İhracat geliri %2.377 büyüdü zarardaki şirket holdingleşiyor

Borsada ihracat oranı %20 barajını aşan, yurt dışı satışları büyüyen ve son bir yılda yatırımcısına %30’un üzerinde kazandıran 27 şirket bulunuyor. Özata Denizcilik 1.044 ve Burçelik Vana %877’lik yıllık fiyat artışıyla listedeki diğer şirketlere açık ara fark attı.

Piyasa, döviz girdisi olan şirketleri önemsiyor. Yüzünü yurt dışına çeviren firmaların, artan kurlarla birlikte birer nakit makinesine dönüşeceği düşüncesi hakimdir. Ulusoy Elektrik veya Borusan Boru gibi yüksek döviz girdisi olan şirketlerin yer aldığı bu tablo, özellikle enflasyonist ortamda yatırımcıya güvenli liman imajı çiziyor olabilir. Döviz girdisi artıyorsa şirketin kasasının dolduğu varsayılır. Ancak cironun sınır ötesinden gelmesi operasyonel riskleri tek başına sıfırlamaz. Rakamların arkasındaki nakit akışı kontrol edilmeden hareket edildiğinde risk de beraberinde gelir.

Burçelik Vana, yurt dışı satışlarını %2.377 büyüterek yüksek bir artış oranına imza atarken güçlü bir gelir büyümesi izlenimi veriyor olabilir. Ancak ilk çeyrek dönemde geliri sadece 91,1 milyon TL düzeyinde. Esas faaliyetlerden zarar eden şirketin net dönem zararı 1,9 milyon TL. Hisseyi yukarı yönlü destekleyen motivasyon holdinge dönüşüm kararı.

Otomotiv sektöründe yer alan Karsan, %514,19’luk ihracat artış hızıyla dikkat çeken bir diğer şirket. Bu performans ilk çeyrekte gelirinin %140 artarak 4,78 milyar TL’ye ulaşmasını sağladı. Ancak yüksek maliyet ve giderleri dönem sonunda sadece 65,5 milyon TL kâr etmesine yol açtı. Kârı düşük olsa da zarardan dönmesi olumlu olarak değerlendirilmeli.

Hikayesi olan kazandırıyor

Özata Denizcilik yurt dışı gelirini %18 büyütmesine rağmen üç aylık dönemde 288,8 milyon TL zarar yazdı. Ancak fiyatı son iki ayda güçlü bir çıkış sergiledi. Bunda Özata Tersanecilik’i bünyesine katacak olmasının etkisi bulunuyor. Özata Tersanecilik, Pasifik Teknoloji ile deniz ve savunma alanında platformlar üretmek amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

ZEYNEP’E SOR

LİKİDİTE ORANI MI, ASİT TESTİ ORANI MI?

Likidite oranı; potansiyel, kredi ölçümü, kolay hesaplama, kıyaslama. Stok yanılgısı, tahsilat gecikmesi, şişkin bilanço, anlık kriz, yanıltıcı güven.

Asit testi oranı; gerçeklik, stoksuz test, kriz kalkanı, şeffaflık, güvence. Dar kapsam, sektörel uyumsuzluk, alacak riski, yanılgı, muhafazakarlık.

İştirakin satışından gelecek nakit holdinge gidecek. Kendisi dolaylı istifade edecek

Sanipak’ın satışından gelecek para ne zaman Eczacıbaşı İlaç’ın kasasına girer? ● Orhan Yıldızer

Orhan, Sanipak’ın 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden satışında hem yurt içinde Rekabet Kurulundan hem de yurt dışı rekabet kurulundan gerekli onay alındı. Diğer süreçlerin tamamlanmasının ardından kapanış günündeki borç ve işletme sermayesi düzeltmesiyle birlikte nihai devir bedeli tahsil edilerek süreç tamamlanacak. Satışı yapan asıl taraf Eczacıbaşı Holding olup Eczacıbaşı İlaç, Holding’in %37,28 ortağı konumunda. Nakit girişi de Holding’e gidecek. Şirket ise ancak değer artışı veya ilerideki temettü dağıtımı üzerinden fayda sağlayacak.

