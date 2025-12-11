İhracatı 660 milyon Euro’ya dayandı, Türkiye’ye rüzgar için 60 milyon Euro daha yatırdı

2009 yılından beri Türkiye’de faaliyette bulunan Nordex Enerji’nin merkezi Almanya’da bulunan çatı şirketi, iki yıl önceye kadar rüzgar enerjisi için ürün alımı yaparken, “Yüzde 30’u Almanya’da üretilmiş olmalı” koşulu uyguluyordu.

İki yıl önce merkezi Hamburg’da bulunan Nordex SE, Türkiye’deki Nordex SE’ye son kararı bildirdi:

- Rüzgar enerjisi ürünleri alırken “Yüzde 30’u Almanya’da üretilmiş olma koşulunu kaldırıyoruz” deyip eklediler: “Yeter ki siz ayakta kalın.”

Bu yıl globalde 40’ıncı yılını kutlayan Nordex SE yönetiminin bu kararı, Nordex Enerji’nin Almanya’ya ihracatını daha da tetikledi. Nordex Enerji, çoğu Almanya’ya olmak üzere Türkiye’den ihracatını 2024 yılında 660 milyon Euro’ya çıkardı.

Nordex Group Türkiye ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, geçen hafta gazetemizi ziyaret etti. Özatay’la Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ’la birlikte sohbet ettik. Özatay, 2017 yılından beri Türkiye’de pazar lideri olduklarını belirtti:

- Nordex, Türkiye’de ilk rüzgar gülünü 22 yıl önce Murat Vargı’nın çoğunluk hisselerine sahip olduğu Dost Enerji’ye vermişti. 2025 yılında Türkiye’de bizim ürünlerimizle kurulan rüzgar enerjisi santralı gücü 1200 MW’ı buldu.

Şu verinin altını çizdi:

- Türkiye’de kurulu RES gücünün yüzde 32’sinde bizim ürünlerimiz var. İnşaatı devam eden 4 bin 60 MW’lık RES’in yüzde 64’ünde de bizim ürünlerimiz kullanılıyor.

Türkiye’de ürettikleri rüzgar gülleri için motorları AEMOT’dan aldıklarını kaydetti:

- Nordex’in Türkiye’deki üretimi geliştikçe Avrupalı tedarikçilerin ülkemizde üretime gelmesine vesile oldu. Bunlar arasında Alman Flender ve İtalyan Bonfiglioli var. Bizim kanat üretimi için Aliağa’da başlayan 60 milyon Euro’luk yatırım Nisan 2026’da devreye girecek.

Nordex Group’la ilgili bilgiler paylaştı:

Nordex Group, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticileri arasında yer alıyor.

Nordex, ürün portföyünde onshore (karasal) türbin pazarını hedefleyip yatırımcılara 3 ile 7 MW aralığında türbinler sunuyor.

Dünyada 30 ülkede 380 servis noktasıyla 60 GW değerini aşan kurulu güce ulaşmış bulunuyor.

Grup bünyesindeki istihdam 10 bin 900 kişiye ulaşıyor.

Nordex Group’un bulunduğu 30 ülke arasında grubun merkezi Almanya’nın ilk sırada yer aldığının altını çizdi:

- Türkiye’de ciromuz 1 milyar Euro’ya ulaşıyor. Ülkemiz Nordex Group liginde Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Nordex Group’un Türkiye’den tedarikte önemli noktada olduğunu vurguladı:

- Nordex Group’un Türkiye’deki tedarik zincirinde istihdam 10 bin kişiye ulaşıyor.

Türkiye’deki üretimlerinde yerlilik oranını merak ettik, aktardı:

- Yerlilik oranımız yüzde 55 dolayında seyrediyor. Yerlilikte ulaşılan bu düzey bizim için çok değerli. Zamanla bu oranın daha da artması söz konusu olabilir.

Nordex Group’un Türkiye’deki iştiraki Nordex Enerji A.Ş.’nin 2009 yılında kurulduğunu anımsattı:

- İstanbul ofisimizin yanı sıra İzmir’de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Servis Teknik Eğitim Merkezimiz “Nordex Academy”, İzmir ofisimiz bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Ender Özatay, Aliağa’daki kanat fabrikasının 80 bin metrekarelik alana kurulduğunu bildirdi:

- Fabrikamız 170 set kanat üretim kapasitesine sahip olacak. 750 kişilik yeni istihdam yaratacak.

Ardından ekledi:

- İnşaatı tamamlanmak üzere olan kanat fabrikamızın Nisan 2026’da devreye girmesiyle kapasitemizin artmasının yanı sıra kalite ve teknoloji alanında da güçleneceğiz.

