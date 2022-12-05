İhracatta 21’inciyiz ama ithalatı karşılama liginde ilk sıradayız

OKTAY Mersin’in Başkanlığını yürüttüğü, Denizli, Muğla ve Aydın’ı kapsayan Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (GESİFED) Didim’de gerçekleşen buluşmasındayız.

Hakan Güldağ, İzmir Temsilcimiz Yaşar Kuş ve Denizli Temsilcimiz Osman Nuri Boyacı’yla birlikte GESİFED Başkanı Oktay Mersin, Başkan Yardımcıları Hakan Urhan, Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Köseoğlu, Denizli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı İbrahim Şenel’le sohbet ederken Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş araya girdi:

- Memecik zeytinyağımızı tatmanızı istiyoruz.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Gözlüklü ve Ufuk Dursun eşliğinde tadım yaparken Gökhan Maraş hızlıca bize Aydın’ın ihracattaki yerini, gücünü anlatmaya koyuldu:

- Eylül 2022 itibariyle 12 aylık ihracatımız 1.2 milyar dolara ulaştı. Aydın’dan 110 ülke ve 3 serbest bölgeye ihracat yapıyoruz.

Aydın’ın ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeleri sıraladı:

- İtalya, ABD, İspanya ve Rusya Federasyonu ihracatımızda ilk 10’da yer alan ülkelerin başında geliyor. İlk 10 ülkenin ihracatımızdaki payı yüzde 60 dolayında seyrediyor.

Geçen eylül ayında Aydın’ın ihracat pazarları arasına katılan ülkelerden örnekler verdi:

- Karadağ, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, Ruanda, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Seyşeller, El Salvador, Venezuela, Suudi Arabistan ve Moğolistan.

Şu noktanın altını çizdi:

- Pazar çeşitliliğinde iyi gidiyoruz. Türkiye’nin ihracat yaptığı 234 ülke ve bölgenin 113’üne Aydın’dan ihracat gerçekleşiyor.

Aydın’ın ihracatında öne çıkan sektörlere işaret etti:

- Makine ve teçhizat, gıda ürünleri ve içecek, taş ocakçılığı ve madencilik, tabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı, tekstil ürünleri.

Aydın’ın Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı üzerinde durdu:

- 2019 yılında ülkemiz ihracatındaki payımız yüzde 0.44 iken 2020 ve 2021’de yüzde 0.49 oldu. Bu yıl yüzde 0.45 düzeyinde seyrediyor. Aydın, ülkemiz ihracatında 21’inci sırada yer alıyor.

Bu noktada ihracatın ithalatı karşılama oranında dikkat çekti:

- İhracatımızın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında yüzde 372.4’tü. 2020’de yüzde 375’e çıktı. 2021’de yüzde 307 oldu. Bu yıl da yüzde 233 dolayında seyrediyor.

İhracatın ithalatı karşılama konusundaki üstünlüğünü şu iddia ile ortaya koydu:

- Ülkemiz ihracatında 21’inciyiz ama ihracatın ithalatı karşılama oranı açısından ilk sırada yer alıyoruz. Yani, 3 ihracata karşılık bir ithalat yapıyoruz.

Türkiye, dış ticaret ve cari açık sancısıyla kıvranırken, Aydın “ithalatımı 3’e katlayan ihracatım var” diyebilme avantajına sahip bulunuyor.

Ancak, Aydın’ın potansiyeli, ihracat liginde daha üst sıralarda yer alacak atağa geçebileceğini gösteriyor…

22 bin kadının iş başvurusu var

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, nitelikli iş gücü sıkıntısı çektiklerini belirtip sözü kadın iş gücüne taşıdı:

- Biz nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşarken Aydın İŞKUR’da 22 bin kadının iş başvurusu bulunuyor. Bu durumda 22 bin kadına çalışma fırsatı yaratacak adımları atmamız gerekiyor.

Kadınların mavi yakalı iş gücü olarak çalışabilmeleri için proje başlattıklarını vurguladı:

- Örneğin Aydın’daki tesislerde kaynakçı açığı var. O nedenle 50 kadını kaynakçılık eğitimine aldık. Eğitim tamamlandığında kadınlar fabrikalarımızda kaynakçı olarak çalışabilecek.

Kadınların iş gücüne katılabilmesi konusunda yaşanan kreş-ana okulu sorununa işaret etti:

- Çocuklar okulda 09.00-17.00 arasında kalabiliyor. Çocuğun annesinin mesaisi 18.00’de bitiyorsa, sıkıntı oluyor. Buna bir çözüm üretmek gerekiyor.

Bizde zeytinyağı tadımı incirle yapılır

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Gözlüklü ve Ufuk Dursun, bir kutu incir eşliğinde Memecik zeytinyağını sehpaya koyup Hakan Güldağ ve beni çağırdı.

Maraş, kuru inciri ikiye bölüp içini açtı, zeytinyağına bandı:

- Bizde zeytinyağı tadımı incir eşliğinde yapılır. Biz büyüklerimizden böyle gördük.

Maraş, Gözlüklü ve Dursun’a Memecik zeytinyağına Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret alan Milas’ta zeytinyağı hasat şenliğine katıldığımı anlattım. Maraş, Aydın’ın ürününü övdü:

- Bizdeki Memecik zeytinyağı da iddialıdır.

Almanya’daki müşteri bizdeki asgari ücret artışını merak ediyor

ŞAHİNLER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in girişimiyle gerçekleşen, Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu’nun ev sahipliğindeki buluşmada güncel konuları konuşuyoruz.

Buluşmada ANAP dönemi Maliye Bakanlarından Lütfullah Kayalar, gümrük müşaviri Turhan Gündüz, Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant, Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, Dr. İsmet Akkaya, Hakan Güldağ ve Celal Toprak var.

Asgari ücret konusu açılınca Salih Boz, Almanya’daki müşterileriyle görüşmelerinden örnek aktardı:

- Almanya’daki alıcılar bizdeki asgari ücret artışının düzeyini soruyor. Ben bu soruyla ilk kez karşılaşıyorum.

Masada bulunan iş insanları bunun nedenini şöyle yorumladı:

- Asgari ücret artışının ürün maliyetlerine etki edeceğini alıcılar da görüyor. Bu yıl asgari ücret iki kez artırılınca, 10 bin lira nete ulaşan rakamlar konuşulunca ihracat müşterileri durumu yakından izleme gereği duyuyor.

Temmuz ayında gerçekleşen yılın ikinci asgari ücret artışına iş dünyasından itiraz olması bir yana tam destek görüldü. İş dünyası temsilcilerinin çoğu, “Asgari ücret artmasa da biz ücretleri artıracağız. Yükselen enflasyon çalışanların alım gücünü çok aşağı çekti” mesajı verdi.

Şimdi asgari ücret için net 7-10 bin lira arası rakamlar konuşuldukça özellikle küçük işletmelerin sahiplerinden, yönetim katlarından tedirginlik sesleri geliyor:

- Enflasyon temmuzdaki asgari ücret artışını alım gücü açısından kısa sürede eritti. Personelimizin daha fazla ücret almasını biz de isteriz. Ancak, işletmelerimizin de ödeme gücüne bakılması gerekiyor. Yani, çok sayıda küçük işletme zorlanacak gibi görünüyor.