Yılın ilk yarısında gelirinin %64’ünün üzerinde yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi

Altınay Savunma’nın aldığı işler ciroyu büyütecek bir hacme sahip mi? ● Mustafa Aygün

Mustafa, Altınay Savunma son dönemde önemli bağlantılar gerçekleştirirken, siparişler cirosunu anlamlı bir büyüklüğe çıkarıyor. Yılbaşından bu yana aldığı işlerin toplam büyüklüğü 2,2 milyar TL’yi geçti. Söz konusu tutar, şirketin 2025’teki 3,46 milyar TL’lik toplam satış hasılatının %64,42’sine denk geliyor. Döviz bazlı yerli havacılık sistem ve ekipmanlarının yanı sıra, Nijerya ile imzalanan büyük çaplı İHA sözleşmesi ivmeyi desteklemekte. Yıl sonu için 100 milyon dolar satış ve 300 milyon dolarlık iş stoku hedefi şirketin iddiasını gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

FBC kâr payı ödeyen katılım fonu yıllık %36 getiriyle endeksin gerisinde kaldı

One Portföy’ün idare ettiği Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu (FBC), yıl başından itibaren yükselen bir ivmeyle hareket etti. Haziranın ilk haftası 2,39 TL’ye kadar çıktıktan sonra düşen bir eğilim sergiliyor. Büyüklüğü mayıstan bu yana belirgin bir değişiklik yaşamazken şimdilerde 193,4 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Hacmi önceki aya göre bir miktar azaldı. Geçen ay para girişi, şimdilerde ise para çıkışı söz konusu. Yatırımcısı temmuzda bir miktar azalarak 6.180 kişiye indi. Temel stratejisi, fon değerini katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %67,13’u hisse ve %12,75’i BYF paylarından oluşuyor. Orta düzey risk alarak faizsiz getiri arayanlara hitap ediyor. Son bir yılda %36,07 getiriyle endeksin %40,37’lik çıkışının gerisinde kaldı.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, piyasadan TLREF + %4,25 faizle 250 milyon TL borçlandı

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 06.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 183 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 05.01.2027 olarak açıklandı. 6 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in verdiği %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFCGDF12726 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASELSAN

Gerçekleştirdiği 40 milyon dolarlık harcamayla test merkezlerini devreye aldı

Aselsan, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarda bulunuyor. Bu kapsamda, 40 milyon dolar harcamayla tamamladığı 17.360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve sualtı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerini devreye aldı. Yeni merkezlerle birlikte hava ve deniz savunma sistemleri üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlenmiş oldu. Söz konusu yatırımla, siparişlerin teslimat hızını artırırken operasyonel verimliliğini büyütme imkanı elde edecek. Aselsan ilk çeyrekte kârını %86 büyüttü.

AVRUPAKENT GYO

Geliştireceği yeni projeyle Forum Trabzon AVM’yi büyüterek gelirini artıracak

Avrupakent GYO, portföyünde yer alan Forum Trabzon AVM’nin kiralanabilir alanını ve gayrimenkul değerini artırma yoluna gidiyor. Bu amaçla AVM’nin dışında yeni bir proje geliştirecek. Şirket, hedeflediği yatırımın proje geliştirme ve yapım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir müteahhitlik firmasıyla anlaşmaya vardı. Girişimle birlikte ticari potansiyelini yükseltme olanağına kavuşacak. Firmanın arsa potansiyelini yeni projelerle desteklemesi bilançosundaki toplam aktifini büyütmesini sağlayacak. Üç aylık bilançosunda 48,4 milyar TL duran varlığı bulunuyor.

BESLER GIDA

Büyüme hedeflerini hayata geçirebilmek gayesiyle yurt dışından kredi temin etti

Besler Gıda, üretim kapasitesini artırmak, ürün çeşitliliğini genişletmek ve operasyonel verimliliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro’luk kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin, ilk 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vadeli olduğu belirtildi. Sağlanan fonun ayrıca şirketin enerji dönüşümü ve modern gıda teknolojileri yatırımlarına yönlendirilerek ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performansını destekleyeceği bildirildi. Uzun vadeli ve iki yıl ödemesiz kredi nakit akış baskısını ortadan kaldıracaktır.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Aydem mayıstan bu yana yatayda dalgalı hareket ederken fonlar ağırlıklı alıyor

Aydem’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %43,11 ile toplamda 2,71 milyon lot artarak 9,01 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı değişmezken 24’te kaldı. NNF fonu 3,19 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, BID 230 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Aydem için bugüne kadar 4 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan bulunmuyor. En yüksek öneriyi Yatırım Finansman 45 TL ile verdi. En düşük öneri 40,30 TL ile İş Yatırım’dan gelirken ortalama öneri 42,47 TL.