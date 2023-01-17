İhracat lideri Mersin 11 barajın tamamlanmasını istiyor

Ahmet Yiğit

ahmet.yigit@nbe.com.tr

Ülkemizin en çok tarımsal üretimini yapan ikinci bölgesi Akdeniz’in üretim havzası olan Çukurova, yılın 4 mevsimi ürettiği ürünler ve ürün işleme tesisleri ile ülkemize katma değer sağlıyor. Çukurova’nın bereketli topraklarında üretilen ürünler Mersin Uluslararası Limanı ile dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Yaklaşık 250 bin metrekarelik örtü altı üretimine sahip Mersin, Antalya’dan sonra ülkemizin ikinci önemli üreticisi konumunda. Kış aylarında ise kent örtü altı üretim alanlarıyla domates ve biber gibi temel sebze ürünlerinde Türkiye’nin üretim deposu misyonunu üstleniyor.

Türkiye’nin meyve ve sebze deposu Mersin, muz, limon, çilek, erik, badem, keçiboynuzu, yenidünya, sakız kabak ve taze bakla üretiminde Türkiye birinciliğini üstlenirken, yine 9 üründe ikinci sırada yer alarak, ülke tarımına çok önemli katkılar sağlıyor. Mersin, lojistik, liman, sanayi ve turizm kenti olmanın yanı sıra tarımdaki hedeflerinden de vazgeçmiyor. Geçen her yıl üretimini ve ihracatını artıran Mersin, Türkiye’nin 2021 yılındaki 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 673 milyon 334 bin dolarlık kısmını gerçekleştirerek birincilik koltuğunun sahibi oldu.

2022’de de Mersin, Ocak-Haziran ayları arasında en fazla yaş meyve sebze ihraç eden iller arasında ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında yüzde 15 artış sağlayan Mersin, 361,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çalışmaları devam eden TÜİOSB’nin faaliyete geçmesiyle DigiGreenFoodValley markası ile birlikte yıllık 250 milyon dolarlık ek ihracat geliri elde edilmesi hedefleniyor.

Pestisit kalıntısı, yasaklı ve ruhsatsız zirai ilaç kullanımı ile mücadelede önemli adımlar attıklarını söyleyen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na zorunlu ve sorumlu zirai danışmanlık ofisleri modelini önerdiklerini kaydetti.

Onay çıkması durumunda ülkemizin ürünlerinin daha organik bir yapıda üretilmesiyle dış pazarlarda rağbet ve fiyatları artıracak. Bu durum gelecekte ülkemizin üretim güvenliğini sağlayarak daha stratejik bir konumda yer almasını sağlayacak.

Son yıllarda değeri artan ve ilerleyen yıllarda daha da değerlenmesi beklenen tarımsal üretimin devamlılığı için Mersinli üreticiler artan maliyetlere rağmen hedeflerini koruyarak üretiyor. Türkiye’nin birçok kentinde düşen üretimin tersine Mersin son 3 yılda üretimini artırdı.

Birçok nehir ve ırmağın denize aktığı Mersin’de üreticiler, 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edecek Pamukluk Barajı’nın, 82 bin dekar araziyi sulayacak Aksıfat Barajı’nın ve 60 bin dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak Sorgun Barajı’nın devreye alınmasını, yapımı devam eden ve tamamlandığında 31 bin dekara sulama suyu verecek Değirmençay ve planlama aşamasındaki 7 barajın tamamlanmasını istiyor. Mersinli üreticiler, ikincil olarak ise tarla ve tezgah arasında oluşan fiyat farklılıkların giderilmesi için düzenlemeler yapılmasını, Toprak Mahsulleri Ofisi taban fiyat açıklamasına tabi olan ürün sayısının artırılmasını talep ediyor.