara yol açacak şekilde karmaşık düzenlemelerdir. Bu yolların içerisinde, kişinin hataya düşerek haksız vergilendirmeyle karşı karşıya kalması ihtimali göz ardı edilemeyecek derecede yüksektir.

İdari başvuru yollarının dışındaki yol ise İdari Yargılama Usulü Kanunu ile düzenlenmiş bulunan yargı yoludur. Vergi yargısının başvuru ve yargılama usullerini de düzenleyen bu kanun, yargılama usullerine ilişkin kanunlar içerisinde en çok düzenleme zaafiyetleri gösteren kanundur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu adli yargının yargılama usulünü 450 maddede, Ceza Muhakemesi Kanunu ceza mahkemelerinin yargılama usulünü 335 madde düzenlerken, İdari Yargılama Usulü Kanunu idare ve vergi mahkemelerinin yargılama usulünü sadece 65 maddede düzenlemeye çalışmıştır. Bu durum dahi vergi yargılama alanının sorunlu bir alan olduğunun başlıca göstergesidir.

Bütün bunları dikkate alan İstanbul SMMM Odası ile İstanbul Vergi Merkezi birlikte, bu sorunları dikkate alarak başvuru yollarında hak kayıplarının oluşmaması için dikkat edilmesi gereken hususları ortaya koymak amacıyla bir toplantı düzenlemişlerdir.

“Vergi İdaresi İle Yaşanan Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları Sempozyumu” başlığı ile düzenlenen bu toplantı, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul SMMM Odasının Kurtuluş’da bulunan Hizmet ve Kültür binasının toplantı salonunda yapılacak.

Saat 13:00’te başlayacak toplantının birinci Oturumunda YMM. Dr. Mustafa TAN “İzaha Davet ve Pişmanlık Müesseseleri ve Sorunları, YMM. Dr. Erdal ASLAN “Uzlaşma ve Yaşanan Sorunlar”, Samsun Vergi Mahkemesi Başkanı Mustafa Balcı “Vergi Hataları ve Düzeltme-Şikayet Uyuşmazlıkları” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

Toplantının saat 15:00’de başlayacak ikinci oturumunda ise Marmara Üniversitesinden Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ “Vergi Yargısına Gidiş ve Sorunlar”, Galatasaray Üniversitesinden Dr. Balca ÇELENER “Vergi Yargılama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular”, İstanbul 7. Vergi Mahkemesi Başkanı Atanur EROL “Vergi Yargısı ve Ceza Yargısı Kararlarının Etkileşiminde Yaşanan Sorunlar” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

Programını aktardığım Sempozyumu “YouTube/İSMMMO TV” kanalından da canlı olarak izlemek mümkün. Ancak meslek mensuplarının SÜRGEM Eğitim kredisi ve KGK destekleyici kredi alabilmeleri için toplantıyı odanın web sitesinden rezervasyon yaparak ve toplantıya katılım sağlayarak izlemeleri gerekmektedir.