Yeni istihdamla ilgili şu noktayı irdeledi:

- Başlangıçta Hindistan ve Portekiz’den personel getireceğiz. Ülkemizden aldığımız personelin eğitimi tamamlandıktan sonra onları geri göndereceğiz.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Almanya merkezli Nordex Group’un “YEKA ihalelerindeki yerlilik koşulu” kaynaklı da olsa Türkiye’ye 60 milyon Euro’luk kanat yatırımı yapması önemli bir adım sayılıyor.

Nordex Türkiye’nin 30 ülke arasında Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükselmesi, ihracatının 660 milyon Euro’ya ulaşması, ülkemizde yarattığı katma değeri ortaya koyuyor…

2025’te Türkiye’de 190 rüzgar türbini kurduk, 2026’da 202 adet kuracağız

NORDEX Group Türkiye ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, Türkiye’de rüzgar enerjisine yatırım yapan şirket sayısının 127 olduğunu belirtti:

- Türkiye’de kurulu rüzgar parkı sayısı 345’e, kurulu güç de 14 bin 409 MW’a ulaşmış durumda.

Nordex Group’un Türkiye’de 4.7 GW’lık kurulu gücüne ek olarak şu an 7.3 GW’lık sözleşmesinin bulunduğunu kaydetti:

- Nordex Group olarak 2025’te 190 türbin kurduk. 2026’da da 202 adet türbin kuracağız. Şu anda servis verdiğimiz türbin sayısı 1312 adet. Bu sayı 2026’da 1494 adede çıkacak.

Yarattıkları istihdamla ilgili şu detayları paylaştı:

25 kişilik mühendislik ekibimiz, her yıl onlarca projeye hizmet veriyor.

353 kişilik servis departmanımız 120 projede 1171 türbine ve 8 farklı türbin tipine hizmet götürüyor. Kurulum sonrası Nordex Group olarak bakım sürecini de üstleniyoruz.

586 kişilik saha ekibimiz 17 projede türbin montajı ve devreye almaları çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca 34 kişilik iş güvenliği ekibimiz de sahadaki çalışma arkadaşlarımıza rehberlik ediyor.

Artık 7 MW’lık türbin kuruyoruz

NORDEX Group Türkiye ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, “YEKA RES projeleri”ne değindi:

- Nordex Group Türkiye, “YEKA RES projeleri”nin gerektirdiği yerlilik oranına uygun şekilde RES’te yerli üretimi artırmayı hedefleyen adımlarını sürdürüyor. Yerli imalat yatırımlarımızı 10 yılı aşkın süredir yapıyoruz.

Şu örneği verdi:

YEKA-3 projeleri için en yüksek yerlilik oranına sahip komponentlerle üretilen “N163/6.x” türbini için 15 milyon Euro’luk ürün geliştirme yatırımı yapıldı.

“N163/6.x” “Nordex N163/6.X” de türbin kulesi, türbin kanatları, jeneratör ve kule bağlantı elemanlarına ek olarak, kanat yönlendirme sistemi, nasel yönlendirme sistemi, kule mekanik iç aksamı ve nasel hidrolik ünitesi de yerli üretimden oluşuyor.

YEKA-5 için de Delta platformumuzun en büyük rotor çapına sahip “N175/6.X” türbinini yerleştiriyoruz. Türkiye’de üreteceğimiz türbinimiz ülkemizin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacak.

Ardından ekledi:

- Türkiye’de artık 7 MW’lık türbin kurulumlarına başladık. Zaten 7 MW’lık RES türbinini Türkiye’de şu anda sadece biz üretiyoruz.

RES izinleri 5.4 yıl sürüyor ‘süper izin’in süreyi kısaltması bekleniyor

NORDEX Group Türkiye ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, rüzgar enerjisi santralı kuruluşu için izin süresinin 5.4 yılı bulduğunu belirtti:

- Yaz aylarında “süper izin” şeklinde tanımlanan bir adım atıldı. Hedef süreyi ortalama 3 yıla indirmek.

Nordex Group’un merkezinin bulunduğu Almanya’yı örnek gösterdi:

- Almanya’da RES izinleri ortalama iki yılda çıkıyor.

İbrahim Özarslan’ın önemli rolü var

NORDEX Group Türkiye ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, grubun Almanya’daki merkezinde Türkiye’ye bakışın olumlu olduğunu belirtti:

- Nordex Group’un ülkemize dönük olumlu yaklaşımında şu anda Avrupa Bölgesi CEO’su olan İbrahim Özarslan’ın önemli rolü var.

Özarslan’ın 29 yıldır grupta görev yaptığını vurguladı:

- Ben şimdiki görevimi İbrahim Bey’den devraldım. İbrahim Bey, Nordex Group’ta seviliyor ve sayılıyor.